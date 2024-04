La exvicepresidenta Cristina Kirchner le respondió al presidente Javier Milei con "no fue magia", la frase que usó como slogan durante sus presidencias y que reformuló el jefe de Estado en la cadena nacional de anoche para elogiar el superávit fiscal logrado durante sus primeros tres meses de gestión. CFK reformuló la expresión para defender su propio gobierno y elogiar la educación pública en las horas previas a la marcha en defensa de las universidades.

El mensaje que Cristina Kirchner difundió en la mañana de este martes 23 de abril fue acompañado de una foto suya con Néstor Kirchner en la época en la que ambos estudiaban abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, además de dos imágenes de sus fichas universitarias.

"Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del 75’-76’, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública?", escribió la expresidenta.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tuit de Cristina Kirchner.

"Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia", agregó Cristina Kirchner. Y remató: "Educación pública para la igualdad de oportunidades".

¿Qué significa que haya superávit en la economía de un país y qué tipos de superávit existen?

El "no fue magia" de Javier Milei

El presidente Javier Milei usó el "no fue magia" en su discurso en cadena nacional de la noche del lunes, en el que destacó el logro del superávit fiscal alcanzado en marzo y en el primer trimestre de 2024.

"Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia", sostuvo el actual jefe de Estado.

El presidente Javier Milei durante su mensaje por cadena nacional.

La frase fue utilizada por Cristina Kirchner en varias ocasiones a lo largo de sus dos presidencias, pero la reforzó como especie de slogan de campaña en sus discursos de 2015, último año de su segundo mandato.

Marcha universitaria del 23 de abril

Miles de estudiantes, docentes y no docentes se movilizarán este martes 23 de abril en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país para reclamar por el presupuesto universitario y en defensa de la educación pública superior.

Los referentes universitarios ajustan detalles de la marcha y debaten si habrá oradores

El reclamo al gobierno de Javier Milei fue iniciado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se adhirieron más de 70 universidades nacionales en todo el país bajo el lema "en defensa de la educación pública".

La CGT y las dos CTA también convocaron a la movilización nacional, por lo que se le dio el formato de Marcha Universitaria Federal, con el reclamo: “Desfinanciamiento, no. Educación pública y gratuita, si”.

Para la marcha, que se espera que sea masiva, también se sumaron el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, movimientos sociales y piqueteros, entre otros.

FF