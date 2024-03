Manuela Castañeira destacó la legitimidad social de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, debatida por más de 600 horas en el Congreso y respaldada por la mayoría. Sostuvo además que la gestión de Javier Milei degradó instituciones y adoptó medidas que reflejan una perspectiva centrada en el capital, pero no en lo humano. A su vez, remarcó la importancia de la organización y la movilización, y alentó a las nuevas generaciones a enfrentar el modelo conservador. “Hay un momento importantísimo e histórico para poder organizarse y salir contra esos ataques de ultraderecha”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Manuela Castañeira es dirigente política de izquierda y socióloga. En las últimas elecciones se presentó como candidata a presidenta por el partido Nuevo MÁS.

Alejandro Gomel: ¿Cómo se llega a este 8 de marzo?

Nos preparamos hoy para una jornada histórica. Hay una fuerza impresionante de la "marea verde" que va a salir a la calle y lo que significa es básicamente un movimiento enorme, nacional, internacional también (porque hay solidaridad en Estados Unidos, en Costa Rica, en Brasil, en Francia), porque hoy el movimiento feminista sale a la calle contra el gobierno de Milei. Eso hay que dejarlo en claro.

Tenemos una jornada que va a ser unitaria, vamos a tener una lectura de documento también que hemos elaborado en asambleas realmente masivas, donde vienen sectores de intelectuales, trabajadoras, de los movimientos sociales, de los movimientos feministas, y vamos a estar diciendo muchas cosas que realmente son contundentes porque, ante la barbarie capitalista-mileista, va a tener que salir el feminismo y vamos a salir también las anticapitalistas.

AG: ¿Qué te pasó cuando escuchaste a Milei diciendo que "las de pañuelo verde son asesinas" y aclaró que el aborto para él es "un asesinato agravado por el vinculo"?

Indignación, bronca, y la verdad que Milei, lo que te puedo decir es que no le cabe otra cosa que un facho. Realmente hay que usar ese tipo de definiciones. Estamos hablando de una ley que debe ser de las más democráticas en la historia argentina, una ley que tiene legitimidad social, una ley que cuenta con apoyo de la mayoría social, de eso ya no hay ninguna duda. Tuvimos 600 horas de debate en el Congreso para discutirla con diversos expertos y expertas, fundamentando desde distintos lugares. Y este tipo, que ganó un balotaje, se piensa que se puede presentar como emperador de la Argentina para tratar de llevarse puesto al Congreso, a la sociedad, al feminismo y a los trabajadores.

La verdad que hoy creo que el feminismo va a salir a la calle a ponerle un límite al Gobierno, a decirle "por acá no, conmigo no". Conmigo y con muchos sectores más, porque además de hablar de la legalización del aborto y de la defensa incondicional de este derecho, hoy vamos a plantear una serie de temáticas, también en este documento unitario, que tienen que ver con el hambre, la miseria, el desempleo, y también una exigencia al paro general. También va a estar planteado hoy desde esta movilización, porque lo que vemos es un ataque sistemático de Milei.

Milei tiene un plan de guerra contra las mayorías sociales. Había hablado en su momento de la casta, había hablado de acomodar, de arreglar las cosas, y llegó acá y lo único que hizo fue cerrar el Ministerio de la Mujer, cerrar el Ministerio de Educación para transformarlo en la Secretaría, degradar al Ministerio de Trabajo, poner todo eso bajo el nombre de Capital Humano, que, no tengo que citar a los manuscritos económicos filosóficos de Marx, pero sí decirte que tiene una mirada de lo humano sólo desde el punto de vista de la producción, sólo del capital, lo humano no tiene más nada, y eso es lo que se está demostrando en tres meses de gobierno. Mira a la sociedad desde el punto de vista solamente de la producción, solamente como cosas, mercancía. Está generando una degradación social muy profunda que se siente en el feminismo y el movimiento de mujeres, que se siente en el movimiento trabajador, que se siente en la juventud, que ya empezó a plantear un montón de cuestiones, y por eso me refiero a todo esto y a lo del paro general, porque el de Milei es un plan global muy brutal, muy barbárico.

Hoy vamos a salir las feministas, que tenemos una tradición enorme en nuestro país, pero llamamos a toda la sociedad y un llamado a la CGT y a la CTA para que convoquen este paro general, para que todos estos sectores podamos unificar en medidas contra este gobierno que es brutal. Además, no para de provocar, no sólo dijo eso en esas declaraciones, sino que ayer salió el vocero presidencial a decir que nos iban a descontar el día. El nivel de provocaciones no tiene límite.

Claudio Mardones: Elizabeth Gómez Alcorta decía que muchas mujeres se lamentan no haber tenido antes el pañuelo verde y haber cedido, en algún momento, a la preocupación de que este fuera motivo de alguna reacción contraria, especialmente en un momento de reflujo, donde el planteo conservador y la agitación de la ultraderecha ha crecido. ¿Cual es el mensaje de hoy a esa militancia que viene afrontando un nuevo momento? Me refiero especialmente a las nuevas generaciones que afrontaron y que van a recordar siempre como parte de su proceso de crecimiento y de conciencia política y social lo que fue la movilización y el debate en torno a la IVE. Indudablemente ha empezado otra etapa con un gobierno de reivindicaciones de ultraderecha, que se jacta de una presunta batalla cultural que retoma algunas de las peores tradiciones de la ultraderecha ante el silencio, a veces, de las instituciones religiosas. ¿Cual es tu reflexión, especialmente para quienes por primera vez les toca afrontar este momento?

Me parece que tu reflexión suma un montón y es muy importante para encararlo de cómo en esta nueva etapa realmente hay que dar cuenta de las nuevas situaciones y de los nuevos momentos, pero también hay que buscar un equilibrio en ese análisis, porque una parte importante de la campaña de la ultraderecha es tratar de atomización, de acaparar desde los lugares de poder, como hacen con la transmisión del discurso presidencial para no mostrar gritos, para no mostrar malestar, para mostrarse como una mayoría aplastante y realmente no es tan así.

Hay que relativizar algunas cosas, en primer lugar, yendo al punto de lo que fue el discurso presidencial: es una derecha que ganó un balotaje pero que no tiene todavía en la Argentina capacidad de movilización, no pudo juntar más que 100 personas en la esquina del Congreso para apoyarlo. Y en relación a ese clima, inclusive en diciembre, ese clima cambia cuando somos nosotras quienes ocupamos la palabra en el espacio público, y ocupamos el espacio público con el cuerpo, con la tradición de la plaza que tiene la Argentina. Otras veces lo hemos hablado, nuestro país tiene una tradición muy particular de participación democrática, de base directa en la vida política y social a través de la movilización este hecho, este derecho tan elemental que el Gobierno quiere cuestionar. Y creo que en este momento es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, de organizarse, de salir, de plantarse porque, este gobierno que se presenta como "todopoderoso", no lo es así, a nivel de la sociedad. Ganó el balotaje pero ya lo ves en las encuestas y, no voy a hablar sobre las encuestas, en el clima social. A partir de diciembre, cuando impuso y quiso imponer su DNU, empezaron a haber cacerolazos en los barrios, se empezó a salir, empezó la crítica, lo que se vive en realidad en la calle y lo que se vive en general es un malestar, y la denuncia contra el Gobierno. Entonces, creo que no hay que dejarles ganar ese espacio porque hay un montón de terreno para intervenir y para hacerse fuerte en la organización y en la solidaridad.

Además, para estos momentos donde estos ataques de derecha hacen sentir el agobio social, hacen sentir el malestar cuando una sale, por ejemplo, la jornada que vamos a hacer hoy, lo importante es encontrarse con aquel sector de la sociedad que no es nada minoritario, que no lo votó o que no tiene acuerdo, o que lo votó y hoy va a salir, porque también puede haber de eso. Creo que ahí es importante rescatar eso para las nuevas generaciones ojo porque tienen por ahí incluso más ímpetu que las generaciones anteriores, la juventud siente un gran malestar con este gobierno hay mucha preocupación por ejemplo por lo que pasa en las universidades y hay sectores que todavía son muy jovencitas y que participaron de la marea verde en 2018-2020 y están buscando quien los llame para salir, están esperando un llamado, están esperando alguien que les ofrezca un espacio para organizarse.

El debate sobre el aborto en la agenda del Presidente.

Entonces, yo diría, muy por el contrario, que hay un momento importantísimo e histórico para poder organizarse y salir contra esos ataques de ultraderecha, porque además el Gobierno se escapa de los canales institucionales preestablecidos para canalizar el debate. Entonces, nosotras, ante esta situación extraordinaria no podemos tomar las medidas que hacemos siempre, no se puede hacer lo de siempre, o contestar con respeto a alguien que te golpea. En realidad esto quiere decir que tenemos que tomar medidas firmes, que tenemos que salir a la calle, que tenemos que desafiar ese protocolo en la calle y medidas, por ejemplo, como la del paro general que legitimen a toda esta fuerza que cuestiona al Gobierno y le permita poder cuestionar, frenar y hasta inclusive derrotar este plan de ataque global que quiere hacer retroceder a la Argentina a 100 años.

Te hablaban de la modernidad, de lo que se viene, y en realidad estos tipos no son liberales, son fachos. No hay nada de moderno, no hay nada de respeto de los derechos individuales, no hay nada de libertad. Te quieren volver a llevar a la cocina, a la violencia y a la esclavitud. Para mirar el futuro, evidentemente un poco anticapitalista hay que ser. Pero hoy también profundamente feminista.

AG: ¿Esta tarde cuál es la convocatoria?

Desde las 16 vamos a hacer una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso. También allí habrá concentración, y a partir de las 18 vamos a estar leyendo nuestro documento unitario de todos los sectores que convocamos, que la verdad que ha sido un esfuerzo enorme y masivo, donde habrá diversos ejes. Les invitamos a todas, a todos y a todes, porque se puede insultar en este país pero no hablar en inclusivo ahora, así que también invitamos a todes a participar en la movilización a partir de la tarde. Y en todas las plazas del país también va a haber acción.

