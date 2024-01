El vocero Manuel Adorni realiza su conferencia tras el regreso de Milei de Davos

El vocero Manuel Adorni realiza este viernes a las 11 de la mañana su habitual conferencia de prensa diaria. Hablará tras el regreso del presidente Javier Milei desde Davos, Suiza, a donde viajó para participar del Foro Económico Mundual.

"Una organización sindical me ha enviado una carta documento indicándome a que me abstenga a llevar adelante el descuento por huelga e intimando a que me retracte. Reafirmo cada palabra: quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga está trabajado y no tiene relación con que se cobre o no. Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen que un empleado estatal no vaya a trabajar", dijo Adorni.

"En relación a que me abtenga, sugiero que consulte un poco mejor a sus abogados. De manera personal no voy a hacer ningún descuento, soy el vocero presidencial así que les ruego que se asesoren como corresponde cuando me manden una cara documento", le respondió a los grermios.

"Les recuerdo la Línea 134 que es anónima y gratuita para quienes se sientan extorsionados o sufran algún tipo de amenaza puedan denunciarlo", dijo sobre el paro del 24 de enero.

Cuando le preguntaron por el aumento del boleto del colectivo, respondió: "El tema tarifario lo he tratado en varias oportunidades, desde finales de diciembre se decidió descongelar la tarifa. Y empezamos un proceso de trabajo muy fuerte encabeza del ministro de Infraestructura en materia de cambiar la lógica de subsidios. Subsidiar la oferta en un determinado sector del país es injusto porque el interior del país tiene una tarifa más acorde a la realidad".

Y ratificó que las tarjetas SUBE que no estén asociadas a un usuario no recibirán subsidio. "Cuando hablamos de SUBE nominada o no nominada, se refiere a quien no tenga una tarifa identificada con una persona esa tarifa no va a tener subsidio porque no podemos identificar a quién está detrás", explicó.

Respecto del tratamiento de la ley ómnibus, dijo que "seguimos con atención y vemos su evolución" al tiempo que "el gobierno tiene todas las intenciones de trabajar el fin de semana" para que "lo más rápido posible se avance con la aprobación de la ley".

"Nosotros no negociamos", ratificó.

Ayer, Adorni había anunciado que quienes se sumen al paro general del próximo 14 de enero sufrirán un descuento en sus haberes. "Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", dijo.

"Podrías parar, pero de decir burradas", fue la expresión que utilizó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, para responderle.

Noticia en desarrollo...