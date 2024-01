El vocero presidencial Manuel Adorni es el encargado de informar de manera oficial sobre los planes del gobierno de Javier Milei con sus conferencias diarias desde Casa Rosada. Analista económico, docente, conferencista y comunicador, el portavoz es más conocido por su labor en diferentes medios y las reflexiones con humor ácido, irónico y algo de polémica a través de las redes sociales. En esas plataformas también expresa uno de sus hobbies: los videojuegos.

"Sale un Counter Strike 1.6", "Gran noche para jugar un Counter" o "Gran noche de Starcraft. Fin", son algunos de los mensajes que pueden verse en su cuenta oficial de X (ex Twitter). Antes de convertirse en portavoz de la Presidencia también era habitual que realizara transmisiones por la plataforma de streaming Twitch, donde además de jugar interactúa con los usuarios de esa comunidad.

Manuel Adorni criticó a Axel Kicillof por el tiroteo en La Matanza: "Evidentemente, el Estado no está tan presente ahí"

"Desde los 16 juego al Age (of Empires, un juego de estrategia en tiempo real basado en civilizaciones de la Edad Media). Yo soy coleccionista de Commodore 64 y ColecoVision. Así que en realidad soy retrogamer, ja", cuenta Adorni a PERFIL. Sobre su trabajo como vocero, explica: "Acá no tenés tiempo libre, ni medio minuto. Arranco muy temprano, me voy de Casa Rosada y trabajo hasta tarde".

"Lo cierto es que hoy no tengo tiempo de streamear. Los fines de semana se me complica porque sigo trabajando y lo dedico a la familia, pero por lo general lo hacía algún viernes o algún sábado por la noche", añade. En esa línea, reveló que su intención es poder hallar algún momento para realizar esas transmisiones con los internautas.

"Sí quiero seguir haciendo para darle un poco de humanidad a todo esto", afirmó el economista de 43 años, que también solía hacer emisiones cortas de juegos de la famosa computadora de 8 bits, de 3 a 5 minutos, y después charlaba con las personas.

Su motivación para encontrar un "hueco" y hacer transmisiones se debe a que lo considera un "buen contacto" con un sector de la gente. "Me gustaría hacerlo de una forma periódica, distendida para hablar y saber qué pasa un poco del otro lado. Yo no soy un funcionario de escritorio, me siento incómodo en esa posición", comenta a este medio.

Economía, consolas y los primeros foros online

Adorni se recibió de Licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata y estudió para contador público y docencia en UADE. Está casado y tiene dos hijos. Sobre su repertorio de dispositivos, señala: "Yo colecciono Commodor 64 y ColecoVision porque fue lo que tenía de chico. Cuando era niño me costaba mucho conseguirlas porque teníamos una posición económica de clase media y las computadoras eran muy caras. Y tengo algunas de XT y 286 y 386, que eran las primeras PCs que vinieron".

"El Age of Empire 1 y 2, las expansiones; el Starcraft los tengo originales en caja como venían antes los juegos", agrega. "Obviamente mi mujer me quiere matar porque todo ocupa mucho lugar", menciona el funcionario entre risas.

Consultado sobre si logró transmitirle esta pasión a sus hijos, indicó que el mayor prefiere la línea de consolas Playstation. "Juega con los amigos en línea y la pasa bárbaro. Un día lo puse a jugar al Pac-Man y me miró como diciendo '¿Qué es esta porquería?' pero lo entiendo... de jugar al Fortnite o al GTA a eso...".

Además de su conocimiento en videojuegos y sus colecciones, Adorni creó un BBS (Bulletin Board System), un tipo de software de los años 80’s y 90’s, que permitía a un grupo de usuarios conectarse entre sí, para intercambiar mensajes y jugar en línea antes de que existiera Internet. Es decir, la prehistoria de los foros online y las redes sociales. "Se llama Momia BBS y lo sigo manteniendo a través de los años", dijo el comunicador.

La página de Facebook de este BBS sigue activa y pueden verse algunos mensajes como el del usuario Fidonet Argentina, que dice: "Quería felicitar a Manuel Adorni! De Momia BBS a verlo en la tele todas las mañanas!". El vocero también comparte fotos de su colección en el perfil de Instagram @madorni.retro.

Adorni ratificó el descuento salarial a los estatales que paren el 24: "Reafirmo cada palabra"

El uso de su cuenta de X

Más allá de la información oficial y las reflexiones que comparte en la red social conocida anteriormente como Twitter, el portavoz había sido señalado por utilizar este canal para hacer mención -entre otros temas- de videojuegos, ya que su cuenta está verificada como organización gubernamental.

"Hay todo un debate sobre de quiénes son las cuentas. Mi cuenta es mía y hago lo que se me canta", afirmó Adorni, que señaló que la cuenta institucional en "X" es la de Vocería Presidencial (@Voceria_Ar).

"El tilde gris (la verificación) la hace cada uno, simplemente para demostrarle al que te está leyendo que sos funcionario. Las cuentas son siempre personales y con la mía voy a hacer la que se me ocurra, por supuesto que dentro de un marco y no como antes, que era mucho más disruptivo", completó.

FOP/ff