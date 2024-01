Javier Milei arrancó la mañana de este viernes de regreso de Davos y con una fuerte actividad en redes sociales. "Lloren los que no la ven", escribió como reacción a un artículo periodístico de Bloomberg sobre su exposición ante el Foro Económico Mundial.

En los últimos días el presidente mantuvo una importante actividad en redes. Ayer se despachó contra "los que no la ven" y hasta trató de "mentirosa" a la periodista de La Nacion Luisa Corradini, por una crónica sobre su discurso ante los principales empresarios y dirigentes del mundo.

Javier Milei regresa al país convencido de que su viaje a Davos tuvo "un resultado sensacional"

Y esta mañana, ya en Argentina, el presidente compartió al menos cinco publicaciones. Lo sorprendente es que todas ellas son elogiosas de sí mismo.

Milei arrancó su actividad con la publicación de la tapa de la revista The Economist, que incluye un título que dice "Javier Milei v the caste" (Javier Milei versus la casta), y escribió: "Viva la libertad carajo".

Javier Milei en redes: su actividad entre las 8 y las 9 de este viernes.

Unos minutos después compartió una nota del sitio Bloomberg, titulada "Desde Elon Musk al número dos del JPMorgan: Reacciones al discurso de Milei en Davos". El mandatario no dejó de sumar su punto de vista. Escribió: "Lloren los que no la ven".

Seguidamente, el mandatario replicó una publicación de la cuenta Agarrá la Pala, vinculada a uno de sus laderos virtuales, donde la periodista Carol Guerrero de la cadena DW en Español expresó que "en varios años que vengo cubriendo este Foro nunca había visto un recibimiento como el que vi con Javier Milei, revolucionó este lugar".

Cede el Gobierno en temas importantes, y hay un "principio de acuerdo" para aprobar la Ley Ómnibus

Después, el presidente compartió una nota del diario estadounidense Wall Street Journal. "At Davos,

@JMilei warns the elites what can happen if the West stays on today’s socialist “path of servitude", es el título. La traducción sostiene: "En Davos, @JMilei advierte a las élites lo que puede suceder si Occidente permanece en el actual 'camino de servidumbre' socialista". Lo llamativo es que se arrobó en su propio tweet.

"El presidente argentino Javier Milei regaña con sentido común a las élites de Davos", escribió al compartir un artículo del New York Post a las 9.20 de la mañana.

Un rato después compartió una publicación de otro usuario. Dice: "Milei arrasa en Davos. Brutal discurso del presidente de Argentina contra el socialismo". Y contiene un video con un análisis de los ejes centrales del mensaje que dio ante los empresarios.

Emoción por el mensaje de Elon Musk

Ayer, el presidente también había tenido una jornada frenética en materia de redes sociales. Casi exultante, compartió y agradeció un llamativo y hasta repudiable posteo del dueño de la red social X y de Testa, Elon Musk.

La polémica publicación de Musk.

Musk publicó una foto subida de tono en X (ex Twitter) en el que escribió "so hot rn" (muy caliente ahora mismo) y se ve una imagen de dos personas desnudas en una situación sexual mirando el discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos. El Presidente no tardó en darle "me gusta" y luego se despachó contra la periodista Corradini a quien trató de "mentirosa".

Musk ya había manifestado su alegría ante los dichos del mandatario argentino y había escrito "Buena explicación sobre qué hace a los países más o menos prósperos" y agregó que fue "la mejor versión" en oratoria del referente liberal.

AS/fl