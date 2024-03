Martín Guzmán destaca la importancia de que el FMI esté investigando el préstamo que se le otorgó al país durante el gobierno de Mauricio Macri: “Hay evidencia sobrada de que este fue un préstamo de carácter político que no cumplió las reglas”, afirmó el exministro de Economía en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Guzmán es economista, se desempeñó como ministro de Economía entre 2019 y 2022, estudió en la Universidad Nacional de La Plata donde se recibió como licenciado en Economía y realizó una maestría en Economía en 2007 con una tesis titulada "Prociclicidad de las políticas fiscales en contextos volátiles". Posteriormente, realizó otros estudios posgrados en la Universidad de Brown, donde se doctoró en 2013 con una tesis titulada "Entendiendo las causas y efectos de las crisis financieras", y entre 2013 y 2016 realizó otro posgrado en la Universidad de Columbia bajo la dirección del ganador del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz con quien co-dirige el Programa de Formación Académica de la Universidad de Columbia.

En la Argentina hay una Oficina de Evaluación Independiente del FMI y ayer se reunieron con vos ¿Qué nos podés contar de esa reunión?

La Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional está esta semana en Argentina evaluando si durante el préstamo del Fondo en el gobierno de Macri se cumplieron las reglas bajo las cuales el FMI puede prestar una cantidad semejante. Es una tarea importantísima, hubo una enorme polémica alrededor de ese préstamo porque el FMI nunca había prestado semejante cantidad de dinero a un país.

Además, esos dólares no se usaron para aumentar la capacidad de producción en Argentina. El préstamo se usó para reestructurar una deuda externa que se había vuelto insostenible o evitar adoptar controles de capitales en el medio de una corrida cambiaria y una salida de los capitales que habían entrado a especular a la Argentina durante los primeros años del gobierno de Macri.

Esta evaluación va a ser muy importante y esperemos que la oficina haga un trabajo correcto. Sería importante que se discuta qué fue lo que pasó en ese momento porque las consecuencias de ese préstamo hoy están presentes y estarán presentes durante mucho tiempo en el país.

Tuvimos una discusión detallada sobre qué significó la aplicación de cada uno de los criterios. Son cuatro criterios que se denominan "Criterios de Acceso Excepcional". Me preguntaron si se habían cumplido y mi conclusión fue que tres de los cuatro no se cumplieron.

El criterio número dos establece que el FMI sólo le puede prestar a un país una cantidad que esté por encima de su cuota de accionista. A la Argentina se le prestó más de 1000% de su cuota como accionista, si juzga que la deuda del país es sostenible, es decir, que el país tiene capacidad de pago de su deuda. En 2020 el FMI dijo que la deuda era insostenible y que se necesitaba una operación de deuda para restaurar esa sostenibilidad. En el 2018 no fue así porque hubo una presión política importante para prestarle al gobierno de Macri. El préstamo fue de carácter político.

En ese momento el Gobierno argumentaba que la razón por la que Argentina había perdido el acceso al crédito internacional era por el temor del mercado al kirchnerismo. Juzgar que la deuda era sostenible y que el problema de falta de acceso al crédito era temporal, implicaba aceptar esa explicación. Al prestarle a la Argentina, el Fondo decía que la forma de resolver el problema era con una victoria de Macri en las elecciones. Eso significa que fue un préstamo de carácter político y financiado por todos los contribuyentes de la Argentina.

La subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El siguiente criterio establece que el país tiene que tener acceso al mercado de crédito internacional en el período en el cuál tiene que pagar la deuda. El país no puede juntar semejante cantidad de dinero en tan pocos años y la única forma hubiese sido teniendo acceso a créditos. El FMI dio por válido a este criterio recurriendo al hecho de que el Gobierno había tomado una deuda en corto plazo y en pesos con los fondos especulativos que habían entrado en los dos años y medio previos a aprovechar el hecho de que la tasa de interés del Banco Central estaba por encima de la tasa de devaluación por lo que el Gobierno pudo traer dólares a la Argentina, cambiarlos por pesos, invertir en Lebac y seguir haciéndolo por una cantidad de tiempo, algo que se conoce como bicicleta financiera.

Esa es la plata que vino y que después se fue toda de golpe y, cuando salió ese dinero, hubo una crisis cambiaria. El FMI consideró que esa plata era válida como acceso al crédito, yo les dije que era como decir que "el fuego se apaga con líquido, el kerosene es un líquido, echémosle kerosene al fuego". Entiendo que el que firmó eso debe sentir mucha vergüenza hoy.

Finalmente, está el cuarto criterio, tal vez el más polémico de todos, que dice que esa cantidad se le puede prestar al país si es dueño del programa y eso requiere un gran apoyo político y apoyo de la oposición. Macri anunció el inicio de las negociaciones en una cadena nacional corta y sorpresiva y llegó a un acuerdo de un monto récord sin ninguna discusión pública, sin pasar por el Congreso y sin apoyo de la oposición.

Yo le decía a los dirigentes del FMI que, si querían saber si en ese momento había apoyo al préstamo, tenían que hablar con Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento era la líder de la oposición. En conclusión, creo que hay evidencia sobrada de que este fue un préstamo de carácter político, un préstamo que no cumplió las reglas y esperemos que la Oficina de Evaluación Independiente pueda arrojar luz sobre este préstamo.

Estuve en Brasil y me crucé en un canal de televisión con Paulo Guedes (economista), quien me preguntaba muy sorprendido por las medidas que tomaba Milei en la Argentina y recordaba que, cuando asumió Lula, en Brasil el dólar pasó de 1,80 a 4; y hoy, 20 años después, el dólar sigue valiendo lo mismo, aunque hubo 300% de inflación acumulada. Esto demuestra que aquel dólar era una barbaridad y estaba sobrevaluado por el mercado. En Argentina, el dólar cuesta menos de 1000 en los mercados libres, lo mismo que hace 8 meses, pero con una acumulación de 250% de inflación en ese período, algo que demuestra que el dólar estaba totalmente sobrevaluado en aquel momento. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?

Son momentos muy diferentes de la economía. Hace 8 meses se tenía un programa de política fiscal y monetaria sumamente expansivo, mientras que ahora hay una situación contractiva. Eso tiene repercusiones en el valor del dólar por lo que se hace en el momento y por las expectativas que genera. En ese momento no quedaba claro a dónde se iba a ir.

Ahora, el problema es otro y no creo que haya falta de claridad con el compromiso fiscal y monetario para evitar que crezca demasiado la cantidad de dinero en la economía. Creo que eso está claro desde las expectativas de mercado.

El debate sobre el valor del dólar.

A mí no me resulta sorprendente que el tipo de cambio no se haya disparado. Igualmente creo que, en la medida en la que no se refleje un aumento de productividad, el tipo de cambio va a seguir de la mano de la inflación. Lo que no hay es una incertidumbre acerca de qué es lo que va a ocurrir con la cantidad de dinero.

El problema es que hoy hay un esquema de política pública que es profundamente regresivo y, más allá de los desequilibrios macroeconómicos que hay que ordenar, la forma en la que se hace va a generar más desigualdad, más pobreza, y eso también implica más inestabilidad porque, en una sociedad que acentúa sus conflictos redistributivos, no deberíamos esperar estabilidad en las reglas de juego. El malestar tiende a generar demanda por cambio en las reglas.

Alejandro Gomel: ¿Ves en el corto plazo una posibilidad de que la inflación descienda a un dígito?

La tendencia de la inflación debería ir hacia la tasa de pases del Banco Central, que no me sorprendería que en algún momento se vuelva a reducir. Esto fue un tema de discusión muy importante durante nuestro gobierno: qué hacer con la tasa de interés. Mi visión en ese momento era que había que ordenar la política fiscal y la política monetaria, y acompañarlo de un sendero declinante de las tasas de interés. Eso fue algo que se discutió con el FMI y dentro del propio gobierno.

La reducción de la tasa de interés que hizo este gobierno no es para reducir la inflación, porque una reducción tan fuerte tiende a generar cierta dolarización de carteras. De todas formas, la tasa de devaluación del tipo de cambio CCL y MEP ha quedado por debajo de la tasa de interés, y eso ayudó a que no se genere una dolarización masiva de carteras. El piso es la tasa de pases y no me sorprendería que el Gobierno la baje aprovechando la estabilidad cambiaria.

Al mismo tiempo, la inflación fue alta, más allá de que el traspaso de la devaluación a precios fue menor que la que ocurrió al día después de la devaluación tras las elecciones primarias. Eso implicó una apreciación del tipo de cambio real oficial. Si se diese en Argentina un aumento en la inversión que también incluya un aumento en la inversión externa directa de la economía real y que redunde en un aumento en la productividad, podría sostenerse una mayor apreciación del tipo de cambio real porque, en última instancia, lo que determina el valor del tipo de cambio real es cuan productivo somos respecto al resto del mundo.

No veo que eso esté ocurriendo con este esquema y me cuesta creer que se vaya a poder sostener por un tiempo prolongado una apreciación del tipo de cambio real. Esta inflación va a seguir alta, más allá de que la tendencia se acerca a la tasa de pases, y va a ser difícil para el Gobierno sostener la tasa de devaluación de tipo nominal que se anunció al principio de la gestión y luego del salto devaluatorio inicial.

Salarios en picada: perdieron un 20% de poder de compra en dos meses a raíz de la inflación.

¿Entonces no ves una baja significativa de la inflación a lo largo de este año?

Yo creo que la inflación mensual debería ir bajando en el contexto de la reducción del déficit fiscal, de la reducción del financiamiento del Tesoro y de la reducción del interés que paga el Banco Central por los pases. Lo que pasa es que la reducción fiscal se hizo sobre las jubilaciones y para asentar eso el Gobierno debería cambiar la fórmula de movilidad previsional porque, cuando baje la inflación, va a volver a aumentar el déficit previsional, y eso significa haberle cargado el ajuste de forma muy fuerte a los jubilados. Una reducción genuina del déficit fiscal no debería basarse en un ajuste de las jubilaciones simplemente por la aplicación de una fórmula que dice que cuando la inflación va subiendo, se van cayendo las jubilaciones; y que cuando la inflación va bajando, van creciendo las jubilaciones.

Por otro lado, hay un factor importante de inercia inflacionaria, que no es tan alto como en 2023 por la recesión y la caída de la actividad económica. Se puede bajar la inflación, pero con una reducción del salario real. La inflación es muy alta y sigue estando por encima de la actualización de los salarios.

La licuación avanza: el ajuste a los jubilados explicó casi la mitad de la baja del gasto público

Fernando Meaños: Siempre que hay una brecha cambiara alta en la Argentina se salda con un salto devaluatorio. ¿Por qué no se buscó reducir la brecha sin tener que llegar a un salto que impacte en los ingresos?

Si me refiero al período en el que actué como ministro de Economía, puedo recordar que cuando comenzó el gobierno hubo una baja rápida de la inflación. En ese momento había un objetivo de reducir el déficit fiscal, y el principal factor que explicaba el déficit fiscal en ese momento era el componente financiero, es decir, los intereses que se pagaban por la deuda externa. Lo que se hizo fue un esquema expansivo, financiado con aumento de impuestos, que hizo que el déficit no aumente. Además, hubo una reestructuración de la deuda para bajar la carga de intereses.

Eso al principio funcionó, la inflación de febrero de 2020 fue de 2%, cuando había llegado a estar por encima del 6% en el pico en el año previo. Después vino la pandemia y no había crédito en la Argentina. Necesitábamos gastar más y se había caído la recaudación porque había restricciones de movilidad y la economía no producía. Teníamos que decidir entre propiciar un aumento enorme del desempleo con una caída en los ingresos en sectores que no podía salir a trabajar o financiarlo con emisión monetaria, algo que iba a generar presiones cambiarias e inflacionarias.

Se recurrió a esto último con el mayor cuidado posible, excepto por un punto que en el año 2021 teníamos que haber abordado y que eran los subsidios al consumo de energía que crecieron y después no los pudimos frenar. Hubo disputas internas acerca de si se podía expandir más la economía con el financiamiento monetario. En ese contexto, la brecha creció y en septiembre del 2020 comenzó una corrida cambiaria contra el tipo de cambio paralelo en el cual la brecha subió del 50% al 150%.

Después de eso, hubo un reordenamiento de la política económica y la brecha bajó rápidamente al 60%. Luego hubo una imposibilidad de darle continuidad al programa económico con la crisis que ocurre en la coalición del Gobierno a partir del acuerdo con el FMI que tenía como objetivo buscar la reducción de la brecha cambiaria.

Martín Guzmán en el ministerio de Economía.

¿Es decir que la imposibilidad fue política?

La economía no funciona en un vacío y las decisiones de política económica requieren de que estén las condiciones políticas para llevarlas a cabo. Hoy en día la política también es muy importante. Si el Gobierno quiere estabilizar de forma duradera necesita de acción política. Fijate la diferencia entre lo que sería un esquema donde se puede restituir el esquema del Impuesto a las Ganancias que fue eliminado en el año 2023 para hacer la consolidación fiscal frente a recurrir a la licuación de las jubilaciones. Por eso la acción política es muy importante para llevar adelante un programa económico.

En algún momento te distinguiste del gobierno del cual formabas parte afirmando que los subsidios energéticos tenían un sesgo pro-ricos. ¿Milei no viene a responder a eso quitando los subsidios a los sectores de altos ingresos?

Los subsidios a los sectores de altos ingresos se quitaron en el período de Sergio Massa como ministro de Economía, siguiendo adelante la segmentación que habíamos diseñado nosotros. Lo que pienso es que el gobierno de Milei es para los ricos.

¿Qué le dirías a Luis Caputo si lo tuvieras frente a frente?

Yo creo que hay que dejar trabajar a un ministro de Economía, más allá de las opiniones que uno pueda tener. Los objetivos de una política económica deben apuntar a la prosperidad del pueblo. Un objetivo importante es que los precios de los títulos públicos del país crezcan para que el costo del financiamiento en el país caiga, tanto para el sector público, como para el sector privado. Cuando miro esta política económica, parece estar gobernada sólo para ese objetivo.

Hoy se da la particularidad de que la caída de la actividad económica genera la expectativa de que va a haber más disponibilidad de dólares para hacer frente a los pagos de amortización de la deuda externa porque se caen las importaciones. Lo que se observa es que los bonos que vencen en plazos más cortos tienen un precio que crece más a los de los bonos que vencen en plazos más largos. Esto es lógico porque se ve mayor disponibilidad en el corto plazo, pero no parece verse en el mercado que el país tenga mayor capacidad de producción y, por lo tanto, mayor capacidad de pago.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

La forma de ordenar no debe ser a partir de la involución, sino a partir del desarrollo. La ventaja que tiene el Gobierno son todas las disputas que se dieron durante el gobierno anterior. Creo que la única alternativa factible para ordenar la economía Argentina es la que llevamos a cabo, más allá de algunos objetivos que no se pudieron lograr. El hecho de que haya habido tanto conflicto le genera al gobierno la ventaja de que no había una alternativa instalada.

El condicionamiento de la deuda del FMI es muy molesto para el país, por eso vuelvo al inicio de este diálogo que es que hay que entender qué es lo que pasó cuando se tomó esta deuda que tuvo cuatro revisiones de una acuerdo que implica que durante muchos años Argentina va a tener que renegociar cada tres meses con el FMI para evitar un evento disruptivo y, en el diseño de una política económica con prosperidad, va a ser importante construir los apoyos internacionales para que no se bloquee eso.

