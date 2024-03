Estancamiento económico: los motivos por los cuáles el país no crece desde el 2011

El país atraviesa una gran recesión. No obstante, hace más de 12 años que el país no encuentra un crecimiento en su PBI per cápita, uno de los mejores indicadores para medir la evolución de la economía de un país.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con el economista Juan Manuel Telechea, quien habló sobre los motivos del estancamiento de la economía.

Economía estancada

“La semana pasada salió el dato que muestra que el 2023 cayó el 1,6% la economía”, dijo Telechea, quien luego completó: “Desde el 2011 que el nivel de actividad económica del país está estancado”.

“Hubo vaivenes pero siempre estamos en el mismo nivel económico, si ves el resto del mundo hubo crecimiento económico”, disparó el economista. “Tener 12 años de estancamiento impacta fuertemente en los ingresos y en la calidad de empleo”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado detalló que hace falta crecer de manera ininterrumpida para alcanzar la distancia que nos sacaron los países limítrofes.

Finalmente, Telechea aseveró que los países continúan avanzando mientras nosotros estamos paralizados. “Algunos nos están pasando, exceptuando a Chile y Uruguay”, concluyó.