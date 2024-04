Roberto Cachanosky: "Melconian al final tenía razón, Milei no tenía ni fideos ni Tuco"

El economista Roberto Cachanosky afirma que el Presidente es intolerante con todo aquel que piensa diferente y que realmente no comprende a fondo la teoría liberal. "Milei descubrió el liberalismo hace 4 años, por eso mezcla conceptos", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Cachanosky es licenciado en Economía. Es egresado de la Universidad Católica Argentina, consultor económico. Además, es autor de los libros “Economía para Todos”, “El Síndrome Argentino” y “Por qué fracasó la economía K”.

¿Qué hay de cierto en eso de que esta vez Milei pidió que no te invitaran a la cena anual de Fundación Libertad?

Por lo menos me recibiste con la canción “Libre” y no “La Fuerza del Cielo", ya vamos avanzando en música...

Y no tiene nada que ver, porque el liberalismo sale en lucha contra la Iglesia y el absolutismo de las religiones, ¿no? Es exactamente lo opuesto...

Vamos a tener una teocracia en Argentina en cualquier momento. Te aclaro que ayudé a la Fundación Libertad desde la década del 80, cuando volvió la democracia. Le di muchas manos, pero dejé de ir a las cenas porque ya son multitudinarias.

Mirá, no te puedo confirmar que me desinvitaron por eso, lo que te puedo confirmar es esto. Me mandan una primera invitación como todos los años. Primero, el primo de Alejandro Bongiovanni, que es el presidente de la Fundación, y no le contesté. Después me mandó un WhatsApp la ex-mujer de Gerardo Bongiovanni, Fabiana Suárez, una chica macanudísima, y me insiste con que vaya.P ero le dije que la verdad que yo estoy cansado de esas cosas. Bueno, me insistió mucho y dije “Mirá, no hay ningún problema,decime cómo es la cosa y ahí continuamos”. Eso fue el 10 de abril y nunca más tuve noticias.

Pero si efectivamente te invitaron, es el protocolar de quienes organizamos eventos. Es posible pensar que si hubo tanto interés inicial y tanto desinterés posterior algún hecho sucedió en el medio. ¿Qué pudo haber sido?

La lógica hubiera sido que Fabiana Suárez me hubiese mandado otro Whatsapp para excusarse. De todas maneras, no iba a ir porque no tengo ganas de escuchar a alguien que, desde la investidura presidencial, se comporta como un maleducado. Podemos tener opiniones diferentes pero no podemos perder el respeto.

Mirá, yo tengo a mi hermano que fue un catedrático muy reconocido y de corte liberal, y una vez se organizó una videoconferencia con un comunista. Y claro, había gente liberal que ya empezaba a poner cosas en contra del comunista, pero mi hermano acaró, “miren, este es un debate académico, acá no se falta respeto, el que no quiere escuchar se va, pero vamos a debatir ideas”.

Ese es el principio básico que tiene que haber, más allá de si uno es liberal o no es liberal, o lo que sea. Milei es intolerante con todo aquel que piensa diferente, ya no hay posibilidad de conversación posible.

El supuesto liberalismo de Javier Milei

Es un buen punto académico considerar si un anarquista puede ser liberal. ¿Qué pensás?

Milei se identifica con la escuela austriaca, pero esta corriente no abraza el anarcocapitalismo. Algunos referentes fueron Karl Menger o Friedrich Hayek, pero solo algunos, como Murray Rothbard, se inclinaron hacia esta tendencia, aunque eran considerados excéntricos.

Además, está el hijo de Milton Friedman, quien también mostró afinidad con el anarcocapitalismo, pero su padre no compartía esa postura. Personalmente, he dedicado años a estudiar las obras fundamentales de autores como Ludwig von Mises, Hayek y otros, lo que me llevó mucho tiempo comprender.

Es dudoso que Milei, en apenas cuatro años, haya leído siquiera una fracción de lo que hemos estudiado muchos de nosotros a lo largo de décadas. O sea, Milei descubrió el liberalismo hace 4 años, por eso mezcla conceptos.

¿Te llama la atención que sea más duro con los liberales o aquellas personas que han sido críticas con el kirchnerismo en sus comienzos, y no así con los medios o pensadores que claramente se diferencian del liberalismo? ¿No hay un foco especial en aquellos que van al mismo público que él?

Me resulta llamativo la disparidad en la forma en que critica a diferentes figuras políticas. Por ejemplo, le he escuchado muy pocas críticas hacia Cristina Kirchner, mientras que Ricardo López Murphy, a quien considero un caballero y con quien mantengo una relación cordial, recibe insultos de arriba abajo.

Sin embargo, noto en Milei una gran intolerancia, similar al estilo de Trump, especialmente hacia los medios de comunicación y los economistas que no se alinean con sus puntos de vista. Considero que esto refleja más un problema de personalidad que ideológico, ya que parece que aquellos que no se someten a sus dictados son vistos como enemigos.

Pero las personas cercanas son las que le producen esa pulsión. Había un tratado de Freud del narcisismo y las pequeñas diferencias en donde explica que los parecidos discuten con más vehemencia que los distintos por una necesidad de construir identidad. ¿Es algo así?

Sí, claro, tiene que ver con eso.

El incongruente rol del Banco Central en la era Milei

Fernando Meaños (FM): ¿En ese marco teórico del liberalismo en el cual abreva Milei, está el punto de no tener Banco Central al considerarlo una institución intrínsecamente delictiva y la idea de no tener moneda, como sugirió el Presidente?

Dentro del liberalismo, existen dos corrientes principales. Una es la Escuela de Chicago, representada por Milton Friedman, quien aboga por la existencia de un banco central y establece pautas para la emisión monetaria, sin proponer la desaparición de la Reserva Federal. La otra corriente es la Escuela Austriaca, cuyos principales exponentes son Mises y Hayek. Mises, especialmente, aborda la idea de la caja de conversiones en los países, sugiriendo el retorno al patrón oro, pero no aboga por la eliminación del Estado ni del Banco Central.

Santiago Bausili, titular del BCRA.

Hayek, en su libro "Desnacionalización de la Moneda", plantea la posibilidad de eliminar el curso forzoso del peso y permitir la competencia entre monedas, incluso proponiendo una moneda privada, pero no propone la desaparición del Estado como proveedor del sistema monetario. En resumen, si bien se plantean cambios en el sistema monetario, ninguna de estas corrientes apoya la eliminación total del Banco Central o del rol del Estado en este ámbito.

FM: ¿En qué país se vive como Milei pretende, sin Banco Central, sin moneda y una intervención estatal nula?

En el ámbito monetario, surgen casos como el de El Salvador y Ecuador, quienes dolarizaron gracias a su acceso a reservas en esta divisa. Por otro lado, en Argentina se plantea la posibilidad de dolarizar sin contar con una cantidad significativa de dólares en reserva. Vos fijate, Melconian al final tenía razón, Milei no tenía ni fideos ni tuco.

Gallo: “Bausili en el Banco Central es garantía de que no habrá dolarización en la Argentina”

Además, hay países como Panamá, donde el dólar coexiste con la moneda local, y Zimbabwe, que probó la dolarización pero luego volvió a su moneda nacional después de malas experiencias. Sin embargo, más allá del aspecto monetario, el éxito económico de una nación está intrínsecamente ligado a la seguridad jurídica, la estabilidad de las reglas del juego y otros factores culturales.

En este sentido, focalizarse únicamente en la eliminación del banco central o en alcanzar el equilibrio fiscal puede resultar en una visión simplista. Es interesante destacar que, a pesar de las críticas al Banco Central durante la campaña electoral, ahora se reconoce su labor en la reducción de la inflación. Se vio en la cadena nacional del otro día, tenía al lado parado al presidente del Central, o sea, pasó de ser el que destrozó al país a ser el héroe de la baja inflación.

