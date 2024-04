Alberto Ruskolekier: "Quienes quieren dolarizar tienen sus motivos, somos enfermos de la emisión monetaria"

La principal promesa de campaña de Javier Milei fue la dolarización de la economía argentina. Sin embargo, con el correr de los meses parecería ser que dicha propuesta se fue diluyendo.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con el economista Alberto Ruskolekier, quien habló sobre la posible implementación de dicha política monetaria.

Dolarización del país

“En la biblioteca económica hay dos posturas: una postura es en la que está enrolado Javier Milei, en la que Argentina tiene que dolarizar”, dijo Ruskolekier, quien luego completó: “La otra parte dice que tienen que existir condiciones para dolarizar”.

“Argentina no es competitiva, no está abierta al mundo, no tiene tratados de libre comercio y no hay un prestamista de última instancia”, disparó el entrevistado. “Una misión de JP Morgan dijo que el país no va a ir a una dolarización”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que, según el banco norteamericano, es factible que haya una flotación sucia de la moneda. “Hay mucha gente que dice que la dolarización no es lo adecuado pero quienes quieren dolarizar tienen sus motivos, fuimos un país enfermo de emisión monetaria”, explicó.

Finalmente, Ruskolekier dijo que la política nunca atacó al déficit fiscal, recurriendo a la emisión para financiar al tesoro.