Victoria Villarruel cruzó a un abogado libertario: "Por favor publiquen los 'dos' carpetazos"

En medio de su disputa con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel acusó al abogado oficialista Alejandro Sarubbi Benítez, y a su entorno, de realizar inteligencia en su contra y prometió iniciar acciones legales.

En el contexto de crecientes tensiones entre facciones libertarias, el oficialismo emplea comunicadores y medios cercanos al entorno presidencial para cuestionar a la vicepresidenta. La polémica surge tras una sesión clave en el Senado por la destitución de Kueider. Sectores opositores calificaron la polémica como “maniobra distractora”.

La vicepresidenta realizó este domingo 15 de diciembre un posteo en sus redes sociales, con el objetivo de descomprimir la interna en Casa Rosada. "Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la 'moderación'. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el presidente Milei me lo pida", sostuvo en su cuenta de Twitter.

“Soy parte del espacio que gobierna nuestro país desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mí”, completó Villarruel.

Sarubbi Benítez, uno de los comunicadores oficialistas que participa en el programa de stream “La Misa”, conducido por Daniel Parisini, retuiteó el comunicado de la vicepresidenta, agregando un comentario en tono jocoso: “Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos”.

Villarruel contestó: “Por favor publiquen los ‘dos’ carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneás hacer inteligencia sobre los ciudadanos”.

¿A quién refiere la acusación de realizar inteligencia? La Misa, y el stream de Carajo donde participan Sarubbi Benítez y el Gordo Dan (Daniel Parisini), es uno de los tantos órganos paralelos que mantiene la estrategia comunicacional oficialista, la famosa “batalla cultural” orientada por Santiago Caputo.

El programa al que pertenece Benítez es tan cercano a la presidencia que fue el primer stream de simpatizantes libertarios al que asiste Milei tras asumir la presidencia, lo que despertó el enojo de otros influencers y comunicadores de La Libertad Avanza.

El 14 de diciembre, otro de estos órganos paralelos, La Derecha Diario, publicó un agresivo artículo en el que se acusa a Villarruel de conspirar contra Karina y Javier Milei en el exterior. El artículo cita las declaraciones de un periodista español que afirma que Villarruel financia “un ejército de trolls” para atacar a Karina y Javier Milei, y le achaca realizar una depuración de su equipo en el Senado de quienes apoyan al Presidente en las redes.

La operación del llamado “triángulo de hierro” contra Victoria Villarruel viene acelerándose tras la sesión que destituyó a Edgardo Kueider de su banca en el Senado tras haber sido detenido en la frontera de Paraguay con 200.000 dólares sin declarar.

Desde el entorno presidencial afirmaron que la sesión podría ser impugnada ya que, en momentos en que se desarrollaba el debate presidido por Villarruel, ella debía haber asumido la presidencia de la nación por el viaje de Javier Milei a Italia, en cuyo caso debía haber sido suplantada a su vez en la presidencia del Senado. Tras los primeros trascendidos, el ejército de trolls oficialista se puso en marcha, y se operó un fusilamiento virtual contra la vicepresidenta.

Sectores de la oposición han afirmado que el dinero que tenía Kueider al momento de su detención proviene de la compra de su voluntad para la aprobación de la Ley Bases. Bajo esa interpretación, la polémica Milei Villaruel desatada por “usurpación de cargo” durante la sesión podría ser vista como una “cortina de humo” para desviar el eje y que no se hable en los medios de la investigación sobre el origen del dinero.

