La primera señal de Victoria Villarruel para recomponer la relacion con Javier Milei

Hace tan solo una semana, Javier Milei explicitó su pelea con Victoria Villarruel. En una entrevista televisiva, el presidente contó que la vice "no tiene injerencia en la toma de decisiones" del Ejecutivo, que no participa de las reuniones de Gabinete y la incluyó en lo que La Libertad Avanza llama "casta". Después del shock inicial, ya que nadie en su entorno esperaba estas declaraciones, la dirigente evaluó alternativas. La primera fue responder en público, pero eso finalmente no sucedió. Y, por el contrario, comenzó a dar señales de recomposición luego de una reunión que mantuvo su colaborador Emilio Viramonte con el asesor presidencial Santiago Caputo. En medio del acercamiento, sin embargo, aparecieron afiches en las inmediaciones del Senado con la leyenda "Victoria conducción" que entorpecen el acercamiento. La telenovela libertaria de nunca acabar suma nuevos episodios.

Milei vs. Villarruel: por qué ahora y cómo sigue

Viramonte comenzó a ganar terreno en el entorno de Villarruel, sobre todo después de la pelea de la dirigente tuvo con su ex mano derecha, el diputado Guillermo Montenegro. Se trata de un abogado que se presenta como cónsul honorario de Dinamarca en Córdoba y que se incorporó como asesor en el Senado a fines de mayo. En la práctica, lo suyo son las relaciones y los vínculos políticos. Eso quedó demostrado esta semana, cuando luego de las declaraciones de Milei, se reunió con Caputo. En el encuentro se acordaron los términos del acercamiento: que no haya respuesta pública y que la vice bajara el tuit que tenía fijado en X.

El tuit en cuestión era del 17 de julio. Ese día, Villarruel tildó de "colonialista" a Francia luego de que el jugador de fútbol Enzo Fernández fuera acusado de racista por corear una canción contra los jugadores franceses luego de ganar la Copa América. El mensaje generó un cruce diplomático con la administración de Emmanuel Macron, que fue desactivado, según el propio Milei, por su hermana Karina.

Desde el Ejecutivo calificaron al tuit como un mensaje "desafortunado" y la vice respondió con un gesto que no pasó desapercibido: fijó el post en su cuenta. Desde entonces y hasta hace pocas horas, cualquiera que entrara a su perfil en X lo primero que leía era esta publicación, que no era ni más ni menos que la confirmación de que Villarruel no iba a echarse para atrás. Hasta ahora.

Las especulaciones sobre a quién le conviene más la tregua están a la orden del día. Hay quienes repiten que en Casa Rosada tenían cierto temor de la respuesta pública que podría dar Villarruel a las declaraciones de Milei, y quienes aseguran que la vice necesita garantizarse su supervivencia en el Gobierno, al menos hasta que termine el mandato. Nadie habla de un acercamiento genuino o de un entendimiento.

Eliminar el tuit no fue la única señal de Villarruel. El miércoles, la vice recibió en el Senado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y publicó imágenes del encuentro en sus redes con un texto en el que habló de "nuestro gobierno", una frase que enseguida se interpretó como un gesto de acercamiento.

Las críticas a coro contra Victoria Villaruel que ahora busca aliados

La reunión entre Francos y Villarruel sucedió antes de que el jefe de Gabinete hiciera su presentación del informe de gestión en el Senado, la última actividad del período de seiones ordinarias. La vice, en términos legislativos, hizo otro guiño a favor del Ejecutivo cuando decidió no convocar a la comisión de Labor Parlamentaria y así evitar que se avance en el rechazo al DNU que habilitó al Ministerio de Economía a renegociar la deuda pública.

"Victoria Conducción": la vice se despega de los afiches que aparecieron en el Senado

Todas las partes decidieron desacelerar el conflicto entre Milei y Villarruel y, cuando la situación parecía un poco más calma, en las inmediaciones del Senado aparecieron afiches que no hacen más que alimentar la interna. Con una foto de la vice con poncho y sombrero, en los carteles se podían leer las leyendas "Dios, patria y justicia social", "La agenda de la patria" y "Victoria conducción", consignas no alineadas al dogma del libertarismo del presidente.

Desde el entorno de la vice se despegaron de los afiches: "Son la vieja política tratando de limar la nueva", respondieron. Su hipótesis es que los carteles estuvieron a cargo de "algún sector que no quiere que haya unión" y piensan que es un tercero: "Ni la Rosada, ni nosotros", aclararon.

Debajo de los afiches se puede leer "Movimiento Nacional Justicialista". También tienen dibujos de una virgen, de las Islas Malvinas y de una escarapela, todos los símbolos que reivindica cierto sector del peronismo nacionalista que juega con la idea de sumar a sus filas a la vice.

Villarruel no comparte la ‘motosierra’ con Milei: organismo ‘antiñoquis’ y más prolijidad

La telenovela del conflicto entre Milei y Villarruel comenzó en campaña y se profundizó durante la gestión. Entre los múltiples motivos que explican la tensión, hay uno que suele ser el más repetido por la línea leal al presidente: están convencidos de que Villarruel tiene un proyecto político propio y ambiciones personales y eso, en un espacio verticalista, no está permitido. Desde el entorno de la dirigente siempre negaron estas especulaciones y por ahora se apuraron en salir a despegarse de los afiches.

