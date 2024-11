“Villarruel y Milei tienen que sellar un nuevo pacto, a ninguno le conviene romper”

“Hay que desacelerar el conflicto”. “No hay razón de fondo para romper”. “El presidente es un tipo difícil y tal vez dijo lo que dijo porque se siente fuerte en este moemnto”. Las frases surgen del entorno de Victoria Villarruel, que por estas horas sigue tratando de decodificar el ataque que recibió de parte de Javier Milei.

“La vicepresidente no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones del gobierno y está más cerca del círculo rojo, que ella llama alta política y nosotros llamamos la casta”, disparó el Presidente, cruzando un límite con su vice: en varias oportunidades defenestró a aliados y a sus propios ministros, pero nunca llegó tan lejos con su compañera de fórmula.

Del lado de Villarruel esperan que el conflicto vaya “desacelerando” y aseguran que no responderá (de hecho no lo hizo durante el fin de semana). Los motivos por los cuales Milei eligió como blanco a la vice no quedan claros. Algunos aseguran que Villarruel mide mejor en las encuestas que el Presidente y eso molesta al entorno presidencial, otros que detrás de las declaraciones de Milei aparece la sombra de Karina Milei, quien no disimula la pésima relación que tiene con Villarruel y no faltan lo que mencionan que el mandatario busca la incondicionalidad que le profesan todos, sin excepción, en el gobierno y en ambas cámaras.

“Eso con Victoria no va. Hace un mes había hablado bien de ella. Me cuesta entender el espíritu confrontativo del Presidente, que en uno de los mejores momentos de su gobierno elige abrir otro frente de conflicto. La teoría del caos permanente parece cerrarle a Milei y a sus seguidores. Pero es un arma de doble filo”, dice la fuente consultada. Y añade: “Ya lo dijo Macri: Milei tiene un carácter especial y es gente a la que le gusta asumir un riesgo. El tema es que podés pegar un pleno o pegarte un palazo”.

Agenda propia

“No vinimos a hacer amigos”, agrega la fuente, dejando en claro que Villarruel no se apartará del rol que viene cumpliendo en el Senado y la agenda propia que mantiene. “Victoria no está armando nada. Visita las provincias porque es presidenta del Senado, pero no tiene estructura en ninguna provincia y es parte del gobierno”, aseguran.

Con todo, remarcan un hecho que no puede haber pasado desapercibido para el Presidente, más pendiente de las redes sociales que de las encuestas. “Si te fijás, en los comentarios de los posteos de algunos libertarios que profesan la obediencia debida y salieron a pegarle a Victoria, como Lilia Lemoine, mucha gente remarca que votaron a Milei-Villarruel. Lo que menos quiere la gente es una interna en el gobierno”.

¿Cómo debería terminar este nuevo culebrón? “Javier y Victoria se tienen que sentar y sellar un nuevo pacto. Entendemos que el gobierno se sienta fuerte por las últimas noticias económicas y por el protagonismo que ha logrado con mandatarios de otros países, pero falta mucho para consolidar este proyecto”, señalan y ponen sobre la mesa la potencial candidatura de Cristina Fernández en Buenos Aires como una amenaza latente en la que hay que concentrarse, unidos.

“Cristina tiene un núcleo duro muy fuerte en el Conurbano y no parece que éste sea el mejor momento para tener un conflicto interno con tu vicepresidenta”, alertan.