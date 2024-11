Andrés Blanco: "No tenemos dudas que hubo hechos de corrupción en Neuquén, en todos los gobiernos"

El legislador neuquino del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, cuestionó el proceso de suspensión de la vicegobernadora Gloria Ruiz, que enfrenta acusaciones de corrupción que involucran a su hermano, Pablo Ruiz, a pesar de que aclaró que desde su espacio no dudan que hayan existido hechos de corrupción. “La corrupción es inherente a todos los gobiernos”, sostuvo. El legislador explicó que detrás del escándalo subyacen intereses políticos y un mecanismo que podría amenazar a opositores. “Esto no busca combatir la corrupción, sino cerrar una crisis política”, advirtió en Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Andrés Blanco es legislador provincial en la provincia de Neuquén por el Frente de Izquierda. Es trabajador de la fábrica FaSinPat (ex Zanón), recuperada por sus trabajadores durante la crisis del 2001.

Claudio Mardones: Finalmente se resolvió la suspensión provisoria de la vicegobernadora de Neuquén por hechos de corrupción. Hubo votos a favor, también en contra, pero también abstenciones. Queríamos saber, ya que usted fue uno de los que se abstuvo, ¿cómo fue el debate y por qué también tomó esa decisión?

El debate no inició en esta discusión, ni por el hecho que se está investigando sobre la vicegobernadora. Desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa, ya su triunfo fue un hecho que conmovió los cimientos políticos de una provincia, que estuvo gobernada 62 años por el MPN, y que venía con crisis y fracturas muy importantes.

El propio Rolando Figueroa fue vicegobernador del gobernador saliente del MPN, y ya las crisis venían profundizándose. Figueroa optó por ir por fuera del MPN, armando una coalición electoral que lo llevó a la gobernación, acompañado de Gloria Ruiz, quien era la intendenta de una localidad cercana, una de las más importantes de Neuquén: Plottier. .

El epicentro de la situación tuvo que ver con esta sesión, la cual está trascendiendo públicamente, pero venía de una crisis que ya se venía cristalizando, nosotros veníamos denunciando, incluso diciendo: “Dejen de poner a los organismos del Estado a disposición de resolver estas crisis”. Lo dijimos previo a esto, cuando se empezó a discutir el presupuesto. Ahora se están discutiendo todos los presupuestos, ya están todos aprobados, y el presupuesto de la Legislatura tuvo una conmoción. Ahí se cristalizó más abiertamente esta crisis, algo que ya era inocultable, porque Gloria Ruiz había empezado a expresar su voluntad política de acercarse al partido de gobierno, al mileísmo. También mostró cercanía con Victoria Villarruel, que cuando vino a Neuquén, la recibió en la Legislatura. Entonces, había expresiones políticas de una ruptura y, evidentemente, una intención de Gloria Ruiz de avanzar en su carrera política propia. Eso era lo que todos percibíamos. Toda la lectura política, no solo nuestra, sino también de los analistas de la región, daban cuenta de esto.

El desenlace es este. Pero hace un par de semanas hubo todo un debate por la restitución de unos fondos de coparticipación que debía recibir la Legislatura y que fueron quitados en la legislatura anterior, en un acuerdo entre Rolando Figueroa y Omar Gutiérrez.

Esto lo pongo para contextualizar: había ya previamente señales de crisis. Incluso desde la asunción, a pesar de que iban en la misma fórmula, ya se percibían diferencias con la vicegobernadora, quien después fue electa. Bueno, el desenlace es este hecho que se está investigando: el posible desvío de fondos hacia una cuenta del hermano de Gloria Ruiz, quien tiene una responsabilidad en la Casa de las Leyes, donde funcionaba la Legislatura vieja; después se construyó una Legislatura bastante onerosa y muy importante. Ese lugar quedó como una especie de museo, denominado Casa de las Leyes.

Lo que se denuncia es que hay un desvío de fondos hacia fines personales, creando una caja de ahorro o cuenta particular.

CM: ¿50 millones de pesos es la cifra, Blanco?

Sí, ese es el monto que trascendió a partir de la denuncia que la fiscalía hizo pública.

Con respecto a la votación y a por qué nos abstuvimos. Bueno, fueron 29 votos a favor y cinco abstenciones. No hubo votos en contra. En particular de algunos diputados del propio MPN y un radical votaron en contra dle artículo 2, que era el que corría de su cargo a la vicegobernadora. Nosotros dijimos, como lo expresamos en la sesión, que estamos completamente convencidos, desde el Frente de Izquierda, que la corrupción es inherente a todos los gobiernos.

Además, lo hemos visto a lo largo y ancho de todo el país: esto ocurre, ocurre en el gobierno nacional, y lamentablemente tenemos una triste historia atravesada por denuncias de corrupción. La corrupción es inherente a todos los gobiernos. Muchas veces, las que salen a la luz pública lo hacen porque hubo alguna crisis política detrás.

CM: Ahora hay dos caminos. Por una parte, está la investigación que lleva adelante la Legislatura con la vicegobernadora suspendida, y, por otra, la investigación de la justicia. ¿Cómo es este capítulo legislativo y cuáles son los plazos para definir el destino de la vicegobernadora?

El plazo que está dispuesto es de 30 días para presentar un informe final y someterlo a la cámara. Si el informe está antes, se presentará antes, pero el plazo máximo es de 30 días. Ayer ya se constituyó la comisión y comenzará a operar a partir de este momento, con los pedidos de informes correspondientes. Imagino que convocarán audiencias.

Nosotros no participamos de esa comisión, y ahí es donde entra nuestra postura sobre por qué nos abstuvimos. Estamos completamente a favor de discutir, pelear y combatir la corrupción. Nadie en nuestro espacio político dudaría de eso. El problema es que esta situación no está buscando combatir la corrupción, y eso lo dijimos en la sesión y lo venimos denunciando. Es una voz disidente la nuestra. Este planteo de la resolución de la Cámara para inhabilitar moralmente a la vicegobernadora es muy peligroso. Porque puede utilizarse mecánicamente para atacar a cualquier sector opositor. Hoy, si nos consideran inhabilitados moralmente, juntando los 18 votos necesarios, cualquiera de nosotros podría ser considerado "inmoral", especialmente quienes cuestionamos las políticas de gobierno, no solo en la Legislatura sino también en las calles.

CM: Lo cierto es que no existe la figura del juicio político para la vicegobernadora, al menos en el diseño institucional de Neuquén. Entonces, si no es esta salida, ¿qué otra alternativa podría haberse adoptado ante una investigación de corrupción en pleno desarrollo?

Por eso es importante nuestra interpretación. Lo que creemos es que se busca cerrar una crisis política mediante este mecanismo, pero al hacerlo de esta manera, se evita investigar verdaderamente todos los hechos de corrupción.

Te cuento algo muy breve. Aquí todavía hay una causa abierta sobre estafas en el manejo de planes sociales, algo muy parecido a lo que pasó en La Plata, si no recuerdo mal, con las tarjetas de planes sociales. En aquel momento, se limitó la responsabilidad a algunos funcionarios menores, pero los altos funcionarios quedaron fuera.

Entonces, decimos: los hechos de corrupción existen, no ponemos las manos en el fuego por la vicegobernadora, no tenemos nada que ver con ella, pero vemos que este mecanismo no está diseñado para investigar objetivamente; tiene un objetivo político, que es liquidar cualquier posibilidad de que Gloria Ruiz avance en su carrera política. Eso es lo que están buscando, no combatir la corrupción.

Para que haya una verdadera investigación, tendría que constituirse una comisión investigadora independiente. Vos me podrías decir: “Eso no existe en la Constitución”. Es verdad, no existe. Pero nosotros creemos que no podemos sumar nuestra postura a esta idea de que una Legislatura con las intencionalidades políticas que tienen todos los bloques, y que ya han entrado en una especie de coalición común, pueda garantizar objetividad en la investigación.

CM: En este contexto, la situación sigue abierta. Neuquén ha tenido una fuerte centralidad últimamente, no solo por la crisis del MPN y Vaca Muerta, sino ahora por la suspensión de la vicegobernadora.

Exactamente. Es un escenario inédito, con mucha sorpresa a nivel político en la provincia.

