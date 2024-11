La vicepresidenta Victoria Villarruel, tomó con "sorpresa" las declaraciones del presidente Javier Milei, que la señalaban como "cercana" a la "casta" y al "círculo rojo".

Según pudo saber PERFIL, la titular del Senado no estaba mirando la entrevista que el jefe de Estado estaba brindando a la señala LN+. Se enteró a través de un estrecho colaborador.

En el Senado, cayó como una bomba la definición de Milei. Días atrás, Villarruel había agradecido públicamente al Presidente haberla elegido como compañera de fórmula. Fue justo cuando se cumplió un año del balotaje, donde se alzaron con la victoria.

En el entorno de la Vicepresidenta creen que pese a lo desventajoso del escenario, han llevado las riendas de la Cámara Alta sin costos para el Ejecutivo. En las últimas semanas, el Senado no ha sido un territorio en el que la oposición pudiera hacerle mella a la agenda oficialista.

Al mismo tiempo, entienden que no hay señalamientos para con Santiago Caputo. Creen que lo que dice el Presidente es su pensamiento, y no hay influencia del asesor estrella en materia de comunicación.

Por ahora, todo se limitará al rol institucional. Villarruel madura un rumbo a seguir, mientras digiere las declaraciones del Presidente. Por ahora, eligió mantenerse en silencio.

La entrevista donde Milei apuntó contra Villarruel

El presidente Milei sostuvo este miércoles durante una entrevista que la vicepresidenta "decidió no participar" más en las reuniones de Gabinete y consideró que ella "en muchas cosas está más cerca del círculo rojo o lo que nosotros llamamos casta".

"Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, expresó el libertario al ser consultado sobre el vínculo entre ambos.

