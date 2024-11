Luego de las declaraciones del Presidente Javier Milei, que acusó a Victoria Villarruel de estar más cerca de “la casta” que del Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a desescalar el conflicto.

En otro episodio de la tensa relación entre Milei y Villarruel, el Presidente afirmó este miércoles que la Vicepresidenta “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones” y aseguró que no participa de las reuniones de Gabinete.

"Lo que planteó el presidente ayer fue que Victoria Villarruel, como vicepresidenta, es presidenta del Senado y su tarea principal es en el Senado, donde lidera la Cámara y conversa”, aclaró Francos este jueves en diálogo con Jonatan Viale por Radio Rivadavia.

Sobre las declaraciones del acercamiento de Villarruel al círculo rojo, el jefe de Gabinete dijo: “Cuando el Presidente dice que está más cerca de la casta se refiere a que trabaja con los distintos bloques de senadores tratando de llevar adelante las propuestas del Gobierno nacional".

Javier Milei y Victoria Villarruel.

Francos también fue consultado por la ausencia de la Vicepresidenta a las reuniones de Gabinete, que no participa de los encuentros desde hace tres meses. “Ella tiene un rol diferente y muchas veces no ha podido venir, pero no es que no participe”, dijo.

Con respecto a la relación política entre Milei y Villarruel, Francos admitió que tienen “algunas diferencias o puntos de vista distintos” sobre la forma en que el Gobierno busca “que se traten algunos temas en el Congreso”.

“Ha habido desacuerdos, como siempre pasa. Son roles diferentes. El presidente trata los temas de administración diaria y el vicepresidente toma los temas legislativos. No hay que tomar al pie de la letra cada uno de los comentarios. Lo que tenemos que entender es que son roles diferentes”, remarcó.

Además, sobre la posibilidad de que las ambiciones políticas de la Vicepresidenta sean una de las razones detrás de la tensa relación, Francos declaró que no cree que Villarruel “esté pensando en algún juego político propio”.

“Si ella tiene ambiciones políticas, las puede tener y eso no me parece mal, pero hoy estamos en el gobierno del presidente Milei. Hoy ese tema no está en disputa porque lo que la gente ve es el gobierno de Milei”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Proyecto de eliminación de las PASO

Guillermo Francos también fue consultado por la intención del oficialismo de eliminar las PASO de cara a las legislativas de 2025. “Venimos sosteniendo la intención de hacer reformas políticas. Queremos eliminar las PASO porque creemos que no sirven. Ha generado un hastío en la gente y es un gasto innecesario”, declaró.

Sobre la posibilidad de reunir los votos, dijo: “Es difícil saber si tenemos los votos. No son temas menores, generan debate y discusión, pero creo que se puede llegar a tener los votos”.

