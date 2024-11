El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles durante una entrevista que la vicepresidenta Victoria Villarruel "decidió no participar" más en las reuniones de Gabinete y consideró que ella "en muchas cosas está más cerca del círculo rojo o lo que nosotros llamamos casta".

"Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, expresó el libertario al ser consultado sobre el vínculo entre ambos.

Crítica al periodismo

Luego de expresar que a la prensa "les llegó el momento de bancarse el vuelto por haber mentido", justificando la hostilidad de sus seguidores en redes sociales y sus propias palabras contra periodistas como Marcelo Longobardi, el jefe de Estado dijo que no le molesta ser cuestionado.

"El periodismo es una actividad noble, pero la estrella es la noticia. El periodismo de opinión hizo que personas se creyeran dioses y te puedan arruinar la vida", expresó.

Advirtió, además, que lo que le molesta es "la mentira" y no que lo cuestionen.

Qué dijo Milei sobre la economía y la pobreza

Crítico con la gestión de Alberto Fernández, habló sobre la baja de la inflación que logró su administración y volvió a referirse a la emisión de dinero. “El gobierno emitió dinero para pagar un déficit equivalente a 13 puntos del PBI. Era un desastre. Para mí, es un delito, pero no está tipificado como tal. Emitir dinero debería ser considerado un delito porque es una falsificación. Pero esa es una discusión en otro plano”, sostuvo en diálogo con LN+.

“Cuando normalizas los precios, estadísticamente se registra el nivel real de precios y se sinceró el nivel de pobreza, que resultó ser del 57%. Hoy, el nivel de pobreza es del 46%. Bajamos la pobreza un 11% en nueve meses”.

Y continuó: “Estamos destruyendo la inflación sin sufrir en términos de actividad económica ni empleo. Los salarios reales están por encima de lo que recibimos al asumir: eran de US$300 y hoy son de us$1100″.

