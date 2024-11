El Gobierno habilitó que los medicamentos de venta libre estén en las góndolas de las farmacias

Javier Milei firmó hoy el decreto 1024/2024 que flexibiliza la reglamentación de la Ley N° 17.565 sobre la regulación de venta de medicamentos en farmacias habilitadas y otros establecimientos. La modificación a la norma ahora permite que los medicamentos de venta libre no deban ser entregados por un farmacéutico y que se puedan adquirir libremente en las góndolas de las farmacias.

Este cambio también aclara las condiciones específicas que deberán tener en cuenta las farmacias para la venta de estas drogas: deben estar en caja cerrada, con prospecto, y su venta será exclusiva para mayores de 18 años previa validación del DNI.

La medida busca facilitar la comercialización de los medicamentos "de modo tal que conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas y el público general pueda acceder directamente a ellos sin necesidad de intermediarios", según explica el texto oficial.

También se autoriza a negocios comerciales "no habilitados como farmacias" a ofrecer estos remedios, pero únicamente antiácidos y analgésicos. Desde el Gobierno todavía analizan la posibilidad de ampliar el listado de lo que pueden vender estos comercios.

Respecto a los medicamentos con receta, "deben realizarse desde la farmacia, en presencia de un farmacéutico responsable". Además, permite que "su venta y entrega al paciente podrá ser acordada por canales electrónicos determinados por la farmacia, mediante traslado al lugar que este disponga a su conveniencia, debiéndose garantizar que el traslado se realice de modo seguro conforme los requisitos aplicables y los que la Autoridad Sanitaria establezca a tal efecto".

Córdoba sin cambios

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, explicó a Cadena 3 que el decreto no se aplica de igual manera en todo el país, ya que hay provincias que regulan la actividad farmacéutica con sus propias leyes provinciales. Este sería el caso de Córdoba, en donde las personas todavía deberán pedir los medicamentos a un farmacéutico.

"En la provincia de Córdoba no aplica, nosotros tenemos una ley provincial que regula la actividad farmacéutica y es clara al respecto donde los medicamentos, incluso los de venta libre, deben ser dispensados en las farmacias por manos del profesional farmacéutico. Eso es lo que impide en la provincia de Córdoba que el medicamento este en las góndolas de las farmacias, que es a lo que apunta la resolución esta del gobierno nacional", comentó Daniele.

Según detalló, la medida del Gobierno aplicaría en territorios como "CABA, Tierra del Fuego y algunas pocas jurisdicciones que no tienen ley propia. Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, La Rioja, Salta, tienen legislaciones propias, y todas apuntan a esto, que el medicamento este custodiado por profesionales farmacéuticos".

"No entendemos cual es el sentido sanitario que se persigue con esto, no le vemos ningún beneficio para el paciente. Justamente, el medicamento no está en manos del paciente porque no se puede estimular con una acción comercial la automedicación", cuestionó el farmacéutico.