La chicana de Lilia Lemoine a Victoria Villarruel: "Para recorrer fiestas provinciales no se le paga"

Tras las críticas de Javier Milei hacia Victoria Villarruel, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, arremetió contra la vicepresidenta en redes sociales. En un tuit, recordó que "presidir el Senado es su trabajo" y señaló que, en caso de que deje el gobierno, "hay reemplazo".

La funcionaria libertaria respondió a un comentario en la red social X, donde le señalaron que no era institucionalmente positivo que el presidente estuviera distanciado de la vicepresidenta, quien además preside el Senado.

El tuit que desató la reacción de Lemoine fue uno en el que ella compartió la imagen de la sonrisa de Villarruel, junto a un extracto de la entrevista en la que Milei hacía sus declaraciones sobre la vicepresidenta. En respuesta a esta publicación provocativa de la Diputada, un usuario comentó: "Igual no está bueno, es la Vicepresidenta y Presidenta del Senado, la necesitamos". A lo que Lemoine replicó que otra persona podría ocupar su lugar sin problema alguno.

"Y? Es su trabajo, lo tiene que seguir haciendo. O crees que si se enoja y se va no hay reemplazo en el Senado? Ojo con ese pensamiento pedorro... Lo que más necesitamos es su voto para desempatar. Después de eso, para recorrer fiestas provinciales no se le paga", lanzó.

El usuario hacía foco en las recientes manifestaciones del presidente Javier Milei durante una entrevista con LN+, donde dijo que su vice no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones del Gobierno: "No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, expresó el libertario al ser consultado sobre el vínculo entre ambos.

“La peor vicepresidenta de la historia”: Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel

Asimismo, Lilia Lemoine no solo respondió al comentario del usuario regodeándose en la interna libertaria, sino que también compartió un posteo en redes sociales en el que celebró que “falleció el villarruelismo” y citó una posteo contra la vice en el que escribió: "Con que no traicionara alcanzaba".

Para Lemoine, Villarruel es “la peor vicepresidenta de la historia”

No es la primera vez que la legisladora cruza a Villarruel ni tampoco es novedad el distanciamiento que existe entre la vicepresidenta y el presidente de la Nación. Semanas atrás, en declaraciones radiales, recordó que "antes de ser candidata, se burlaba de Milei". “Ella le dice jamoncito y hace su campaña. Se pelea con Karina y sin ella no sería ni diputada. Entonces, ¿Tenés al mejor presidente de la historia al lado tuyo y lo bardeás?", había cuestionado.

En esa línea, redobló la apuesta y zanjó aún más la disputa aseverando que "siempre se diferencia" de Milei "porque no grita, porque no usa motosierra, ni leones". "Es una ‘chica decente’ que no se acostó con hombres casados que eran referentes de la derecha cuando era más joven. ¡No! Ella es una ‘señorita’", culminó. El mes pasado también la había definido como “la peor vicepresidenta de la historia” tras su reunión con María Estela Martínez de Perón en España.

En agosto le había machacado “las sonrisas con Mayans”, había mencionado que “tiene su propia agenda” y le reprochó decir “que va a meter presos a todos los montoneros”. “¿A quién va a meter preso? Porque ella es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Judicial”, apuntó. También la acusó de estar "constantemente criticando las decisiones del Ejecutivo" y le pidió “que demuestre más humildad”.

