Entre ponchos y fotos, Villarruel viajó a Catamarca en medio de la interna libertaria

En medio de la interna libertaria, Victoria Villarruel viajó a Catamarca y su cuenta en X se llenó de fotografías de la provincia. Se encontró con el gobernador Raúl Jalil, participó de la Fiesta Internacional del Poncho, visitó el Santuario de la Virgen del Valle, conversó con habitantes de Aimogasta y fue declarada Huésped de Honor de Fiambalá. En su última publicación escribió que estaba "enamorada de la Argentina" y acompañó el mensaje con un video plagado de sonrisas y abrazos con la gente. Nada de esto llamaría la atención si no fuera porque por estos días la vicepresidenta se encuentra entre todos los fuegos. La distancia con el Ejecutivo a esta altura es innegable y, aunque en su entorno intenten bajar el tono de la confrotación, la dirigente parece estar decidida a difereciarse cada vez más del presidente, Javier Milei.

Las versiones sobre la pelea entre Villarruel y Milei comenzaron a circular apenas asumió La Libertad Avanza. Desde el Gobierno nacional desconfían de la vice y creen que está trabajando en una construcción política propia. Su supuesto encuentro a solas con Mauricio Macri en enero (siempre desmentido por el entorno de ambos), el evento en el que apareció con un cartel con el logo de una "V", el llamado a sesionar en el Senado por el DNU 70/2023 cuando desde el Ejecutivo pretendían demorar el debate y su ausencia en Tucumán para la firma del Pacto de Mayo son algunos de los episodios que se cuentan en la lista de "problemas". Sin embargo, hasta ahora, en público se mantenían las formas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mensaje que Villarruel escribió en X contra Francia parece haber sido la excusa perfecta para blanquear el conflicto. Milei dijo en una entrevista: "No fue un tuit feliz" y subrayó que "no podés generar un quilombo institucional en términos diplomáticos" por un tema vinculado al fútbol. La vice no dijo nada al respecto, pero su paso siguiente fue fijar el tuit en su cuenta.

El tuit fijado de Villarruel se interpretó como un redoblamiento de la apuesta. "Noooo, no. Eso es sobreactuar cuestiones que tienen que ver con la dinámica de las redes", fue la esquiva respuesta del entorno de la vice. Consultados acerca de si estaba en sus planes intentar recomponer el vínculo con el Ejecutivo, contestaron: "No tenemos nada que recomponer porque nosotros no propusimos ninguna ruptura ni estamos enojados. Para nosotros fue solamente la palabra del presidente diciendo que no le había parecido feliz de parte de Victoria. El resto son situaciones que no dependen de nosotros".

"El resto", es probable, tenga que ver con la información que dan a conocer los periodistas que tienen diálogo directo con la Casa Rosada que aseguran que en las más altas esferas del Gobierno sostienen que la relación "está rota" y que no hay marcha atrás. Desde Presidencia, ante la consulta de PERFIL, la respuesta fue que no harían declaraciones al respecto: "Miramos para adelante. Todo ok", fue el mensaje. Manuel Adorni, durante la última conferencia de prensa, minimizó el enfrentamiento, pero reconoció que Milei y Villarruel llevan "días sin hablar".

Villarruel refuerza su agenda por el interior

Desde el entorno de la vice desvincularon su viaje a Catamarca con el contexto: "Estaba previsto desde hace un mes", aclararon. La agenda de Villarruel es muy diferente a la de Milei. Desde que asumió el presidente priorizó sus visitas al exterior y se calcula que lleva recorrido el equivalente a tres vueltas al mundo (más de 153 mil kilómetros), en un promedio de un viaje al exterior cada 18 días.

Villarruel, en cambio, se enfoca en las provincias y refuerza su línea "nacionalista" con emojis de la bandera argentina, escarapelas y reivindicación de la tradición.

En su entorno cuentan que la agenda se arma en función de las invitaciones que le llegan para participar de fiestas patronales y provinciales y para mantener encuentros con productores locales. En junio, por ejemplo, estuvo en Armostrong, Santa Fe, en Agroactiva 2024 "apoyando al campo", según escribió en X.

Unos días antes, Villarruel había participado de la conmemoración del 203 aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes en Salta junto al gobernador Gustavo Sáenz. El outfit elegido, otra vez, fue vestimenta típica gauchesca.

La lista de destinos desde que asumió la Vicepresidencia, además, incluyó a Neuquén, Córdoba y San Luis. Villarruel está decidida a construir una imagen diametralmente opuesta a la de Milei y con un camino propio. Sus adversarios están convencidos de que está trabajando en línea con el PRO y su renuncia a la presidencia del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires no hizo más que alimentar esa teoría.

En ese espacio también venía sumando tensiones. Un miembro del partido aseguró a PERFIL que más de uno estaba molesto por la indiferencia de la vice: "Es la figura más importante del Partido Demócrata bonaerense, la vicepresidenta de la Argentina, pero en ninguno de sus viajes incluyó, por ejemplo, una visita a la sede local", se lamentó y sumó otra queja: en medio del armado de La Libertad Avanza de cara al 2025, el temor de quedar asociados a la actual enemiga del presidente podía dejarlos afuera.

Villarruel, por ahora, se mantiene estoica en su camino. Para saber qué está pensando, habrá que saber interpretar sus gestos.