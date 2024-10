“La peor vicepresidenta de la historia”: Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel

La diputada libertaria Lilia Lemoine volvió a disparar contra Victoria Villarruel, a quien definió como "la peor vicepresidenta de la historia" apenas 11 meses después de que asumiera el cargo. Sus declaraciones, que echan leña al fuego de la interna en La Libertad Avanza, surgieron tras un comentario en la red social X, donde un usuario cuestionó la afinidad de la presidenta del Senado con María Estela Martínez de Perón.

La polémica se desató luego de que Villarruel visitara a la exmandataria en España y la homenajeara al colocar un busto suyo en la Cámara Alta, coincidiendo con el Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre. Ese gesto fue rechazado por varios libertarios, entre ellos Lemoine.

"Ninguna persona que idolatre a Isabel Perón me genera la más mínima confianza. Vengan de a millones", sostuvo el internauta. La respuesta de Lemoine no se hizo esperar: "Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia", lanzó la diputada nacional en respuesta a ese mensaje.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El insólito argumento de Lilia Lemoine para explicar la crisis económica y su amigo arquitecto que maneja un Uber

La comparación de Victoria Villarruel con Chacho Álvarez

Lilia Lemoine incluso se atrevió a comparar a Villarruel con Carlos "Chacho" Álvarez, quien ocupó la vicepresidencia durante casi un año en la administración de Fernando de la Rúa hasta su renuncia. "Peor que el 'Chacho' porque no llegó colgado de las bolas de De la Rúa", remató la legisladora, con característica falta de filtro.

En medio de la ola de respuestas en la red social, otro usuario cuestionó la razón del "encono" de Lemoine hacia la vicepresidenta. Sin entrar en detalles, ella replicó: "Si te lo tengo que explicar, no vale la pena que te lo explique. Ya vas a entender". La diputada dejó claro que sus críticas no eran mera cuestión de capricho, sino que tenían un trasfondo más profundo, el cual prefería no explicitar.

El ministerio de Capital Humano anunció un "descenso histórico" de la pobreza en Argentina

"Cuando los kirchneristas me atacan para defender a la vice queda muy en claro quién es quién", agregó en otro mensaje, reforzando su postura en la misma línea de ataques. Sus críticas a Villarruel no son nuevas. En ocasiones anteriores, Lemoine ya la había acusado de tener una "agenda propia" y de "no estar cumpliendo sus funciones correctamente", lo que avivó las tensiones dentro del movimiento libertario.

Las palabras de Lemoine, especialista en sistemas y cosplayer en su vida pública, continúan sacudiendo el avispero de La Libertad Avanza, donde las lealtades son puestas a prueba en cada movimiento y las disputas internas se vuelven tan feroces como sus enemigos externos.

NG/ff