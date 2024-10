La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, intentó defender la situación económica actual de Argentina, pero sorprendió al presentar un argumento que dejó más dudas que certezas sobre la realidad del país.

Durante una entrevista con Luis Majul en La Nación +, la legisladora libertaria sostuvo que algunos sectores ya muestran señales de reactivación económica. No obstante, la diputada y cosplayer sorprendió al intentar justificar esta supuesta mejora con un relato que terminó reflejando las dificultades que aún enfrentan muchos argentinos.

En un intento por ilustrar la complejidad de la situación actual, Lemoine contó una anécdota personal que involucra a un excompañero de trabajo, con quien compartió un empleo en un call center durante su juventud. Este excolega, según relató, se recibió de arquitecto, pero actualmente trabaja como chofer en una aplicación de viajes debido a la falta de oportunidades en su profesión.

“Hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando tenía 20 años. Trabajábamos juntos en un call center. Me contó que es arquitecto y que ahora está manejando un Uber porque su sector laboral en este momento cayó y no le alcanza para pagar la tarjeta. Por supuesto, es votante nuestro como la mayoría de las personas que manejan Uber.

De manera insólita, Lemoine describió estos casos como parte de "un cambio de paradigma” en el país para justificar así que personas altamente capacitadas tengan recurrir a trabajos alternativos para poder sostenerse económicamente.

Lilia Lemoine, sin filtro

Pero no es el único escándalo de Lilia Lemoine, ya que en septiembre de este año fue durísima contra Victoria Villarruel. La diputada nacional publicó un video cuestionando a la vicepresidenta y escribió en su cuenta de X: "Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho, pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia, mientras el Presidente tiene sentencia de muerte por parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se ríe con (José) Mayans".

Para finalizar, la amiga del presidente, Javier Milei, sentenció: “Villarruel rompé la maldición del vice, matá el ego y ubicate”. Se refería al intercambio que Mayans y Villarruel mantuvieron en el Senado, cuando el formoseño le propuso "profundizar la amistad" a la vice y recordó el apodo de "jamoncito" que le puso a Milei.

Luego, cuando se debatía qué hacer con la diputada Lourdes Arrieta, cuestionada por publicar chats internos tras la visita de legisladores a represores detenidos, Lilia fue quien arremetió para tildarla de ser una "desequilibrada mental".

Sin embargo, en medio de los mensajes internos que disparó ante los micrófonos, Lemoine mencionó a "El Presto", un influencer del espacio, que no dudó en responder y acusarla de extorsionar a dirigentes con poder dentro de La Libertad Avanza a cambio de "impunidad". Ni bien dijo esto, se filtró en redes un audio de años atrás, en el que Lemoine habla de la sexualidad de José Luis Espert y Luis Rosales, por entonces, fórmula electoral libertaria.

