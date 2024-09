Lilia Lemoine cruzó a la diputada que usó una remera de Malvinas frente a la embajadora de Reino Unido: la respuesta

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine salió a cruzar a su colega de Unión por la Patria, Agustina Propato, después de que llevara una remera de Malvinas a un acto con la embajadora de Reino Unido, Kirsty Hayes. La legisladora libertaria la acusó de hacer "nacionalismo rancio", mientras que la dirigente opositora la trató de "cipaya".

"Bien piba, mañana seguro nos las devuelven (a las islas Malvinas) gracias a vos. Mirá lo que hacés por llamar la atención", comenzó diciendo la diputada oficialista mediante un mensaje en la red social X. Para su publicación, citó un tuit de Propato en el que mostraba cual era la remera que no se quería sacar durante un encuentro de amistad con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Cámara de Diputados.

La embajadora del Reino Unido se negó a sacarse una foto con una diputada que tenía una remera de Malvinas

En ese sentido, la legisladora cercana al presidente Javier Milei reprochó la actitud de la pareja del exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y expresó: "Esto es nacionalismo rancio, no patriotismo. Sos diputada, no estás en una cancha". Además, lanzó: "Porque de hecho la izquierda K es lo menos patriota que existe".

En otro posteo, la culpó irónicamente de hacerla "estar de acuerdo con Martín Tetaz", ya que el diputado radical había manifestado que el episodio frente a la diplomática británica era "el colmo de la demagogia". "Kirchnerista pelotu.., me hacés estar de acuerdo con Tetaz", añadió.

Ante esta publicación, la integrante de Unión por la Patria en la cámaba baja no se quedó callada y salió a contestar por la plataforma X. "Cuando creíamos que el día había terminado se levantó Lilia Lemoine de la siesta", dijo.

"Sí, soy orgullosamente Diputada de la Patria, pero bueno, no pretendo que lo entiendas", prosiguió al justificar su postura con respecto a la relación con Reino Unido y la disputa de soberanía de las islas tras el conflicto bélico ocurrido en 1982.

Por último, hizo referencia a las internas dentro del partido oficialista, donde Lemoine protagonizó fuertes cruces con distintos referentes de su espacio e incluso se la señaló por tener "información sensible" acerca de algunos de ellos. "Seguí disfrazándote de cipaya que a los degenerados vende patria que amenazás con tus videos les encanta", completó.

El tenso momento junto a la embajadora británica

La embajadora Hayes le pidió este jueves a la diputada opositora que se cambiara la remera que tenía puesta durante el encuentro que se llevó a cabo en el Congreso. La prensa tenía una imagen de las islas que decía "Las Malvinas son argentinas". Ante la negativa, la diplomática resolvió no posar en la foto.

"Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo porque la embajadora no quiere. Si no, me piden que me corra yo de la foto", dijo Propato ante la solicitud de las autoridades británicas, según pudo escucharse en un video que se viralizó en las redes sociales.

''Nosotros también tenemos caídos'', le contestó la embajadora de Reino Unido ante la visible incomodidad de Margarita Stolbizer, Martín Tetaz y Lisandro Almirón, legisladores de otros partidos que también estuvieron presentes.

