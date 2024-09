El diputado Martín Tetaz le respondió a su colega Agustina Propato, que llevó una remera de Malvinas a un acto con la embajadora de Reino Unido. La legisladora había dicho que Tetaz, junto a otros diputados presentes, había avalado el pedido de la diplomática Kirsty Hayes de cambiarse la prenda. Tetaz devolvió el golpe y dio su versión de los hechos, que circularon en un video que se volvió viral.

En un posteo titulado "son el colmo de la demagogia", Tetaz apuntó a Propato: "Primero te escuchamos con respeto, luego te acompañamos en la foto con la remera de Malvinas y finalmente te preguntamos (nadie te pidió) si estabas dispuesta a hacer una foto junto con la embajadora sin la remera, porque diplomáticamente no corresponde forzar a un embajador que tiene una posición distinta".

Y subió la apuesta con una pregunta: "¿Qué hubiera pasado si la embajadora se hubiera presentado a la foto diplomática con una remera que dijera Falklands are british?. Nosotros lo hubiéramos considerado una ofensa y nadie se hubiera prestado a esa foto".

Tetaz contó que "finalmente se hicieron las dos fotos por separado; una con la remera y otra con la embajadora" y dijo que en su opinión se perdió "una gran oportunidad de avanzar en el entendimiento común que es necesario para recuperar las islas por la única vía posible, la diplomática".

"Mientras tanto mejorar esa relación nos permite avances en materia humanitaria, como que los familiares de nuestros héroes puedan ir a recordarlos y rendirles homenaje", sostuvo, en referencia al acuerdo al que arribó la canciller Diana Mondino para retomar los vuelos.

El momento tenso con la remera y la embajadora

El jueves, en un encuentro de amistad con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Congreso, la embajadora Kirsty Hayes le pidió a la diputada de Unión por la Patria Agustina Propato que se cambiara la remera que tenía puesta, con una imagen de las Islas Malvinas. Ante la negativa, resolvió no posar en la foto.

"Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo porque la embajadora no quiere", planteó la diputada. Y agregó: "Si no, me piden que me corra yo de la foto", manifestó en un video que circuló en las redes sociales.

Hayes respondió: ''Nosotros también tenemos caídos'', ante la visible incomodidad de los legisladores Margarita Stolbizer, Martín Tetaz y Lisandro Almirón , quienes estuvieron presentes.

Propato aseguró que los tres diputados ''avalaron la exigencia de la embajadora inglesa'', y cerró: ''En honor a nuestros caídos, héroes, veteranos de Malvinas y a todos nuestros compatriotas en mi corazón llevé y llevaré estampada: 'LAS MALVINAS SON ARGENTINAS'''.

LT