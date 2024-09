La embajadora del Reino Unido se negó a sacarse una foto con una diputada que tenía una remera de Malvinas

En un encuentro de amistad con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Congreso, la embajadora Kirsty Hayes le pidió a la diputada de Unión por la Patria Agustina Propato que se cambiara la remera que tenía puesta, con una imagen de las Islas Malvinas. Ante la negativa, decidió no posar en la foto.

"La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto y me parece, que como argentinos, todos tenemos una remera de estas en las casa.

Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo porque la embajadora no quiere", planteó la diputada. Y agregó: "Si no, me piden que me corra yo de la foto", manifestó en un video que circuló en las redes sociales.

Hayes respondió: ''Nosotros también tenemos caídos'', ante la visible incomodidad de los legisladores Margarita Stolbizer y Martín Tetaz, quienes estuvieron presentes. Tetaz le pidió a Propato que se cambiara la remera para poder hacer la foto, mientras Stolbizer decía "hagámosla así", en un intento de superar el momento.

La diputada Propato después se volcó a su cuenta de X, en un relato con detalles: ''En el día de hoy, a las 12:20 del mediodía, se constituía en el HCDN el grupo parlamentario entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina'', comenzó.

''Se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la foto oficial que intentaba esconder todo lo que pronuncié en pos de la defensa de nuestra causa Malvinas, la embajadora exigió que me saque la remera que tengo puesta en la foto, de lo contrario ella no participaría de la foto oficial'', aseguró.

Aseguró tanto el diputado libertario Lisandro Almirón, también presente, como Tetaz y Stolbizer ''avalaron la exigencia de la embajadora inglesa'', y cerró: ''En honor a nuestros caídos, héroes, veteranos de Malvinas y a todos nuestros compatriotas en mi corazón llevé y llevaré estampada: 'LAS MALVINAS SON ARGENTINAS'''.

