María Florencia de Sensi, PRO: "Si las opciones de cambio hubiesen ido unidas, Kicillof no sería gobernador"

Florencia de Sensi destacó el apoyo que su partido, el PRO, le brindó al Gobierno desde comienzos de su gestión para poder mejorar la situación de un país que calificó como “detonado”. En cuanto a una posible alianza del PRO y LLA para las próximas elecciones, señaló que son cosas que deben construirse con bases sólidas antes de plantearse a nivel electoral, y que todavía falta mucho tiempo, pero también sostuvo que es necesario que los partidos que buscan el cambio vayan unidos para ganarle al “modelo kirchnerista empobrecedor”. “No tiene sentido que las opciones de cambio vayan separadas en las elecciones”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Florencia de Sensi es diputada del PRO por la Provincia de Buenos y preside la Fundación Pensar.

Alejandro Gomel: ¿Se viene un acuerdo electoral con La Libertad Avanza o una especie de fusión con el partido de Milei?

Nosotros, desde el PRO, hace 10 meses venimos apoyando al Gobierno. Entendiendo que si le va bien al Gobierno, le va bien a todos los argentinos.

En el PRO tenemos muchísimos cuadros técnicos, muchos de los cuales también vienen de la Fundación Pensar, y lo que hacemos es ofrecerle al Gobierno nuestra ayuda para que finalmente podamos dejar atrás un modelo kirchnerista empobrecedor que nos trajo un 1000% de inflación acumulada, que nos trajo escuelas cerradas durante dos años y que dejó la economía al borde de una disminución.

AG: Se sumó María Tettamanti a la Secretaría de Energía. ¿Hay más nombres que va a sumar el PRO?

A medida que vayan apareciendo necesidades, calculo que el Gobierno nos preguntará si es que tenemos alguna persona en nuestro equipo que esté en condiciones de poder ayudar.

AG: Ahí sonaba el nombre de Martín Maquieyra, sobre todo para YPF. ¿Está avanzado eso?

Martín Maquieyra es un compañero mío en el bloque y es un cuadro que entiende mucho sobre el tema energético, que ha trabajado mucho y lo ha estudiado muchísimo más aún y que es muy respetado en el sector. Así que la verdad es que si lo ocupara él, sería un honor para todo el país, en realidad, porque sería un gran aporte. Pero entiendo que todavía no hay nada al respecto.

Elizabeth Peger: Entiendo lo que usted explicaba respecto del tema del aporte de funcionarios, el respaldo que el PRO le está dando en estos meses de gobierno al Presidente, pero se escuchó en varias oportunidades a referentes de La Libertad de Avanza, y también del PRO, plantear la alternativa de un acuerdo electoral y puntualmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted lo ve factible? ¿Piensa que tienen que ir con La Libertad de Avanza a la elección o ir por separado?

Pienso que todavía falta mucho para que sean las elecciones. En este país la realidad varía de un mes a otro. Hoy hay problemas más urgentes y que demandan muchísima más atención y mejores niveles de coordinación que estar hablando de las próximas elecciones.

Está claro que en muchos distritos no tiene sentido que las opciones de cambio vayan separadas. Como vos bien dijiste, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, en el año 2023, cuando hubo elecciones, si las opciones de cambio hubieran ido unidas, hoy Axel Kicillof no sería el gobernador de todos los bonaerenses. Ahora los bonaerenses están sufriendo a un nefasto Kicillof que lo que hace, a pesar de haber sacado la mayoría de los votos, es tener una provincia devastada, arruinada y con una inseguridad que no se puede transitar en el conurbano bonaerense. De repente Baradel no hace más paros porque es de este gobierno y parece ser el ministro de Educación para todos los chicos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ojalá las opciones de cambio, todas, fueran unidas para sacar a Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires.

EP: ¿Le gustaría que fuera en todos los distritos?

Ojalá que podamos desterrar modelos feudales, como por ejemplo el caso de Insfrán. Ojalá que en muchos lugares podamos ir juntos.

EP: Como dijo “ojalá que las alternativas de cambio vayamos todas unidas”, a esa frase me refiero.

Sí, me refiero a que ojalá vayamos todas unidas para poder desterrar este tipo de modelos que tanto daño le han hecho a sus provincias. La única manera de poder enfrentarlo y ganar es en conjunto. Pero para eso falta mucho tiempo, a eso es a lo que voy. Hay que construir bases antes de poder formar una alianza.

Claudio Mardones: Algunos consideran que esa lectura que usted comparte con nosotros está muy adentro del Palacio, muy en el microclima de la Cámara de Diputados, del bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo y que usted integra. Se lo digo porque recién hoy el presidente Javier Milei va a recibir a los gobernadores de Juntos por el Cambio, tanto del radicalismo como del PRO, pero primero se reunió y recibió a cuatro gobernadores del peronismo. En la Casa Rosada algunos dicen que a veces tiene una mejor interlocución con gobernadores del peronismo que con los gobernadores de Juntos por el Cambio, porque en el caso específico de Rogelio Frigerio del PRO e Ignacio Nacho Torres de Chubut, hay cuestiones que usted ha visto: Las controversias en torno a los fondos que la ANSES, no le manda a las cajas jubilatorias no transferidas, un tema que ya llegó a la Justicia y que no tiene respuesta desde diciembre. A eso se suma el tema del reclamo, que excede a Juntos por el Cambio, de que no reciben fondos ni transferencias discrecionales de la nación. ¿Cómo va a compatibilizar esta situación? Porque al parecer, si esto se profundiza, perjudica incluso a los gobernadores de Juntos por el Cambio para el año electoral que se avecina. ¿Cómo hacen equilibrio entre esa situación y los buenos augurios que construyen desde el bloque?

Como vos bien explicaste recién, las situaciones que se viven en las provincias son muy variadas. Incluso yo podría decir que en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, hay 135 municipios y los 135 viven realidades distintas. Cada provincia tiene su problemática. Además, lo que tenemos que pensar es que ellos heredaron, por ejemplo en el caso de Nacho Torres, Chubut era una provincia que estaba devastada. Entonces, Nacho debe estar trabajando para poder tener los fondos que necesita para reconstruir su provincia. Y esto seguramente lleva un tiempo, porque, por otro lado, vos tenés un gobierno que lleva hasta ahora 10 meses, que también recibió un país detonado y todos nos tuvimos que achicar y empezar a recortar. El Estado Nacional es el primero que está demostrando esa tarea, pero entiendo que el reclamo de Nacho es muy válido también, o el de Rogelio, y ni hablar en caso también de la ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei agasajó a los gobernadores "héroes" que apoyaron el veto universitario, pero esta vez no les hizo pagar la cena

CM: En el caso de Torres estamos hablando del gobernador que más fuerte se le paró al presidente Javier Milei, en una escalada que sorprendió muchísimo y que interpeló hasta al expresidente Mauricio Macri y también a la ministra Patricia Bullrich. Y en el caso de Jorge Macri, en la ciudad de Buenos Aires, ha visto que la situación tiene un trasfondo en torno a lo fiscal y otro en cuanto a lo electoral. ¿Qué ve usted que puede pasar en la ciudad de Buenos Aires el año que viene, donde parece que avanza la posibilidad de que el oficialismo le imponga condiciones electorales al PRO? ¿Cree que puede suceder eso? ¿Cuál es su pronóstico?

No. No creo que La Libertad Avanza le pueda imponer condiciones electorales al PRO. En varios casos ellos nos han demostrado a nosotros que nos necesitan, y voy al ejemplo concreto de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin la conducción de nuestro jefe de bloque, Cristian Ritondo, hay un montón de leyes que el Gobierno no tendría, empezando por la Ley Bases.

Cristian Ritondo ordenó a todo el bloque para que no solamente acompañe, sino que trabaje en mejorar esta ley. Una ley que nos tardó aproximadamente seis meses en ser sancionada. No nos olvidemos que ingresó a la Cámara el 27 de diciembre. Después de esa ley vinieron un montón de otras donde el Gobierno necesitaba apoyo y nosotros se los dimos. Así que seguramente ellos harán lo mismo en las provincias donde nosotros necesitamos de su apoyo, para que todos los ciudadanos de las provincias donde los gobernadores son del PRO tengan los fondos que necesitan para poder reconstruirla.

