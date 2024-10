Emilio Apud: "Si me sumo al Gobierno sería por un acuerdo del PRO con Milei"

El Gobierno decidió suspender el aumento de las tarifas de Energía, y el ex secretario del área, Emilio Apud, señaló que desde el punto de vista energético "llama la atención". Además, indicó que el Gobierno cuenta con el respaldo de la opinión pública y alertó que en este sentido debe tener cuidado con las tarifas energéticas y un posible crecimiento del índice de precios al consumidor. Por otra parte, explicó que colabora con el Gobierno desde la Mesa de Energía de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, y no descartó sumarse a la gestión de Javier Milei. “No aspiro a ningún cargo público, pero si lo hiciera sería de carácter institucional y no personal”, expresó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emilio Apud es miembro de la Fundación Pensar y fue secretario de Energía y Minería del gobierno de De la Rúa.

Alejandro Gomel: ¿Cómo analiza estos 10 meses del Gobierno en materia de energía?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Han recuperado bastante el valor económico de las tarifas, que estaban muy bajos. Es decir, en promedio el usuario pagaba entre el 20% y el 30% hace un año, en diciembre del año pasado. Y ahora está ya casi por la mitad, es decir que queda todavía, porque hay una parte de los usuarios, un 35%, que sí paga casi todo, que es el segmento del mayor poder adquisitivo, pero los otros dos segmentos, el de menor y el de intermedio, todavía están bastante alejados de las tarifas de equilibrio.

Lo que ocurre es que el ritmo con el que se está haciendo ese sinceramiento tarifario, lo maneja la economía con mucho cuidado y viendo cómo puede incidir en el índice inflacionario y en el equilibrio fiscal. Entonces, que hayan postergado la audiencia pública para actualizar los sistemas regulados, transporte y distribución, que estaba prevista para el 5 de noviembre, llama la atención desde el punto de vista energético solamente.

AG: Juega más la política que el tema energético, ¿no?

Sí.

Cómo ahorrar energía en casa esta primavera: siete consejos para evitar facturas de luz impagables

Elizabeth Peger: Hay una contradicción en el sentido de que el Gobierno plantea la liberación total de la economía y que los precios se manejen libremente, ya que acá hay total discrecionalidad en cómo efectivamente se definen los aumentos. Si este mes conviene por la inflación, si el mes que viene no. Lo vamos viendo así.

Sí. Es un Gobierno que está en un sistema democrático, que tiene que rendir cuentas al Parlamento y sobre todo a la sociedad. Este Gobierno está respaldado no por la cantidad de bancas que tenga en el Congreso ni la cantidad de gobernadores, sino porque la opinión pública lo está apoyando. Entonces tiene que cuidar mucho ese aspecto, porque supongamos que en aras de terminar con la actualización de las tarifas energéticas, el índice de precios al consumidor se dispara al 6% o al 7%. Ahí, una de las bases en la que se sustenta políticamente el Gobierno puede empezar a tambalear, porque la gente puede empezar a enojarse. ¿Qué le queda si no tiene el apoyo de la gente, no tiene Congreso, no tiene gobernadores y no tiene sindicatos?

Comprendo la situación y creo que está apostando a tal vez recomponer un poco sus fuerzas en el Parlamento el año que viene, sobre todo, para no estar dependiendo tanto de la oposición, porque en estos momentos sin una oposición que lo ayude, como es el caso de PRO, no sé si llega al tercio ese que es muy preocupante.

Santiago Caputo se sumó a la reunión con los diputados oficialistas y aliados: acordó apoyo al Presupuesto y Ley Hojarasca

EP: ¿Se va a sumar al gobierno de Milei?

Estoy colaborando como coordinador de la Mesa de Energía de la Fundación Pensar. La Fundación Pensar es el think tank del PRO.

EP: Se lo pregunto porque he escuchado, últimamente, bastante su nombre en Economía.

Sí, lo que pasa es que hay tratativas de colaboración del PRO con el Gobierno en el área energética, y se está hablando de eso. Yo personalmente no aspiro a ningún cargo público, pero el apoyo que haría el PRO al Gobierno o la colaboración en el área energética, que tiene cuadros muy importantes el PRO en esa área, sería institucional, no sería una cosa individual, de que fulanito va a tal lugar y menganito va a tal otro. Eso lo tiene muy claro el presidente del partido, Mauricio Macri, que toda colaboración tiene que ser un acuerdo institucional de apoyo del partido PRO, no de individuos al Gobierno.

AG: Algún funcionario del Gobierno hace poco asustó con lo que puede venir en el verano, estamos en mediados de octubre y ya está haciendo calor, ¿los cortes para el verano son inevitables todavía?

Sí, por supuesto, no cambió la situación de la oferta prácticamente en lo que va del año. Eso lleva por lo menos dos años. Me parece que si el Gobierno hace bien las cosas, en el verano 25-26 van a mejorar un poco las cosas, y recién en el 26-27 se puede llegar a una calidad de servicio como la que tienen nuestros vecinos, Uruguay, Chile o Paraguay.

MVB VFT