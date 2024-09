Javier Milei presentó este domingo 15 de septiembre el Presupuesto 2025 ante el Congreso, con un discurso en el que aseguró que su plan "va a cambiar para siempre la historia del país". Sin embargo, la confianza en su gestión volvió a caer en el mes de septiembre y una encuesta reciente señala que uno de los ejes es la pérdida del valor de su palabra.

Así lo muestra un estudio de Zuban Córdoba, realizado entre el 6 y 9 de septiembre pasado en todo el país a 2.300 casos. Según esa encuesta, el 57,3% desaprueba al Gobierno nacional, mientras que el 44,3% lo aprueba.

La gestión de La Libertad Avanza registró una nueva caída desde junio, donde mantenía una desaprobación del 53,6% y un nivel de apoyo del 44,2%, de acuerdo a un relevamiento de la misma consultora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El retroceso en la imagen del oficialismo se evidencia porque la desaprobación de la gestión tenía en diciembre un 43,5%, con mejorías en febrero, abril y julio con posteriores caídas hasta el 57,3% de este mes.

Villarruel, Milei, Kicillof, Macri y Cristina Kirchner: el top 5 de una consultora sobre la imagen de los dirigentes

Al medir las cuestiones relativas a la economía, como la dolarización o la posibilidad de una devaluación, la desconfianza vuelve a aparecer. "Lo primero quedó ya descartado como una simple promesa de campaña y lo segundo aparece hoy como una posibilidad cierta a pesar de los esfuerzos negadores del gobierno", dice el informe dirigido por Ana Paola Zuban y Gustavo Córdoba.

Al mismo tiempo señala que sin confianza no hay generación de expectativas posibles y señala que un 64% de los encuestados afirma estar "recurriendo a sus ahorros para llegar a fin de mes". En esa línea, un 77% cree que la pobreza está creciendo en el país y, de forma tajante, un 56,4% opina que Milei "no va a poder mejorar la economía del país".

En relación a la palabra presidencial, la encuestadora tomó algunas frases que el Jefe de Estado pronunció en el último tiempo en entrevistas y disertaciones. Como conclusión se advirtió un "fenómeno llamativo", ya que según el estudio "la gente cree que muchas de las frases dichas por el presidente recientemente son mentiras".

Entre ellas, destaca que el 70,6% dice que es mentira que "el poder adquisitivo de jubilados voló" este año, tal como aseguró el fundador del espacio libertario en un reportaje a LN+.

El contexto económico

"Para usted, ¿en qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei?", es una de las preguntas que se le realizó a las personas que participaron del estudio en uno de los apartados. Como respuesta, el 55,1% sostuvo que va "en la dirección incorrecta", el 39,5% dijo que va "en la dirección correcta" y se registró un 5,4% de indecisiones.

Además, un 42,7% consideró que la situación del país dentro de un año "va a estar peor" y un 14,8% afirmó que estará "igual de mal". En tanto, un 30,5% dijo que la situación del país en 2025 "va a estar mejor", un 5%, que va a estar "igual de bien" y un 7% optó por "No sabe".

En el ámbito personal, un 31,7% manifestó que su economía "va a estar peor", un 30% comentó que "va a estar mejor", y un 19,2% dijo que va a ser "igual de mala". Un 7,9% opinó que estará "igual de bien" y un 10,2% no sabe.

En ese sentido, un 73,9% se mostró en desacuerdo con la frase "mi situación económica mejoró desde que Milei es presidente" y un 64,3% indicó que está recurriendo a sus ahorros "para llegar a fin de mes.

Por otro lado, las personas se expresaron sobre los planes del mandatario para dolarizar la economía, una de sus principales promesas de campaña. Según el 41,4% sostuvo que no pudo hacerlo en estos más de nueve meses de gestión "porque no puede", un 32% afirmó que se trató de "una promesa y nada más" y un 13,9% optó por la opción "no sabe cómo".

La confianza en las frases de Milei

Entre las frases sobre las cuales opinaron los encuestados, el 69,2% dijo que es mentira que "la verdadera motosierra se aplicó a la política, no a la gente". Con respecto a que las jubilaciones están "5% arriba" lo que querría decir que "le ganaron a la inflación", el 71,7% también se mostró desconfiado.

Además, el 70,6 % cree que no es cierto que “el poder adquisitivo de jubilados voló” y un porcentaje aún mayor (76,2%) opina que es mentira que "las tarifas de agua, luz y gas está regaladas".

Por su parte, quienes participaron del estudio además consideraron como una mentira que el empleo esté mejorando (68,9%), que el Gobierno "esté arrasando con la inseguridad" (62,7%), que "hace cuatro meses los salarios le estén ganando a la inflación" (68,7%) y que "todos los opositores del Gobierno sean unas ratas inmundas, fracasadas, repugnantes y vomitivas" (65,4%), entre otros de los dichos del presidente.

FP/ff