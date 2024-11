La polémica por los libros "pornográficos" en escuelas secundarias bonaerenses sigue sumando capítulos. El director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, apuntó una vez más contra Victoria Villarruel, luego de que la Vicepresidenta acusara al Gobierno de Axel Kicillof de "sexualizar a los chicos" a través del material del plan de lectura para los estudiantes. "Esto no es pornografía, esto es literatura”, señaló el funcionario provincial, en medio de críticas a la gestión del presidente Javier Milei.

“Son herramientas para las bibliotecas y los docentes. No se obliga a nadie a leerlos y no son para niños”, sostuvo Sileoni ante los dichos de la titular del Senado de la Nación. “Me gustaría que hagan un esfuerzo de comprensión, es un apoyo docente que abre un mundo al que muchos chicos no tienen acceso", agregó.

Cómo es "Cometierra", el libro por el que Victoria Villarruel acusó a Axel Kicillof de "sexualizar a los chicos"

A través de su cuenta de la red social X, Villarruel había dicho que la gestión de Kicillof le ofrece a los bonaerenses "degradación e inmoralidad" y pidió que "deje de sexualizar a los chicos", citando ejemplos de libros como "Cometierra", de Dolores Reyes. En diálogo con radio Mitre, el también exministro de Educación explicó que ese material "no es para Educación Sexual", si no que forma parte de la colección "Identidades Bonaerenses".

“Si hay libros que tienen temática política, escenas de sexo o lenguaje soez, esos no van para secundaria básica sino para la orientada, de 16 a 19 años. Además, van con una inscripción que dice ‘Requiere acompañamiento docente’”, precisó el funcionario provincial.

En esa línea, comentó que estos contenidos son "muy importantes" porque los adolescentes “están inmersos" en el desarrollo de la sexualidad desde mucho antes de esa edad. “Antes de los 16 a un clic de la computadora acceden a la más brutal pornografía. Esto no es pornografía, esto es literatura”, destacó.

"Cometierra", de la escritora Dolores Reyes, uno de los libros criticados por Victoria Villarruel.

Por otro lado, Sileoni se manifestó acerca del libro "Cometierra", ya que Villarruel había compartido en su publicación en las redes sociales un fragmento en el que se detallaba una secuencia de sexo explícito. “Aunque no lo crean, esa escena puede convertirse en una escena pedagógica en el aula. Eso es la literatura”, consideró, al mismo tiempo que rechazó que se lo denominara como "aberrante".

"Son materiales muy probados y una gran cantidad de estas escritoras son multipremiadas", sostuvo el director de Cultura y Educación bonaerense al defender este programa de lectura y otros, como el que plantea la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). “Ayuda a prevenir embarazos no intencionales y evita abusos intrafamiliares. Esto no es en contra de la familia, es a favor de las adolescencias; a veces los padres están y a veces no”, sumó.

Entre otros cuestionamientos a la gestión libertaria, cuestionó el proyecto presentado por el Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. “Hay sectores que los quieren meter presos a los 12 años y se escandalizan porque a los 17 años leen alguna obra de arte. Es un tiro por elevación al gobernador Kicillof y a la educación sexual”.

El tuit de Victoria Villarruel contra el programa de lectura del Gobierno bonaerense.

Por último, cargó contra Javier Milei por sus fuertes dichos en el pasado, cuando antes de ser Presidente comparó al Estado con “un pedófilo en un jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina”. "Esto son cosas oscuras y pornográficas, del dominio de la psiquiatría. Eso no concita el menor escándalo social, pero media carilla de un libro sí", cerró.

Libros bonaerenses: Qué había dicho Villarruel

A través de un posteo en la plataforma ex Twitter, la compañera de fórmula de Milei escribió: “Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Kicillof les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los chicos NO!!”.

Entre los títulos seleccionados destacó "Las primas" de Aurora Venturini, "Piedra papel o tijera" de Inés Garland, y "Cometierra". Villarruel compartió en la publicación algunos fragmentos de la obra de Reyes, que trata sobre una joven de un barrio marginal que tiene el don para conectarse con víctimas de crímenes a través de la tierra y contiene una narración de sexo explícito.

“Apoyó el hueco de su c… en la punta de la mía y empezó a moverse...” y "Sacó su p... por encima del boxer y me la acercó a la boca...", fueron algunas de las frases elegidas por la Vicepresidenta.

