"Totalitario" y "constructor de relatos”: los filosos dardos de Graciela Camaño contra Javier Milei

Graciela Camaño reprobó con vehemencia a Javier Milei en un reciente reportaje. La exdiputada afirmó que el presidente es "totalitario” y lanzó otras polémicas definiciones sin filtro, con fuertes cuestionamientos hacia la gestión libertaria.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio, en los estudios de LN+, la dirigente sostuvo que el presidente es "totalitario" y enseguida justificó su razonamiento: “¿Por qué quiere un Estado mínimo? Para manejarlo. El servicio exterior de la República Argentina es del Estado argentino, es decir, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Cuando la exministra de Trabajo le adjudicó rasgos totalitarios al jefe de Estado, Novaresio indagó al respecto: "¿A Milei le joroba la división de poderes y el control institucional?".

Camaño respondió afirmativamente y luego lanzó una polémica frase sin filtro: "[Javier Milei] no tiene la más p... idea de lo que es una República”.

Además, la exdiputada nacional compartió otras definiciones sobre el presidente. A su entender, Milei es "mucho mejor político que economista”, una característica que explicó del siguiente modo: “Él te lo dice y lo hace. Es muy constructor de relatos”.

Por otro lado, Camaño consideró que el liderazgo de Milei le terminó restando identidad a los dirigentes identificados con las ideas liberales. "Los liberales tienen un terrible problema porque, si hay alguien a los que les quitó la identidad es a ellos", puntualizó la extitular de Trabajo.

A continuación, Camaño llamó la atención sobre las supuestas contradicciones de Milei, a quien calificó ante todo como un líder pragmático. "Por un lado te pregona el liberalismo libertario y, por el otro, pone reflexiones en la economía que son del manual de la más rancia izquierda. No te quepa la menor duda de que [Milei] es un super pragmático”.

Luego analizó el vínculo del presidente con su mano derecha Karina Milei, la dirigente más influyente de Casa Rosada. Desde su particular punto de vista, Camaño consideró que Milei “anda como un huérfano por la vida, con la contención de su hermana. No le importa nada. Evidentemente tiene un síndrome. Es un hombre que pareciera que está mirando la vida por un cañito. Eso tiene un nombre, pero no lo voy a decir porque es una falta de respeto hacia los médicos”.

A su vez, la dirigente opinó sobre las críticas recientes de Milei hacia el expresidente Raúl Alfonsín. “Cuando él vocifera en su contra, no lo hace porque tenga algún entredicho económico con él. Le critica lo socialdemócrata que impuso en la Constitución de 1994 con los derechos de tercera generación”, precisó Camaño.

Graciela Camaño habló sobre el despido de Mondino y la interna entre Milei y Villarruel

La exdiputada nacional también se mostró lapidaria con la gestión libertaria en materia de política exterior y aseguró que el país está “aguantando los caprichos de Milei”.

En otro tramo de la entrevista, Camaño analizó el despido de Diana Mondino y el proceso que atraviesan actualmente los funcionarios diplomáticos: “La echó de la manera más descomedida que puede y, además, presiona al servicio exterior del país, que no son sus empleados, sino que del Estado”.

A pesar de sus ásperas declaraciones, Graciela Camaño habló de otras facetas de Milei que tuvo la oportunidad de conocer cuando el libertario se desempeñó como diputado nacional. “Estuvo muy cerca mío durante dos años cuando fue diputado nacional. Lo que tiene es que, cuando lo ves, es un ser inofensivo”.

También aludió a supuestas agresiones que habría recibido el presidente durante su pasada labor parlamentaria: “Lo agredían muchísimo en el recinto, le decían cosas muy impropias en las que no estoy de acuerdo”.

Finalmente, Camaño lamentó la interna que mantiene Milei con Victoria Villarruel y rescató de la vicepresidenta su compañerismo en el Congreso antes de llegar al Poder Ejecutivo.

