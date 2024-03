Graciela Camaño: "Cuando se hacen programas de ajuste las más perjudicadas son las madres"

Graciela Camaño opinó sobre los dichos de Milei contra el derecho al aborto y expresó que, en ocasión de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, faltó realizar una consulta popular para incorporar la opinión del conjunto de la ciudadanía. “Yo creo en el cuidado de las especies, y creo que ninguna cuestión que acerque a una persona a la pérdida de la vida debe ser provocada por alguien de la especie”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Graciela Camaño es abogada y especialista en ambiente. Fue diputada nacional por el peronismo en varias ocasiones.

Alejandro Gomel: ¿Cuando se habla de ajuste, las primeras afectadas son las mujeres?

La población femenina es la población más pobre del planeta. Los niños son pobres en cantidad porque siempre están con la madre. Entonces, la población femenina es la población más pobre, y cuando se hacen programas de ajuste las más perjudicadas son las madres, no solamente en Argentina, sino en el mundo.

Usted me vinculó con el tema ambiental. Ahí se ve claramente que la afectación de los grandes desastres ambientales producto del cambio climático o el desplazamiento de poblaciones producto de la producción a gran escala sin control afecta principalmente a las mujeres, y las mujeres son la población que mayor cuidado tiene de la cuestión ambiental y planetaria, mejor relación tiene con la naturaleza. Esto es algo comprobado científicamente y sostenido por Naciones Unidas.

La UCA tiene un gran seguimiento respecto al tema de la pobreza, y ellos hicieron mucho eje en la pobreza infantil. La pobreza infantil es la pobreza de las mujeres.

AG: Recientemente, el Presidente dio un discurso muy duro, donde habló de “asesinas de pañuelo verde”, y se refirió al aborto como un “asesinato agravado por el vículo”. ¿Qué le pasa cuando escucha estos dichos del Presidente?

Yo formé parte del debate sobre el aborto con una posición clara, en contra de legislar de la manera en que se legisló, porque en materia de reconocimiento del aborto hay tres tipos de legislaciones. Hay una que niega completamente cualquier tipo de aborto; después está la nuestra, que establecía el aborto en determinadas circunstancias, que se fue acrecentando con fallos donde los jueces aplican el concepto del Código pero lo advienen a la cuestión personal de quien va a pedir el aborto; y después están las legislaciones como las que tenemos actualmente, donde es absolutamente liberal a que cada uno haga lo que quiera.

Cuando se discutió yo estuve en la discusión, creo que esa es la actitud, participar de las discusiones en el momento oportuno. ¿Qué creo yo de lo que se hizo en Argentina? Bueno, creo que faltó una consulta popular, porque me da la impresión de que si hay un tema donde debió haber consultado a la sociedad respecto a qué pensaba de la ley que se iba a promulgar era precisamente este tema. Porque en algunos casos, no es el mío, la revisión tiene una alta influencia en las definiciones.

Digo que no es mi caso porque yo creo en el cuidado de las especies, y creo que ninguna cuestión que acerque a una persona a la pérdida de la vida debe ser provocada por alguien de la especie. Lo mío tiene que ver con un pensamiento filosófico profundo respecto a la vida y la muerte. Yo creo en la vida y creo que la construcción de la sociedad debe estar vinculada a la vida, sea cual sea.

Pero bueno, me parece que es una cuestión extemporánea. Hoy el Presidente expresa lo que él piensa. Habría que ver cómo plantea la rediscusión, porque la política parlamentaria, la militancia femenina creo que se saldó. Ahora, si lo que él quiere proponer una consulta a la sociedad, eso es harina de otro costal me parece.

Claudio Mardones (CM): Usted sabe muy bien que una consulta popular hubiese sido no vinculante…

O no. Quizás, y esto es todo un tema cuando se consagran derechos. Si una fracción política considera que tiene la totalidad de la voz pública, bueno, lo que consagre queda flojo de papeles. Cuando hay una discusión que no se circunscribe al activismo de la causa sino a toda la sociedad, hacemos lo que la sociedad mayoritariamente quiere.

Creo que hay muchos temas en los que el kirchnerismo, cuando gobernó, cometió el error de imponer. Bueno, con grandes movilizaciones. Las movilizaciones siempre tienen a la militancia del tema. La militancia lo milita, sale a la calle, va, por eso está bueno que se consoliden derechos sobre la base de lo que pensamos, en lo posible, mayoritariamente.

En el ‘94 Argentina incorpora los instrumentos de consulta a la ciudadanía. Esto no es algo que surja del diseño de los constituyentes argentinos. El sistema democrático tiene una evolución, y en esa evolución ya en el 94 y antes, se advertía la necesidad de ampliar la representación, de tratar de escuchar de otra manera que no sea a través de los representantes la voz del pueblo, de los ciudadanos. Por eso tenemos dos herramientas tan importantes como la consulta popular y el otro escrutinio que requiere de la ley.

A las dos formas que nos da la Constitución las concretamos bastantes como para que la gente no sea consultada, digamos todo como es. Cuando vamos a la parte práctica, siempre le encontramos la vuelta jurídica-legislativa para hacerla difícil.

El defensor del pueblo, que es otra de las figuras que incorporó la Constitución del 94 con la idea de participación de la gente, bueno, cuánto hace que no tenemos defensor del pueblo. Una sola vez eligió defensor del pueblo porque el mecanismo que elegimos es sumamente complejo para poder elegirlo. Entonces, me parece que ahí hay todo un tema. Cuando nos quejamos de la locura de algún dirigente político, que la gente se confunde, y todas las cosas que se escuchan por estos días, tenemos que decir, fundamentalmente, que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Que no hemos ayunado nuestra forma de participación de los ciudadanos debidamente, y que cerramos la participación de los ciudadanos solamente a la elección de sus representantes, y después, cuando el representante representa, a veces no representa los intereses de los ciudadanos.

CM: Usted fue testigo de este proceso histórico en el Congreso de la Nación. Algunos dicen que fue la primera vez que las instituciones religiosas tuvieron un freno directo a un lobby intenso durante muchos años para evitar que eso sucediera. Algunos consideran que la única manera para evitar ese lobby era este camino, consagrarlo a través de la ley, un debate sin precedentes en las dos Cámaras y un instrumento que realmente implicó un salto cualitativo…

Sí, un primer debate en el que fracasó, y un segundo debate en el que juntó el número.

Mire, ¿sabe cuál es el problema más grande que tenemos los argentinos?, es que hablamos en la radios de la capital para el interior del país pensando que todos viven como se vive en el AMBA, y la verdad es que usted se va 300 o 400 kilómetros del lugar en donde estamos charlando y va a encontrar una variedad de pensamientos y culturas que, habitualmente, desde acá se suele chicanear, ningunear, desconocer. Se suele tratar a las costumbres del interior del país como si fueran de otro tiempo. Lo cierto es que yo tengo dudas certeras respecto a cómo se piensa en el país, en la Nación.

Mire, en este momento se está especulando, y hay todo un alboroto, en torno a si se sientan o no los gobernadores. Por qué no se sienta tal o cual. Ahí está la Nación argentina. La Nación argentina no está en el Presidente, el Presidente es el que administra la Nación argentina que está en las provincias. Todos estos temas vinculados a la cultura y a la fe, le puedo asegurar que en el interior del país se piensan de otra manera.

Yo lo viví, hubo normas manifestaciones populares, de mujeres principalmente, de un activismo, por un lado religioso, porque no solamente se trató de una religión, todas las religiones eran contrarias al aborto, y por otra parte tuvo un activismo femenino, en gran parte de las mujeres jóvenes de nuestro país. Eso es el activismo, y tenemos que saber identificar y saber diferenciar una cosa de la otra.

Vuelvo a reiterar lo que yo creo, usted podrá creer lo contrario. Yo creo que cuando se consagran derechos, y supuestamente este lo es, para las mujeres, no para el niño por nacer, por razones obvias, se tiene que consultar a la ciudadanía. Me da la impresión de que por ahí pasó el tema.

Les mando un saludo a todas las mujeres en este día, porque en realidad es muy difícil ser mujer. En cualquier pensamiento político, en cualquier clase social, en cualquier actividad, siempre la mujer está en desventaja. Son muy pocas las mujeres que tienen la personalidad como para doblegar las circunstancias y es muy sacrificado. Este es un día en el que reivindicamos los derechos conquistados, recordando a las mujeres del pasado. Este 8 de marzo no decimos feliz día, fue un día de luto para las trabajadoras de hace dos siglos.

