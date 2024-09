Alberto Sileoni: "Hay una sociedad atónita y harta"

Alberto Sileoni remarcó la importancia de disminuir la confrontación en el discurso público, ya que la sociedad busca soluciones y no más conflictos. Además, habló sobre el recorte presupuestario en la educación, como la eliminación del FONID y la reducción en entrega de materiales, y destacó el intento de cubrir los faltantes desde el Gobierno provincial, pero aclaró que no pueden hacerlo con la misma potencia que si fuera nacional. “Tenemos un presidente que fue seis veces a Estados Unidos y una vez a una escuela, ahí hay un modo de mirar la realidad”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alberto Sileoni es ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Además, ocupó el mismo cargo a nivel nacional, entre 2009 y 2015, y también en la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: Carlos Torrendell, el secretario de Educación, dijo que parece que los números de los estudiantes en las universidades, están dibujados. Que inflan ese número para tener más presupuesto. ¿Es el momento de hacer ese tipo de planteos cuando se viene la marcha universitaria?

Creo que no es el momento de decir eso. Hay una sociedad que está un poco cansada de que la política reitere discursos en contra del convencimiento, del diálogo y de las propuestas. La verdad es que, me parece, hay una sociedad atónita y harta, y queremos ver si se pueden construir algunos puentes, aunque parezca naif lo que digo, o por lo menos bajar la adjetivación. Me parece que no era el momento, obviamente.

Creo que el miércoles será más impactante que la marcha anterior, porque ya es una marcha que nace siendo universitaria.

Elizabeth Peger: Usted hablaba de naif y de la expectativa de abrir puentes. Después de escuchar el discurso del Presidente en el acto del fin de semana, ¿usted cree que hay marco para abrir puentes?

No, pero independientemente de la pretensión del Presidente, que es un señor que nunca en sus discursos incluye a la industria, los trabajadores, los jubilados o los pobres. Es muy impactante porque hay una pedagogía política, no hay un lugar para el otro en el discurso del presidente. Y para la otra, para el que menos tiene.

Ahora, independientemente de que le reconozco a usted la razón, ¿qué tenemos que hacer el resto? ¿Incentivar, profundizar y llegar a esa reunión con un bidón de querosén? ¿O hay que mirar de otra manera y tratar de meter un poquito de racionalidad?

Yo recorro las escuelas bonaerenses, que tenemos muchos problemas, y veo en las paredes, independientemente de esos afiches que siempre apelan a la memoria y la verdad, Malvinas, algo que está instalado hace años en las escuelas. Ahora veo una generación de afiches que dice algo así como, “si hago una broma pesada, pido disculpas” o “si ofendo a alguien, no es divertido nunca”. Y no, no creo que sea un patrimonio de las escuelas bonaerenses. La escuela es un sitio de entendimiento y reconocimiento del otro. Me parece que eso es lo que hay que transmitir. Yo no puedo ponerme en el lugar de energúmeno, perdón la expresión, de un presidente exaltado y acalorado.

EP: Se lo preguntaba en el sentido de si la provocación también no es parte de una estrategia. Porque lo vimos con el tema de los jubilados y lo volvemos a ver ahora. Es un recurso remanido.

Sí, probablemente sí. Reconozco que puede ser. En todo caso, tenemos derecho a decir "en esa no me subo", porque no le interesa a nadie.

Es probable que sea una estrategia, es probable que esté estudiado y es probable que haya focus que indique en eso. Pero también es necesario poner a la política otra racionalidad, porque si no vamos a profundizar ese desprecio que la ciudadanía tiene por la política, porque no le ofrece ni soluciones ni un discurso medianamente escuchable.

AG: Ahí es donde el Gobierno plantea la famosa batalla cultural. ¿En las escuelas se está dando esta resistencia cultural al avance de, lo que veíamos el sábado, la violencia y el prepotear? Fue interesante lo que pasó con la marcha de abril, pero ¿qué está pasando por abajo con eso?

Dos cosas. La marcha universitaria es de mayor densidad política. La escuela tiene una resistencia, y no resulta mucho hablar de nombres propios, pero sí de ideas, e inevitablemente, llámelo resistencia o lo que fuera, hay un océano que separa el espíritu escolar de esto que estamos viendo. La escuela tiene un umbral ético más alto que la sociedad. En la escuela no hay gordofobia, no hay discriminación, nadie te pregunta, o por lo menos trabajamos para que nadie lo haga, tu origen o tu condición sexual. Todo eso está muy trabajado.

Después hay otra constelación de temas sobre los cuales tenemos que mejorar, como el aprendizaje de los alumnos y que haya clases todos los días. Pero no hay una sola maestra que te invite a devolver más fuerte una agresión. No hay, porque la naturaleza de la institución escolar es otra. Entonces, naturalmente, aunque no se hable de Milei, ni de La Libertad Avanza, ni de Cristina, como dicen algunos del adoctrinamiento, naturalmente, aunque no tires ningún nombre propio sobre la mesa, un afiche que diga, “si hago una broma y ofendo, pido perdón”, es un afiche de contenido político hoy. Es un afiche que antagoniza con una suerte de espíritu hostil que recorre la sociedad.

AG: En cuanto a la provincia, ¿cómo están manejando a partir de todos los recortes que hubo por parte de Nación? Especialmente el recorte en el FONID, ¿cómo está impactando a lo largo del ciclo escolar en la provincia?

El FONID fue eliminado tempranamente. Se pagaba por cargo, y hoy podría, con las actualizaciones, estar en 90 o 100 mil pesos por cargo. Para un muchacho o una muchacha que recién empieza y tiene dos cargos es muy importante. Para un director o directora de muchos años, puede ser 4%, 5% o 6% de su salario, que igual es bastante. Eso se terminó. Lo pudimos pagar en enero pero no lo pudimos seguir sosteniendo. Aunque sí sostuvimos, desde la provincia y con el gobernador Kicillof que tiene una agenda de paritaria abierta desde el primer día, una política salarial. Hubo aumento y correcciones, para decirlo mejor, que son aumentos del 4%, 5%, 6% todos los meses, salvo el mes del aguinaldo.

Ahora, libros no hay. Y sí, tratamos de sustituir, pero sin la potencia de lo que teníamos antes. Tecnología no hay. Estamos distribuyendo tecnología, pero lamentablemente no en la medida que queríamos. Antes lo hacíamos en todos los secundarios, ahora lo hacemos en algunas zonas, en los secundarios rurales y en las escuelas de educación especial. Hay mil obras paralizadas en la provincia de Buenos Aires del Gobierno nacional, 80 de las cuales son escuelas. Y lo último es el artículo 27 del proyecto de ley de presupuestos, que resigna la meta. Es muy impactante resignar la meta de una ley, el 6% del PBI destinado a educación.

En 2009, 2013 y 2015 llegamos a esa meta. Pero no es lo mismo no llegar desde el 5,8% que desde el 4,2%. Otra meta que resigna el artículo 27 es el 1% del PBI dedicado a ciencia y tecnología. Y la tercera cosa que rompe y elimina es el Fondo de Educación Técnica. A eso le añado que para nosotros tiene un gran valor lo simbólico.

Tenemos un presidente que fue seis veces a Estados Unidos y una a una escuela. Hay ahí un modo de mirar la realidad que es inevitable y es absolutamente evidente, indisimulable.

EP: En el discurso de presentación del presupuesto, Milei habló de que las provincias se tenían que hacer cargo, más allá de avanzar en un recorte significativo que deben hacer y que aún no está claro, y también de traspasar funciones. Después, en algunos sectores del Gobierno deslizaron, en los últimos días, la posibilidad de que se transfieran las universidades a las provincias. Esto también es muy complejo de evaluar.

Primero la liviandad de las afirmaciones. En un primer momento fueron 60 mil millones y al otro día Espert dijo que no eran 60 mil, sino 20 mil. O sea que de 60 mil pasamos a un tercio. Con lo cual, mentir sostenidamente no es solo para que la gente crea la mentira, es para que después no tengas piso, ni sepas lo que es verdad y mentira. ¿Cuál es la verdad? 60 mil o 20 mil. Eso por un lado.

EP: Como el aumento a los jubilados, más o menos.

Sí, ya no sabes dónde está la verdad y dónde está la mentira. Eso también puede ser, siguiendo el razonamiento de ustedes, parte de una estrategia. No tener piso, no sé dónde estoy parado.

Y la otra, incumplen poderosamente las leyes. No es un capricho o un acto de generosidad de la nación invertir en las provincias. Está la ley de financiamiento, la ley de educación nacional y la Constitución. Por supuesto es impensable lo de las universidades a las provincias, porque tiene la misma lógica que tuvieron las transferencias anteriores. La primera, la de la dictadura. La segunda, la de Cavallo, que le tiró a las provincias las escuelas por la cabeza sin ningún tipo de presupuesto. Y después ocurre lo que ocurre.

Evidentemente no, no hay la menor posibilidad. Quizá quieran alentar ese traspaso, pero eso será discutido, porque evidentemente lo que quiere el Gobierno nacional es desembarazarse absolutamente de sus responsabilidades y eso no es un horizonte posible.

