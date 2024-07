Luis Juez: “Lo de Llaryora va a terminar de la peor forma porque es un atropellador por naturaleza”

El senador nacional Luis Juez formuló duras críticas al gobernador Martín Llaryora al asegurar que “va a terminar de la peor forma porque es un atropellador por naturaleza”.

Docentes: sin acuerdo, el Gobierno decretó un aumento y la UEPC ratificó el paro

Conflicto docente

“Yo estoy viendo que es un tema que el gobernador lo ha subestimado. De hecho se ha ido de vacaciones y ha dictado por decreto un aumento miserable para un sector que hoy más que nunca lo necesitamos al frente del aula”, sostuvo Juez.

“En estos momentos de crisis es cuando la educación más tiene que aflorar, esto es lo que la política no entiende. En los momentos de crisis, en los momentos donde pareciera que la institucionalidad, la situación se desborda, es cuando más necesitás a los docentes, más pedagogía tenés que hacer, cuando más necesitamos que los pibes estén en el aula que en la calle”, agregó en diálogo con Chingón en vivo 95.1.

Y luego prosiguió: “Y tratar a los docentes con el nivel de destrato, de falta de respeto, de consideración que lo ha hecho el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la verdad que asusta, asombra porque recién va el primer semestre del gobierno Llaryora en la Provincia, pero 25 años de un deterioro permanente, sostenido, sistemático del sistema educativo en Córdoba”.

“Tampoco quiero quedarme en la crítica. Yo le digo al gobernador ´cuente con nosotros. Díganos qué necesita modificar, ¿la ley de Ministerios?. ¿Qué necesita eliminar?. ¿Qué partida necesita redirigir? Díganos qué necesita para que lo acompañemos, pero dele prioridad al sector educativo”, expresó el senador nacional.

UEPC

Además le pidió al Gobierno que “deje de chicanear, de faltar el respeto, de querer correrlo ideológicamente” al gremio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

“No podés tener toda la vida al secretario General del gremio como un empleado del poder. Hoy tenés gente que tiene otro pensamiento, no importa lo que piense la conducción del gremio, pero sentate a negociar”, añadió.

“Cuando uno mirá el salario docente en Córdoba es de un nivel de miserabilidad imposible de ocultar”, insistió el jefe del bloque PRO en el Senado.

También cuestionó “esta forma después de clavar una conciliación obligatoria, vencía la conciliación obligatoria, de tirar por decreto un aumento como diciendo ´toma esto es para los perros. Esto es lo que hay, si no te gusta andá a la cucha´”.

Llaryora sobre las elecciones en Venezuela: “El conteo de los votos debe ser verificable”

¿Comparación con Maduro?

“Este es un gobierno que se cree autosuficiente. Pero después tienen el tupé de salir a cuestionarlo a Maduro. Tampoco quiero hacer una comparación. Esa forma de decir soy el dueño del poder y hago lo que quiero y no necesito de nadie. Se puede llamar Maduro, Llaryora, ponelé el nombre que vos quieras pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo te atropello porque soy el dueño del poder. Esa forma autocrática, tirana de manejar el poder. Lo de Llaryora va a terminar de la peor forma porque es un atropellador por naturaleza”, afirmó Juez.

En otra parte de la entrevista, consideró que Llaryora “no tiene la picardía, ni la cintura, ni la capacidad, ni la inteligencia ni la convocatoria de De la Sota, ni la mirada administrativa de Schiaretti”. “Es un pibe que atropellando y armando quilombo le ha ido bien porque siempre tuvo un tutor”, enfatizó.

Al ser consultado sobre la eliminación del Fondo de Incentivo Docente por la administración de Javier Milei y cómo esa medida había afectado a los salarios docentes provinciales, Juez respondió: “Pero lo peleemos juntos. No seas pelotudo Llaryora, llamame a tu despacho. Venga usted senador de la Nación, vamos a necesitar tal cosa. Me estoy ofreciendo, te estoy diciendo. No sé si lo vamos a conseguir, pero la peleemos juntos”.