Docentes y estudiantes creen que la marcha universitaria será más grande que la de abril

Bajo la consigna de defender la educación pública se realizará el próximo miércoles una nueva marcha federal universitaria. Se espera que una multitud esté presente en las calles de todo el país en la movilización convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a organismos que representan a los docentes y no docentes, y a los estudiantes (Federación Universitaria Argentina).

El gobierno, atento a esta situación, convocó a representantes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) el pasado jueves a una reunión paritaria donde se ofreció un aumento del 6%, considerado insuficiente por los docentes, quienes ratificaron el paro.

En la antesala de la movilización del miércoles, PERFIL CÓRDOBA dialogó con referentes universitarios que explicaron por qué marcharán. Javier Blanco, secretario general de Adiuc, el gremio que agrupa a los docentes e investigadores universitarios de Córdoba, definió como “la situación más grave que le haya tocado ver” y advirtió por las consecuencias que puedan llegar a ocurrir. “Marcharemos por la situación general de los salarios universitarios, tanto docentes como no docentes.

Desde diciembre tenemos un atraso muy grande, al día de hoy haría falta un 40% de aumento para recuperar el salario real de noviembre 2023. El retraso es mayor que cualquier sector de la economía con el que lo compa remos. Mayor que los estatales, que los informales. Hemos perdido más salario que cualquier otro sector y si lo comparamos con el poder de compra de 2015 deberíamos subirlo un 93%”, describió Blanco.

“Creemos que esta marcha va a ser más grande que la de abril. Hay una conciencia mayor del riesgo que sufre la universidad. En Córdoba la universidad es una cuestión identitaria y hay sensación creciente del peligro y que si no la defendemos corre serio riesgo de existir como tal. Creo que la sociedad acompaña el reclamo y hemos unido a todos los sectores. Los estudiantes que sufren las consecuencias del paro también acompañarán una marcha contra un gobierno que parece tener una ceguera ideológica”, agregó.

Para Blanco, el desfasaje salarial no se aplica a una cuestión presupuestaria sino que subyace una decisión política. Respecto a cuáles serían las posibles motivaciones políticas, el dirigente gremial aseveró: “Una posible idea es la de arancelar la universidad, no hay un proyecto de desarrollo, la universidad no tiene ningún rol. La universidad parece haberse transformado en uno de sus principales enemigos, algo que no es exclusividad de nuestro país, sino que todas las derechas mundiales hacen eso. Lo vimos en Brasil con Bolsonaro, la manera en que atacó a los profesores universitarios”.

Canasta básica. Blanco subrayó que la mayoría de los docentes ganan menos que lo que implica acceder a la canasta básica. “Es una situación muy inédita, ya que con el macris mo tuvimos muchas peleas pero a los universitarios nos fue mejor que a otros sectores. Hoy una mayoría de docentes universitarios ganan menos que la canasta básica, antes un semi o un simple podía estar abajo, pero hoy son los docen tes full time quienes no llegan a la canasta básica”, expresó. Y añadió: “Eso produce un efecto de deserción. Docentes que buscan otro trabajo, ofrecen alguna consultoría, un curso, buscan sobrevivir con la plata de otro lado. Eso lesiona la calidad de la educación porque el profesor le dedica menos tiempo, menos dedicación. En la carrera de computación se van al ámbito privado, no logramos retener docentes o se van al extranjero buscando salidas. Eso no se recupera”, expresó.

Blanco asegura que desde las organizaciones gremiales no hay hipótesis sobre el modelo educativo al que apunta porque “todo el tiempo dicen cualquier cosa”. “Escuchamos que buscarán arancelar o importar modelos como el chileno que todos sabemos que no funciona. O el de Estados Unidos que ya los medios están viendo que va a colapsar. Inexorablemente van a tener que cerrar. Parece que la idea es introducir un modelo que fracasó en otras partes del mundo”, completó.

“Acompañamos el reclamo docente”

Cecilia Alfano, presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, consideró que desde las universidades vienen reclamando desde principio de año. “Las universidades tienen incertidumbre por la insuficiencia presupuestaria. Entendemos y acompañamos el reclamo de docentes y no docentes que han perdido el 50% de su sueldo. Nosotros también sentimos las consecuencias económicas, las becas han sido congeladas mientras que el costo de vida aumentó, esto es una situación que nos afecta a toda la comunidad universitaria”, indicó.

Respecto a la marcha, aseguró que esperan que vaya mucha gente, ya que los estudiantes se unificaron en el reclamo. “Hemos estado los 15 centro de estudiantes presentes, todos vamos a convocar y llamamos a la sociedad a que nos acompañe. La universidad transforma la realidad social y vamos a defenderla. Esperamos una convocatoria similar o un poco más grande que la última marcha, en defensa a un gobierno que quiere atacar y desfinanciar las universidades”.