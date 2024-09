Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, dio una serie de definiciones en el ámbito de la política universitaria en la tensa antesala a las jornadas de protesta. El funcionario nacional se mostró a favor de mejoras salariales pero advirtió contra la "corporativización" de las universidades. Además, respaldó la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario, una de las principales consignas de las marchas programadas para los próximos días.

Acompañado por el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, Torrendell se pronunció sobre la crisis en el sistema educativo argentino en un almuerzo semanal del Rotary Club, celebrado en el edificio que solía albergar al Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.

"El presidente (Javier Milei) fue claro cuando se presentó el presupuesto: cuando uno destina recursos, tiene que tener claro cuál es la fuente de financiamiento", dijo Torrendell, consciente de las críticas; y en medio de las negociaciones del Ejecutivo para blindar el veto a la ley sancionada por el Congreso hace dos semanas.

Sus declaraciones llegan en un contexto de paros docentes a nivel nacional, con paros universitarios previstos para el 26 y 27 de septiembre, y una marcha para el 2 de octubre en reclamo de mayor presupuesto y a modo de protesta por la posibilidad de que la ley de financiamiento sea finalmente vetada.

Qué dijo Carlos Torrendell sobre el financiamiento universitario

Este miércoles, el funcionario acudió al almuerzo de Rotary Club después de haber discutidos las tensiones que imperan entre el sector universitario y el Gobierno en Casa Rosada, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su jefa, la ministra del superministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En su alocución, Torrendell se refirió al veto a la ley de financiamiento universitario, una medida confirmada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni. El titular de la secretaría de Educación enfatizó la complejidad del momento actual del Gobierno, marcado por mantener el déficit cero, al señalar la necesidad de costear de alguna forma las partidas.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En la ley aprobada por el Congreso esta información no estaba explícita, indicó Torrendell, lo que generó incertidumbre. "No es potestad mía definir el veto. Eso es algo que el Presidente hará cuando él lo disponga", comentó, sugiriendo que la decisión sobre el futuro del presupuesto universitario está más allá de su alcance a pesar del cargo que ostenta.

Además de los problemas financieros, Torrendell expuso su preocupación por la falta de datos en el sistema universitario. "Estamos gobernando un sistema educativo a ciegas. En las universidades, no sabemos si los estudiantes están inscritos en materias, ya que un 38% de los alumnos no figura inscrito en ninguna materia", lamentó. Esta falta de información, según él, hace inviable la gestión educativa: "No se trata de tecnocracia, sino de saber qué sucede para acompañar y mejorar".

Torrendell pidió por la "descorporativización" de las universidades

Uno de los momentos más álgidos de su discurso fue respecto a su visión sobre las "corporaciones" que, según Torrendell, manejan las universidades. "Tenemos que descorporativizar las universidades y mejorar los salarios", dijo, a modo de crítica. Esto se relaciona con la dinámica política que, a su juicio, complica la administración educativa. "Hay partidos de las universidades, actores de la política universitaria. Esta dinámica genera las dificultades que hay hoy", advirtió.

La comunidad universitaria se movilizará el próximo jueves 26, viernes 28 de septiembre y 2 de octubre.

El secretario de Educación también defendió el controversial plan de vouchers educativos, un tema que suscitó un amplio debate durante la campaña presidencial. "Debemos pasar de un financiamiento centralizado a uno que se integre con la demanda, para promover libertad", propuso.

Para reforzar su presentación, Torrendell evocó las ideas de José Manuel Estrada, un influyente intelectual del siglo XIX, al afirmar que "el patrimonio universitario es la base de su emancipación". Sostuvo que “la universidad debe tener la capacidad de autofinanciarse, sin depender de negociaciones políticas". Esta autonomía, en su opinión, es crucial para que las universidades dejen de ser "rehenes de los distintos poderes políticos".

Sin embargo, el secretario pidió cautela, afirmando que no proponía un cambio inmediato en la política de financiamiento universitario, aunque reconoció que "Estrada ya anticipaba estos problemas". En esa línea, criticó la "captura" del Estado por parte de intereses corporativos y enfatizó la necesidad de "desestatizar" la educación privada, sugiriendo que el sistema educativo no debe ser monopolizado por ningún actor.

La advertencia del Consejo Universitario Nacional a Javier Milei

El presidente Javier Milei sabe que enfrenta un reto considerable en su intento de vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada recientemente, que declara la emergencia presupuestaria y establece un presupuesto para el año siguiente. El mismo actualiza las partidas presupuestarias con un impacto en las arcas públicas del 0,14% del PBI, una cifra que alarma a la gestión libertaria y su política de ajuste.

Si bien la maniobra presidencial está confirmada, Milei mantiene la cautela. Pero no solo porque continúa con el poroteo para garantizarse el apoyo de los legisladores opositores necesarios para el veto, sino porque abre un escenario de conflictividad social con un grave antecedente de represión policial, tal como se vio con las marchas contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

El presidente Javier Milei buscará vetar la ley de financiamiento universitario.

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el desfinanciamiento y el hostigamiento que enfrenta el sistema universitario. Además de reclamar respuestas, la entidad convocó a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública dispuesta para los próximos dos días y otra el 2 de octubre.

"Levantamos nuevamente nuestra voz para reclamar respuestas y convocamos a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública", afirmaron. Además, denunciaron la falta de diálogo con el Gobierno y recordaron que "el problema de la educación argentina no son los docentes, sino la política educativa", indica el comunicado.

Según el CIN, desde principios de año “se puso a disposición” de las autoridades nacionales para buscar soluciones, pero los intentos de diálogo no dieron resultados. "Es inadmisible que quienes forman a futuras generaciones sean los peor pagos", señalaron. A pesar de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno optaría por vetarla, lo que genera incertidumbre. "Lo que está en juego es la continuidad del sistema universitario público argentino", advirtieron.

