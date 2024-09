Aerolíneas Argentinas: En el debate en Diputados, Rolandi dijo que "el Estado es un pésimo administrador de empresas"

La Cámara de Diputados abrió este miércoles el debate sobre los proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas con el objetivo de darle un fuerte impulso a esa iniciativa en el recinto, el miércoles 2 de octubre.



El tratamiento comenzó con informes que brindarán desde las 11, ante un plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. El Gobierno decidió propiciar la venta de esa empresa a raíz del fuerte conflicto que mantiene con los gremios del sector, el cual se agravó en las últimas semanas con los paros por reclamos salariales que provocaron suspensiones o demoras en los vuelos.



El Gobierno aceleró el trámite en Diputados para privatizar Aerolíneas Argentinas



La resolución de apretar el acelerador para tratar de aprobar la privatización de la empresa se adoptó anoche en una reunión que mantuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con diputados de la La Libertad Avanza (LLA), PRO y el MID. La intención del oficialismo es emitir un dictamen mañana o la próxima semana con base en las iniciativas presentadas por los diputados Hernán Lombardi, del PRO, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mogetta: "Los sindicalistas que dicen defender AA, son los que más perjudican"

El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, tomó la palabra y expresó_ "El proyecto que hoy se está presentando es en un contexto distinto, del mundo y de la Argentina. Hicimos un trabajo de desregulación de la normativa".

En esa línea, sostuvo que "no puede ser un lujo volar porque es una necesidad conectarse en nuestro país. Queremos que operen más empresas y así bajar los costos de los pasajes a través de la competitividad”. También dijo que a raíz de la desregulación aérea, "que ya empezó a tener sus frutos, los argentinos estamos teniendo más alternativas para volar por el país y a través de toda la región”.

“Ya eliminamos las bandas tarifarias que impedía que se puedan ofrecer tarifas más bajas, quitamos el sistema de audiencias públicas para nuevas rutas, agilizamos la operación de nuevas aerolíneas, reglamentamos la cooperación entre empresas y la operación de aeronaves de menor porte, facilitamos el uso de espacios en aeropuertos que antes copaba Aerolíneas Argentinas. Desregulamos todo el sector para que los argentinos tengamos mayor conectividad”, enumeró el funcionario.

“No es un ataque a Aerolíneas Argentinas. Nosotros queremos que Aerolíneas Argentinas compita y con las mismas reglas que funciona para otras aerolíneas. Hoy es una compañía que tuvo que ser asistida en 8 mil millones de dólares por el Estado argentino. Es mucho dinero que no estamos en condiciones de entregar”, continuó.

“Por último, sostuvo que "los sindicalistas que dicen defender Aerolíneas Argentinas son los que más la perjudican" y detalló que van 9 medidas de paro y que por cada una de ellas la empresa "pierde aproximadamente 1 millón y medio de dólares”.

Rolandi: "El Estado es un pésimo administrador de empresas"

José Rolandi, Vicejefe de Gabinete Ejecutivo, fue el primer funcionario en comenzar a hablar después de la presentación de los proyectos. En su alocuación, justificó su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas.

"El Estado es un pésimo administrador de empresas", lanzó el segundo de Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Después, prosiguió: "Estamos convencidos de esto. La agenda del Gobierno es poder privatizar y que el Estado no tenga más un rol empresario".

El funcionario también planteó a los legisladores presentes la necesidad de "sacarle a la sociedad este yunque fiscal" y evitar en el futuro que una eventual dirigencia de Aerolíneas Argentinas "ejerza una tiranía en el sector aerocomercial, limitando la competencia, vuelos y encarecen los pasajes".

Por último, Rolandi comentó que "al achicar el sector", los sindicatos "nos hacen a todos rehenes de estos paros salvajes que hicieron las últimas semanas".

Juan Manuel López: "Ya no quedan aerolíneas de bandera"

Luego expuso Juan Manuel López, autor del otro proyecto que se debate en comisiones. “No hay razones para estar atados a una aerolínea de bandera; ya en el mundo no quedan aerolíneas de bandera, salvo en los países árabes, en Rusia, en China y en algún lugar de Europa", planteó.

"Pero después, los países de la región ya no tienen aerolínea de bandera. Esos son puros mitos”, resaltó el diputado de la Coalición Cívica. "Este es un debate más amplio, para saber qué política aerocomercial queremos para nuestro país. Porque estamos muy atrasados", señaló al decir que en Chile y en Brasil no hay líneas aéreas estatales.

Lombardi: "Hay que terminar con los privilegios de los pilotos"

Hernán Lombardi, legislador del PRO, realizó una exposición sobre su proyecto y aclaró que se trata de una iniciativa federal que tendr´´a "mejores precios, porque habrá mejor competencia". En ese sentido, apuntó especialmente contra la Asociación de Pilotos de Líneas Aéres (APLA), que conduce el sindicalista Pablo Biró.

"Están llenos de privilegios en el sindicato de pilotos, que no tiene ningún país del mundo. Hay que terminar con esos privilegios", expresó.

Luego, el diputado sostuvo que hay que "desmantelar el argumento de la soberanía", que aquí no aplica, según su visión. "La soberanía está en Malvinas, en nuestras fronteras. No está en aviones que vuelan". Y concluyó: "El razonamiento de la soberanía se usa para encubrir privilegios".



Los objetivos del Gobierno en el Congreso

La meta del Gobierno es aprobar la venta de Aerolíneas Argentinas en la sesión del próximo miércoles 2 de octubre, junto a los proyectos electorales de la Boleta Única de Papel (BUP) y de Ficha Limpia, informaron fuentes del oficialismo.El oficialismo oficializó este martes la citación para este miércoles a las 11 de un plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, que presiden la radical Pamela Verasay y el libertario José Luis Espert, respectivamente.



El Gobierno había propuesto la privatización de Aerolíneas Argentinas en diciembre, al presentar la ley Bases, pero luego este artículo que contemplaba la venta de esa empresa se quitó en el Senado porque el oficialismo no alcanzaba el número para avanzar en esa dirección. El proyecto se vota por mayoría simple, con lo cual LLA no tiene que alcanzar 129 votos positivos pero sí tener más respaldos que Unión por la Patria (UxP), la izquierda y otras bancadas que rechazarán de plano que el Estado no conduzca la empresa.

El proyecto de Lombardi establece declarar "sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, la empresa Aerolíneas Argentinas S.A". Además, se autoriza a "establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el Artículo 1°".

Aerolíneas Argentinas: aeronavegantes y gremios del transporte marchan al Congreso contra la privatización

En cambio, la iniciativa de la Coalición Cívica pide que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN). La ley fija que la comisión deberá ser informada de cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo nacional en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 23.696.



También de las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de "transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión".



Además, fija que la AGN deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de 120 días hábiles.