La defensa de Alberto Fernández aportó fotos de Fabiola Yañez bebiendo

En el marco de la causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yáñez, la defensa de Alberto Fernández aportó nuevas imágenes a la Justicia, en aras de involucrar a la denunciante en escenas de consumo de alcohol.

Tal como quedó plasmado en la declaración de la nueva testigo presentada por la defensa del ex mandatario, la estrategia judicial de Fernández se enfoca en adjudicar a Yañez signos de desequilibrio y alteraciones producidas por el consumo excesivo de alcohol.

En virtud de lo expuesto, pusieron a disposición de la Justicia una serie de imágenes que captan a Yáñez, aparentemente ingiriendo alcohol.

Fabiola Yañez.

Los letrados que llevan adelante la representación legal del ex jefe de Estado consideran que esta supuesta adicción a la bebida afectaba a su estado emocional.

A mediados de agosto, la ex primera dama presentó acusaciones similares e incluso llegó a pedir que Fernández "no se haga el abstemio" porque, según afirmó, el ex presidente consumía alcohol con asiduidad y "también fumaba".

En este contexto de acusaciones cruzadas, un artículo publicado a principios de septiembre por Horacio Verbitsky, el colaborador elegido por el ex presidente para ensayar una defensa pública, ya exponía el supuesto alcoholismo de la ex primera dama y vinculaba sus lesiones con un tratamiento estético.

"El plasma rico en plaquetas no se recomienda en personas que toman anticoagulantes o con consumo excesivo de alcohol, que afecta la coagulación de la sangre, debilita los vasos sanguíneos y aumenta la probabilidad de moretones. El globo de masaje facial que se observa en la última foto entregada por la denunciante, es de uso habitual en tratamientos estéticos", consignó el periodista en su columna publicada en el portal 'El cohete a la luna'.

La defensa de Alberto Fernández sumó a una nueva testigo: “Fabiola Yañez se golpeaba borracha y le era infiel”

Fernández pone énfasis en el consumo de alcohol de su ex pareja

Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

A su vez, Verbitsky reprodujo fragmentos de la declaración de una testigo que llamó la atención sobre situaciones donde la ex primera dama se encontraba "tirada en el piso" después de presuntos excesos, además de relatar cómo ocultaba el alcohol en la residencia para que Fernández no se enterara, según aseguraba el artículo.

"Le salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol", graficaba esta testigo, identificada como Teresa.

De este modo, desde el entorno del ex presidente pretenden atribuir los golpes no a la violencia de Fernández, sino a las caídas sufridas por Yañez a raíz de su aparente adicción.

Alcohol, drogas y golpes: Fabiola Yañez definió como "un infierno" la convivencia con Alberto Fernández

En el mismo artículo se afirma que Fernández aportó al tribunal fichas médicas provenientes del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), fundado por el neurólogo Facundo Manes, en cuyo diagnóstico se detalla "trastorno de personalidad, bipolaridad y adicción al alcohol”.

El 11 de agosto, en otra columna firmada por el mismo Verbitsky se puede leer: “Estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca A.F. agredió físicamente a Fabiola. Ella arrastra una compleja situación psíquica, a lo que se unió su adicción alcohólica”.