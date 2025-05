El padre Paco Olveira cruzó a Leila Gianni en Merlo: “Vos sos una basura”

La armadora libertaria en La Matanza Leila Gianni protagonizó un enfrentamiento con el sacerdote Francisco "Paco" Olveira mientras recorría una zona del partido bonaerense de Merlo. El cruce se viralizó en redes sociales, dejó a la vista la tensión entre La Libertad Avanza y el peronismo.

La escena comenzó cuando Olveira, que vive en la zona y se identifica políticamente con el kirchnerismo, se acercó a Gianni en medio de su recorrida. El video inicia con una toma al piso de tierra y luego enfoca al sacerdote, quien, al verla, le dice sin rodeos: "Para mí, la verdad, vos sos una basura". Sorprendida, la ex funcionaria le respondió con calma e ironía: "Sos muy violento por ser sacerdote, predicás la palabra de Dios con esa violencia..."

Leila Gianni trabajó en el Estado desde 2008 hasta 2024. Durante la gestión de Alberto Fernández ocupó el cargo de directora de Proyectos Ambientales en el Ministerio de Desarrollo Social. En 2023 apoyó a Sergio Massa, pero con la llegada de Javier Milei a la presidencia se sumó al oficialismo como subsecretaria Legal en el Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de Sandra Pettovello. En ese rol, tuvo protagonismo al denunciar irregularidades de la administración anterior.

En octubre de 2024 renunció a su cargo para dedicarse a militar activamente por La Libertad Avanza en La Matanza. Fue durante esa tarea territorial que se cruzó con el cura, quien, visiblemente incómodo, insistió: "No hace falta" hablar más, aunque reiteró: "Para mí vos sos una basura". Gianni volvió a responder con sarcasmo: "No interesa, siga agrediendo".

Leila Gianni, sobre el gobierno de Javier Milei: "Es innegable que en 16 meses hubo muchos avances

Otro militante libertario, cuya identidad no se distingue por el audio, intervino para intentar calmar la situación y explicó que estaban allí “por los problemas que hay en el barrio”.

El tenso intercambio duró 48 segundos y terminó con una frase cargada de simbolismo. Olveira, en alusión al tatuaje de un pingüino que Gianni lleva en el brazo —vestigio de su paso por el kirchnerismo— dijo: "Yo tengo un pingüino, pero en el corazón. No lo tengo grabado". Y añadió: "En el corazón tengo a la Virgen de Luján". Gianni remató con ironía: "Pobre virgencita".

La previa: denuncias, llamados y reproches

Antes del cara a cara, la cuenta de X "Agarra la pala", asociada al activismo digital libertario, difundió videos que mostraban la previa del encontronazo.

En una de las grabaciones, Gianni se dirige a cámara con un mensaje directo al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez: "Hoy te toca a vos, Menéndez", dice, mientras promete exponer supuestas maniobras irregulares vinculadas al uso de terrenos en la zona.

Incidentes en una nueva marcha de jubilados frente al Congreso: la Policía demoró al padre 'Paco' Olveira

En otro fragmento, Gianni mantiene una breve conversación telefónica con Olveira, grabada en altavoz. "Leila Gianni te habla ¿Cómo va?", se presenta. La respuesta del cura no tarda: "Uy, mirá... la kirchnerista...". La dirigente le responde de inmediato: "No, no empieces, ninguna kirchnerista. No empieces a querer atacar infundadamente". Y, con un “escuchame una cosa”, intenta retomar el tema que motivó su presencia en el lugar.

Olveira buscó insistir en su caracterización, pero recibió una aclaración tajante: "Peronista sí, kirchnerista no". El sacerdote quiso seguir con la conversación, pero Gianni redirigió la charla hacia las problemáticas de los vecinos. Finalmente, según contó ella misma, la comunicación se cortó, tras lo cual continuó hablando con otras personas en el lugar.

