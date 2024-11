La diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine apuntó nuevamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y afirmó que el alejamiento que tiene con el presidente Javier Milei se debe a que "planea su propia campaña y usa los recursos del Senado". En un día muy activo en su cuenta personal de la red social X, este domingo la cosplayer no escatimó en críticas hacia la vicepresidenta y sus militantes.

Lemoine compartió la publicación de un usuario libertario que analizaba la relación tensa del Jefe de Estado con su vice, asegurando que ella “ya le soltó la mano” y que “siempre se corta sola”, lo cual representa “una lástima”. También señalaba que Javier Milei "siempre alaba a su equipo pero ya casi nunca menciona a Victoria". A ese tuit, Villarruel agregó: "Todos la bancamos porque era la compañera de Javier en campaña y esperábamos que siguiera siéndolo. Pero ya no es así y para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso”.

“Ya admitió que lo que más le gusta es la ‘alta política’, que es LA CASTA", denunció Lemoine. En este sentido, hoy también respondió a la consulta de un usuario que le consultaba si hizo algo en la Noche de los Museos: “Sí, fui a conocer cómo es eso de la ‘alta política’, es decir, LA CASTA que cobra 8 millones por mes y tiene 20 asesores, más viáticos por mes. El nido de ratas más preocupante no está en Diputados…”, dijo y adjuntó un video en el que a Villarruel indica cuál es su lugar favorito en el Congreso: “A mí me encanta el Senado de la Nación, me parece hermoso, pero debo decirles que lo que más me gusta es estar en el recinto, donde puedo ver la alta política en serio”, había declarado.

Pero no es la primera vez que la diputada dispara contra Villarruel este fin de semana. Este sábado compartió una publicación de la vicepresidenta en la que narraba que se fotografió dentro de un McDonald’s junto a “los argentinos por los que vale la pena luchar y aguantar embestidas de todo tipo”. Refiriéndose a una comparación de la prensa con Donald Trump, Lemoine comentó: “Claro, pero Trump estaba en campaña y fue a trabajar a una de las empresas norteamericanas más emblemáticas de SU país”.

“En cambio nuestra vice no debería estar en campaña y lo lógico hubiera sido ir a Mostaza, Kentucky o una parrillita. ¿Quién la asesora?”, cuestionó. En otro tuit ahondó en el tema: “Perdió a todos los asesores y se nota. La empresa que contrató es peor que la de Larreta…”, comparó. Asimismo, compartió un mensaje de Nicolás Márquez, biógrafo y amigo del presidente, quien reveló que “se conformó un partido político con un nombre desopilante, ‘Partido Moderado’, cuyo principal operador es el senador traidor Francisco Paoltroni y la finalidad es candidatear a Victoria Villarruel por fuera de LLA para el 2027”. “No van a poder decir que no les advertimos”, alegó Lemoine.

Los dardos más duros los disparó este sábado, bajo una encuesta que medía opiniones sobre el vínculo de Milei con la vice. “Se va a quedar abrazada al busto de Isabelita y a Claudia Rucci, si no va presa por estafar al Estado”, denunció. Cuando otro usuario le preguntó a qué se refería, detalló: “Cobró plata del Estado diciendo que al padre lo había asesinado la triple A y después de cobrar dijo que habían sido los montoneros”. Por último, advirtió: “Los enemigos internos son los peores. Yo aviso nomás. Ya se mandó varias pelotudeces MUY SERIAS por no manejar su ego. No vamos a caer frente al kirchnerismo, pero tampoco frente a los ‘rejuntados’”.

Antecedentes en esta cruzada

No es la primera vez que la legisladora cruza a Villarruel ni tampoco es novedad el distanciamiento que existe entre la vicepresidenta y el presidente de la Nación. Semanas atrás, en declaraciones radiales, recordó que "antes de ser candidata, se burlaba de Milei". “Ella le dice jamoncito y hace su campaña. Se pelea con Karina y sin ella no sería ni diputada. Entonces, ¿Tenés al mejor presidente de la historia al lado tuyo y lo bardeás?", había cuestionado.

En esa línea, redobló la apuesta y zanjó aún más la disputa aseverando que "siempre se diferencia" de Milei "porque no grita, porque no usa motosierra, ni leones". "Es una ‘chica decente’ que no se acostó con hombres casados que eran referentes de la derecha cuando era más joven. ¡No! Ella es una ‘señorita’", culminó. El mes pasado también la había definido como “la peor vicepresidenta de la historia” tras su reunión con María Estela Martínez de Perón en España.

En agosto le había machacado “las sonrisas con Mayans”, había mencionado que “tiene su propia agenda” y le reprochó decir “que va a meter presos a todos los montoneros”. “¿A quién va a meter preso? Porque ella es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Judicial”, apuntó. También la acusó de estar "constantemente criticando las decisiones del Ejecutivo" y le pidió “que demuestre más humildad”.

ML