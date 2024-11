Francisco Paoltroni: "Hay lugar para el nacimiento de un espacio republicano"

Francisco Paoltroni presentó un proyecto similar al RIGI pero adaptado a la producción de Formosa, con el que espera que se multiplique la producción agropecuaria y los puestos de trabajo. “Podríamos ser el 4% sobre la cosecha nacional”, afirma. Por otra parte, reivindica su apoyo a ciertos aspectos de la ideología del Presidente, pero critica su atropello a las instituciones. “Lo sintetizo como ‘los Lijo no’, los que estamos de acuerdo con las ideas de la libertad pero no estamos de acuerdo con el ataque a las instituciones y queremos calidad institucional”, explicó en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Francisco Paoltroni es senador nacional por Libertad, Trabajo y Progreso. Es además productor rural. Anteriormente fue candidato a gobernador de Formosa.

¿De qué se trata el mini RIGI que usted presentó para la provincia de Formosa?

Sencillamente, los derechos de exportación en la provincia de Formosa hacen inviable la actividad agrícola, no se siembra prácticamente nada. La provincia aporta el 0,04% a las exportaciones de cereales y oleaginosas.

Pero de pronto, si sacamos los derechos de exportación, tenemos un potencial de 2 millones de hectáreas agrícolas. Podríamos ser el 4% sobre la cosecha nacional. Podríamos, a partir de los seis meses, estar generando IVA sobre lo producido, ganancias al año, o, en el mismo momento que se concretan los contratos de arrendamiento, ya se empieza a tributar impuesto a las Ganancias sobre los alquileres.

Pero lo más importante es que estaríamos generando trabajo en una provincia que hoy tiene 621 mil habitantes y solamente 21 mil empleos privados. De tractoristas, solamente, generaríamos 10 mil puestos de trabajo para los formoseños en esa provincia, y ni hablemos de todo el resto del ecosistema, de las tranqueras para afuera.

Le agrego que en frente de Formosa tiene a Paraguay, que se está convirtiendo en un exportador de altísimo nivel, y con la mayor flota fluvial, creo que después de la de Mississippi, la segunda del mundo…

Y todo esto ocurre en los últimos veinte años. El crecimiento exponencial que tuvieron Paraguay, Uruguay y Brasil, Argentina se lo ha perdido, justamente, por este mal impuesto que deja afuera a los lugares más alejados, los climas un poco más difíciles, donde la soja no da 4 o 5 mil kilos como en la zona núcleo, da 2 mil kilos, pero si no tuviera retenciones sería rentable igual, y podríamos sacar a los formoseños de la pobreza.

Formosa sigue exportando pobreza a otras provincias porque no tiene la posibilidad de desarrollarse. También por otras cosas, ¿no? Pero esto sería un gran inicio para el despegue de la actividad privada productiva formoseña.

La candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, el motivo de conflicto entre Milei y Paoltroni.

Usted puede aportar una visión de cercanía y a la vez distancia con el Gobierno, porque mantiene un apoyo crítico, por lo que puede aportar una visión más objetiva que nos ayude a ver hacia dónde va. Por otra parte, usted pertenece a una provincia donde desde hace décadas gana el peronismo, y quienes les han competido, hasta la emergencia de La Libertad Avanza, han sido los radicales. ¿Que el presidente Milei ataque más a los radicales que a los peronistas le hace percibir que la estrategia electoral de 2025 es cooptar el voto radical como voto propio? ¿Cómo ve la estrategia electoral del Gobierno?

Creo que cometen un pecado mortal. Con esa estrategia puede que se les escape la tortuga, pero bueno, hay espacio para el nacimiento de un espacio republicano, lo sintetizo como “los Lijo no”, los que estamos de acuerdo con las ideas de la libertad pero no estamos de acuerdo con el ataque a las instituciones y queremos calidad institucional. No estamos de acuerdo con los ataques al periodismo ni estamos de acuerdo con estas formas de violencia que no conducen a nada bueno, y tristemente ya lo hemos vivido en el pasado.

Entonces, creo que hay un voto republicano y hay un segmento para que se cree ese espacio de cara al 2025 y al 2027.

¿Cree que Macri comete un error? En algún momento Macri representó ese voto, con la legitimidad que le daba Carrió, con la Coalición Cívica, y el propio radicalismo. Hoy hay una reunión de gobernadores radicales con el Gobierno; ayer Macri incorporó algunas de las falacias de Milei a su propio discurso. ¿No están percibiendo la posibilidad de ser ellos quienes representaban ese sentir republicano y se están pegando en exceso a Milei?

Creo que él, según sus declaraciones, deja la pelota picando y puede caer de cualquier lado. Con el transcurrir de los meses se van a ir definiendo, como ya se han definido.

Recuerde cuando yo salí con tanta vehemencia con mi posición sobre Lijo, luego salió el ex presidente Macri y después Villarruel. Todos los que han planteado un límite ético y moral al gobierno de Javier Milei han salido eyectados, como Mondino. Por eso es necesario el nacimiento de este espacio para que no vivamos en el péndulo, porque el péndulo nos ha destruído.

Claudio Mardones: ¿Qué va a pasar con la designación de Ariel Lijo? Hay, además, una serie de puntos que se van sumando, el Senado no sesiona y corren las semanas. ¿Hay una parálisis en el Senado?

Bueno, se dieron varias circunstancias. Hubo un viaje de la Vicepresidente al exterior, esta semana hay muchos legisladores que están en las elecciones de Estados Unidos y se ha ido demorando un poco la agenda.

No hay parálisis porque las comisiones han estado funcionando. De hecho, la que yo presido hemos sacado varios expedientes favorablemente, pero sí hay muchas cosa pendientes que deberían estar avanzando antes del 30, que es el fin de las sesiones ordinarias.

CM: ¿Qué señales tiene? Se habla de que en el Ejecutivo están pensando en un período muy acotado, sin actividades en enero.

Todavía no tengo información, lo que sí, el día 2 de diciembre vamos a presentar, ante el Ejecutivo nacional, la intervención federal de Formosa, dado que se han violado todo tipo de forma republicana de gobierno, como manda nuestra Constitución. Y estoy legitimado a pedirlo como representante de la provincia.

Y eso porque justamente el Congreso entra en receso. Pero qué mejor que que la decisión la tome el Presidente, que está en contra del comunismo y el socialismo, pero hasta el momento nunca se ha pronunciado contra el “feudo” de Gildo Insfrán.

