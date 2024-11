Jorge Argüello: "No espero que cambie radicalmente la relación de EEUU con Argentina"

Según las encuestas, el escenario de las elecciones que definirán al próximo 47° presidente de los Estados Unidos está cerca del virtual empate, y Jorge Arguello aseguró que la democracia estadounidense se someterá “a una prueba de estrés”. En comunicación con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el exembajador no descartó un resultado sorpresa y declaró que ni el triunfo de Donald Trump ni el de Kamala Harris aseguran un “escenario más propicio para la Argentina”.

Jorge Argüello es presidente de la Fundación Embajada Abierta y fue embajador argentino en Estados Unidos en dos períodos (2011-2012 y 2020-2023).

Que situación de empate pocas veces vista, especialmente porque los dos son lo opuesto…

Así es. Ayer, la revista New Yorker publicó en su tapa un dibujo que es elocuente de lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Se trata de un dibujo de la Estatua de la Libertad subida a una soga y haciendo equilibrio entre dos edificios, mostrando que se puede caer para cualquiera de los dos lados en cualquier momento. Así están las encuestas por la carrera presidencial en Estados Unidos.

De manera unánime, las encuestas muestran un virtual empate, aunque no se descarta la posibilidad de una sorpresa para cualquiera de los dos lados. Hay mucha gente que cambia su voto o evita manifestar lo que va a votar. Si se verifica el escenario este escenario que están previendo todas las encuestas, Estados Unidos va a entrar en una situación complicada.

“La democracia de Estados Unidos va a estar sometida a una prueba de estrés”, dijo el exembajador.

En caso de un virtual empate, la elección se va a judicializar. No nos olvidemos que venimos del 6 de enero de 2021, y esta es la primera elección que toma lugar después de esa fecha. Definitivamente, aquella fecha fue traumática para Estados Unidos.

La democracia de Estados Unidos va a estar sometida a una prueba de estrés en el día de hoy. En una prueba de estrés, se somete a un sistema a una serie de presiones extraordinarias para ver cómo reacciona. Hoy vamos a ver cómo reacciona el país según cómo se den los resultados de la elección.

Ronald Reagan dio la primera conferencia en la CEPAC y el 4 de diciembre se va a hacer la primera reunión de esa conferencia en la Argentina. ¿Qué futuro tiene este movimiento mundial conservador? ¿Qué significancia va a tener esa reunión de la CEPAC en Argentina?

El proceso del movimiento es un proceso reactivo. Ante la insuficiencia y la percepción de insuficiencia en la capacidad de las democracias occidentales de dar respuesta, la gente opta por votar algo distinto o para que no continúe la situación que están atravesando.

Hay un hilo finito que une a Viktor Orbán con Donald Trump, pasando por Bolsonaro y Meloni, pero cada una de las partes de este hilo tiene singularidades absolutamente propias. En Europa Meloni es proeuropea, y Orban es antieuropeo. Si comparamos a Donald Trump con Milei vamos a ver que son muy distintos, como en sus posturas sobre la inmigración.

Trump viene anunciando una política proteccionista que va a exacerbar en su posible nuevo mandato. Por el contrario, diría que Milei borraría las fronteras si pudiera para que el mercado entre y salga según sus propias reglas. Sin embargo, hay una identificación.

Marcaste las diferencias, pero todos comparten todos los puntos en común. La crítica a la cultura woke o al progresismo unifica a Bolsonaroi, a Meloni, a Orban, a Trump y a Milei.

El movimiento es una respuesta a eso, sin lugar a dudas. Es otro común denominador, y tal vez es más claro para definir a esta línea como un hilo que vincula a estos nuevos emergentes de la política y las democracias occidentales.

Fui a la India y estuve varias veces en China, pero no tengo la percepción que tengo con relación a lo que pasa en las democracias occidentales. Me resulta más difícil entender si hay un proceso equivalente en los países asiáticos.

Claudio Mardones: ¿Que puede pasar con el voto de las mujeres? ¿Es probable que haya un apoyo masivo a las mujeres republicanas a Kamala Harris?

Sí, lo veo probable. Liz Cheney, la hija del exvicepresidente Dick Cheney, planteó que las mujeres deben ir a votar en primer lugar, y en segundo, deben votar por Kamala Harris, También les pidió a las mujeres que no le cuenten a sus esposos por quién votar si son trumpistas. Hay una relación directamente proporcional. Cuantas más mujeres voten, más chances tiene de ganar el Partido Demócrata.

Elizabeth Peger: Se dice que al gobierno de Javier Milei le convendría un triunfo de Trump, pero Trump puso énfasis en su apuesta proteccionista y anunció la suba de aranceles a importaciones de todo el mundo. Un esquema así, en el contexto de la economía argentina, no parece ser el más ideal.

La expectativa que ha dejado trascender el presidente Milei es que con un eventual triunfo de Donald Trump, Argentina tendría una mejor posición en la relación bilateral. Dudo de esto porque Javier Milei prácticamente no conoce a Trump. Milei no es Macri. No espero que cambie radicalmente la relación de EEUU con Argentina.

Cuando Trump ganó y Macri era presidente, ya tenía una vieja relación con Trump por negocios familiares. Milei conoció a Trump este año en una cumbre conservadora y conversaron en un pasillo. No encuentro elementos que nos permitan pensar en un escenario más propicio para la Argentina si gana uno u otro candidato.

Cuando Macri y Trump eran presidentes, la participación de Estados Unidos en el sistema de toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional permitió la concesión del más extraordinario crédito jamás otorgado por el fondo monetario de un país, que fue a la Argentina durante la presidencia de Macri.

En ese mismo período y de la noche a la mañana, el gobierno estadounidense cerró la exportación de biodiesel procedente de Argentina. Eso implicó y viene implicando un costo anual de 1.400 millones de dólares.

EP: La visita de Macri a la Casa Blanca, donde se reunió con Trump, no logró destrabar el tema del biodiesel.

Así es. El sistema generalizado de preferencias, en donde las PYMES argentinas pueden importar con un derecho arancelario especial está suspendido hace dos o tres años, y nada indica que se vayan a renovar.

Donald Trump y Javier Milei | Para Argüello, aunque Argentina tiene un “buen vínculo bilateral” con Estados Unidos, el presidente de EEUU siempre responde al interés nacional de su país.

La conclusión es que el presidente de los Estados Unidos responde al interés nacional de los Estados Unidos. Si ese interés es coincidente con el de otro país, se avanza en esa dirección, pero si no lo es, no. Hay que analizar las condiciones generales para ver hasta dónde pueden llegar los acuerdos.

Si puedo decir que Argentina tiene un buen vínculo bilateral con Estados Unidos, que lo ha tenido a lo largo de los últimos gobiernos. Hay mucha comunicación, intercambio de información y Estados Unidos sigue siendo el principal país inversor en la Argentina. La relación es normal y no creo que vaya a cambiar radicalmente según gane uno u otro candidato.

De ganar Trump, la sigla CEPAC va a ser cada vez más omnipresente. ¿Crees que con Milei presidente la CEPAC pueda encontrar un nuevo nido en Argentina?

Es probable y definitivamente es así porque el presidente Milei trabaja en esa dirección y con ese objetivo. De allí a ver qué es lo que resulta van a pasar muchas cosas porque vivimos en un mundo cada vez más impredecible. El sector de la CEPAC está en crecimiento y en proceso de consolidación, En ese sentido, no da lo mismo que gané Trump.

EP: ¿No genera también un fortalecimiento de construcciones de centroizquierda?

Ojalá que sí, eso no lo sabemos. Normalmente, este tipo de procesos generan una reacción que se organiza para confrontar.

