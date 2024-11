En medio de la tensión por la elección presidencial en Estados Unidos, el reconocido estadístico Nate Silver compartió un informe en el que realizó 80 mil simulaciones de la disputa y llegó a la conclusión de que "las probabilidades son tan cercanas como es posible al 50/50", aunque uno de ellos resultó vencedor por un margen ínfimo.

Tras realizar el doble de simulaciones, ya que habitualmente se realizan 40 mil, el estadístico indicó que Kamala Harris triunfó por sobre Donald Trump en 40.012 de intentos, es decir, con el 50,01%. "Sabía que iba a ser un resultado reñido. Me sentí como si estuviera haciendo girar una ruleta", expresó en su sitio web.

¿Donald Trump aceptaría el resultado si pierde?

Sobre el porcentaje obtenido por el expresidente, detalló: "Las 39.988 restantes se dividieron entre Trump (39.718) y ninguna mayoría - un empate de 269-269 - que, en la práctica, probablemente se resolvería a favor de Trump en la Cámara de Representantes de Estados Unidos".

Silver explicó que la candidata del Partido Demócrata "saltó a una enorme ventaja inicial", con un 50,7% contra un 49,3% hasta la simulación número 18.000. Posteriormente, el candidato del Partido Republicano y la opción ninguna mayoría "montó una remontada emocionante".

No obstante, la actual vicepresidenta estadounidense obtuvo una racha ganadora a partir de la simulación número 79.281, ganando 15 de los siguientes 17 intentos, convirtiendo un déficit de 5 simulaciones en una ventaja de 8, mientras que el exmandatario se acercó levemente en la simulación número 79.603 pero no logró imponerse.

Por otra parte, el estadístico aclaró que el modelo "es probabilístico en lugar de determinista" y que existe un margen de error de aproximadamente ± 0,5 puntos de probabilidad de victoria para ambos en 40 mil simulaciones, aunque el mismo disminuye a ± 0,35 al duplicar los intentos.

"Obviamente, esto es bastante ridículo. Si hubiera cerrado las 37 pestañas de mi navegador y hubiera dejado mi computadora encendida toda la noche, no tengo idea de quién habría 'ganado'", acotó.

Silver, conocido como el "gurú de las encuestas", mencionó que su objetivo sea "cubrirse" o "agregar algunos parámetros de incertidumbre adicionales sin ninguna razón" y amplió: "Esta es mi quinta elección presidencial y nunca ha habido nada parecido".

"En 2008, 2012 y 2020, los candidatos demócratas eran claros favoritos del Colegio Electoral en nuestro modelo, y pasé mucho tiempo discutiendo con personas que afirmaban que no lo eran. Hillary Clinton era una favorita ligeramente menos clara en 2016 y nuestro modelo era optimista sobre Donald Trump, pero era una favorita. Supongo que nunca superaré eso", analizó.

El analista también señaló: "En 2010, teníamos acertadamente a los demócratas como favoritos para quedarse con el Senado pero perderían la Cámara de Representantes. 2014 fue un aburrido y predecible control republicano. 2018 fue lo inverso de 2010 , con los demócratas como grandes favoritos en la Cámara de Representantes pero muy desfavorecidos en el Senado. En 2022, nuestro pronóstico para el Senado fue ajustado, pero la Cámara de Representantes no tanto".

El estadístico aclaró que este año, en junio, "el modelo mostró a Joe Biden como el perdedor" y que "los demócratas estaban tratando de convencerse a sí mismos de que la carrera estaba en disputa cuando no lo estaba", por lo que calificó como "inteligente" la decisión de bajar al presidente estadounidense y postular a su vice.

"No será una cuestión de lanzar una moneda al aire. Lo decidirán los votos. No voy a dar un discurso sobre la votación, pero si les importa el resultado y no lo han hecho, probablemente deberían hacerlo", manifestó luego sobre la reñida disputa electoral.

De todas formas, reiteró que "desde el punto de vista del modelo, la carrera está literalmente más reñida que un lanzamiento de moneda" y concluyó: "Cara gana el 50,5% de las veces, más que el 50,015% de Harris".

