El famoso analista norteamericano, Nate Silver, quién es denominado como el “gurú” de las encuestas, afirmó que “Trump ganará” las elecciones presidenciales en EE.UU el próximo 5 de noviembre de 20124 ante Kamala Harris e indicó que “la única vez que una mujer fue candidata de su partido, los votantes indecisos se inclinaron en su contra”.

Silver ha pronosticado el resultado de la mayor parte de las contiendas electorales en Estados Unidos durante la última década y media y, debido a ello es considerado como uno de los expertos en mediciones más respetado del país.

El creador del popular sitio web FiveThirtyEight, dedicado a la estadísticas políticas y económicas, explicó su predicción y sostuvo que “los encuestadores están subestimando la verdadera magnitud del apoyo al magnate”.

A pesar de que los últimos sondeos muestran un “empate técnico” entre ambos candidatos, los estrategas de la campaña de la actual vicepresidenta admitieron puertas adentro que está perdiendo terreno frente a Donald Trump. Según se rumorea, el líder republicano se impondría en dos estados claves de las elecciones presidenciales en EE.UU, Wisconsin y Michigan.

Por lo que, Nate Silver plantea que la representante del Partido Demócrata, Kamala Harris corre el riesgo de verse afectada por el “efecto Hillary”, cuando fue doblegada por Trump en 2016.

“Según mi modelo, hay alrededor de un 60 por ciento de posibilidades de que un candidato gane al menos seis de los siete estados en disputa”, afirmó Nate Silver y cree que los encuestadores de las elecciones presidenciales en EE.UU no logran llegar a los votantes del ex mandatario estadounidense.

“Mi instinto me dice que Donald Trump es el vencedor”

El vaticinador, Nate Silver a través de una columna escrita en The New York Times, uno de los principales medios de Estados Unidos, sostuvo: “Mi instinto me dice que Donald Trump es el vencedor. Y supongo que es lo mismo para muchos demócratas ansiosos”.

A su juicio, el sesgo de actualidad es una forma de distorsión de la memoria que favorece los acontecimientos recientes sobre los históricos. En relación con ello, explicó que “el problema es lo que los encuestadores llaman ‘sesgo por falta de respuesta’. No es que los votantes de Trump estén mintiendo a los encuestadores; es que en 2016 y 2020, los encuestadores no llegaron a un número suficiente de ellos”.

