La vicepresidenta demócrata Kamala Harris llamó este miércoles "fascista" a Donald Trump, su rival en la carrera a la Casa Blanca, a la par que aseguró que es "un peligro" para Estados Unidos y que está "cada vez más desquiciado", después de que un excolaborador del republicano afirmara que elogió a Adolf Hitler. De esa manera, la candidata elevó el tono cuando faltan 13 días para unos comicios en los que están codo con codo en las encuestas.

En la recta final de campaña, la candidata demócrata participó de un "town hall" (en español, "foro abierto") en CNN para responder preguntas de votantes indecisos en los suburbios de Filadelfia. El encuentro fue programado para reemplazar un segundo debate que el expresidente rechazó.

Elogios de Donald Trump a Adolf Hitler: está "cada vez más desquiciado", dice Kamala Harris

En ese contexto, Harris llamó explícitamente a Trump un "fascista". Los estadounidenses no quieren "tener un presidente de Estados Unidos que admire a los dictadores y sea un fascista", expresó la funcionaria. Los "palos" contra el magnate partieron también del jefe de gabinete más antiguo de Trump, quien recordó los elogios del exmandatario a Hitler mientras ejercía la primera magistratura, siendo que el republicano habría mencionado que el líder nazi "hizo algunas cosas buenas".

De esa manera, la representante demócrata instó a los votantes a prestar atención a la "llamada de emergencia al pueblo estadounidense" del general retirado John Kelly y un número creciente de otros altos funcionarios de la administración Trump "que lo conocen mejor" y comparten su "temor legítimo, basado en las palabras y acciones de Donald Trump, de que no obedecerá un juramento de apoyar y defender la Constitución" en un segundo mandato sin inhibiciones.

"Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre que fue responsable de la muerte de seis millones de judíos y de cientos de miles de estadounidenses", afirmó Harris. En esa línea, consideró que si el magnate fuera reelecto, sería "un presidente que admira a los dictadores".

Sumado a esto, manifestó que su rival "está cada vez más desquiciado e inestable, y en un segundo mandato, personas como John Kelly no estarían ahí para ser las salvaguardias contra sus tendencias y acciones". Según ella, Trump quiere "un poder sin control", con "un ejército que sea leal a él", en vez de a la Constitución, por lo que el republicano no se dejaría moderar por personas que lo "frenarían" para que no dé rienda suelta a sus peores impulsos.

En la recta final de la campaña, Kamala Harris y Donald Trump aparecen empatados en las encuestas

"Creo que Donald Trump es un peligro para el bienestar y la seguridad de los Estados Unidos de América", afirmó, y agregó que el pueblo estadounidense merece un presidente que mantenga "ciertos estándares", que incluyen "ciertamente no compararse, de una manera claramente admirativa, con Hitler".

"Han dicho, explícitamente, que tiene desprecio por la Constitución de los Estados Unidos. Han dicho que nunca más debería servir como presidente de Estados Unidos. Sabemos que es por eso que Mike Pence [vice de Trump] no se postulará nuevamente con él", señaló.

Harris también habló sobre su fe y reiteró sus planes de reducir los costos de la vivienda y los alimentos, así como hacer que Medicare (el programa de cobertura de seguridad social administrado por el Gobierno) cubra la atención domiciliaria para ancianos, entre otras formas en las que "no será una continuación de la administración Biden".

Horas antes ya atacó duramente a su rival republicano, después de que Kelly estimara que el expresidente encaja en la definición de fascista. Calentaba así los motores para el martes cuando, según su equipo, la exfiscal pronunciará un "alegato final" contra Trump en Washington, en el lugar donde el expresidente arengó a sus simpatizantes antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021, informó un directivo de su campaña.