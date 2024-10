El próximo 5 de noviembre son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y con el Colegio Electoral como pieza clave para determinar quién se convierte en presidente, el sistema electoral es único y complejo. Aunque fue diseñado para equilibrar los intereses de los diferentes estados, su funcionamiento ha generado polémica, especialmente en elecciones recientes, donde candidatos con menos votos populares han llegado a la Casa Blanca. Pero, ¿cómo funciona este sistema y cuáles son sus implicaciones? Entenderlo es clave para comprender por qué no siempre gana el candidato que obtiene la mayoría del voto popular.

Elogios de Donald Trump a Adolf Hitler: está "cada vez más desquiciado", dice Kamala Harris

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué es y cómo funciona el Colegio Electoral?

El Colegio Electoral es el organismo encargado de elegir al presidente y vicepresidente de los Estados Unidos y se creó por los Padres Fundadores de la Constitución en 1787 como una alternativa a la elección directa por voto popular, buscando un equilibrio entre el poder de los estados grandes y pequeños. En lugar de que el candidato que obtenga más votos a nivel nacional gane automáticamente, el presidente se elige a través de este cuerpo de electores.

Cada estado de EE.UU. tiene un número determinado de electores en el Colegio Electoral, basado en su población, donde el total de electores es 538, y para ganar la presidencia, un candidato debe obtener al menos 270 votos electorales. La mayoría de los estados otorgan sus votos electorales al candidato que gana la mayoría de los votos en ese estado (sistema "winner-takes-all"), pero dos estados, Maine y Nebraska, reparten sus votos de forma proporcional.

¿Por qué no siempre gana el candidato con más votos?

Es posible que un candidato obtenga más votos a nivel nacional y aun así no gane la presidencia ya que esto ocurre porque lo importante no es la cantidad total de votos, sino ganar en los estados que tienen un número significativo de votos electorales. Por ejemplo, un candidato puede ganar por un margen estrecho en varios estados con muchos electores y perder por grandes márgenes en estados con menos peso electoral, lo que le permitiría ganar en el Colegio Electoral, aunque no en el voto popular.

¿Qué pasa si hay empate en el Colegio Electoral?

Si ninguno de los candidatos alcanza los 270 votos electorales necesarios, la elección del presidente se decide en la Cámara de Representantes, donde cada estado emite un voto, y el Senado, por su parte, elige al vicepresidente.

Trump contra Eminem: el expresidente compartió memes del rapero

Estados péndulos: ¿Por qué son importantes?

Los estados péndulo (o "swing states") son aquellos en los que ningún partido tiene un control claro y cambian de un partido a otro entre elecciones. Estos estados son cruciales porque pueden decidir el resultado final del Colegio Electoral. En 2024, estados como Florida, Pensilvania y Wisconsin están siendo seguidos de cerca por su impacto en la contienda.

Electores falsos: una polémica reciente

En algunas ocasiones, ha habido intentos de designar "electores falsos", es decir, electores que no fueron seleccionados según los resultados del estado. Esta práctica ha generado controversia y ha sido un tema de discusión en elecciones recientes.

Ventajas y desventajas del Colegio Electoral

El Colegio Electoral tiene tanto ventajas como desventajas. Entre sus puntos fuertes, asegura que los pequeños estados tengan voz en la elección y evita que unas pocas áreas densamente pobladas dominen el resultado. Sin embargo, uno de sus mayores inconvenientes es que puede ignorar la voluntad popular, al permitir que un candidato gane sin tener la mayoría del voto popular.

AT / Gi