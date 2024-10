El 5 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el mundo está expectante de los resultados de los comicios que tienen como candidatos a Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Donald Trump, del Partido Republicano. Sin embargo, millones de estadounidenses ya emitieron su sufragio debido al particular sistema de votación anticipada.

Según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 28 millones de personas depositaron su voto, ya sea en persona o por correo, para estas elecciones. Asimismo, varios estados, entre ellos los diputados Carolina del Norte y Georgia, rompieron récords de concurrencia en la votación anticipada.

En Georgia, más del 25% de los votantes activos ya emitieron sus boletas, según informó Gabe Sterling, director de operaciones de la oficina del secretario de estado de Georgia. En Carolina del Norte, por su parte, más de 353,000 personas votaron en el primer día del período de votación anticipada, que comenzó el 17 de octubre, superando el récord previo de 348,000 en 2020, de acuerdo a la CBS News.

Las campañas generalmente quieren que sus electores emitan su sufragio antes del día de las elecciones para poder concentrar sus recursos en conseguir que más partidarios marginales acudan a las urnas a último momento. “Les estoy diciendo a todos que voten anticipadamente”, sostuvo Trump la semana pasada en un podcast.

No obstante, hasta ahora no está claro cómo influirá esto en los resultados. Por el momento, los datos de voto anticipado sólo reflejan si los votantes están registrados en un partido, no por quién votaron, y el electorado que participa en la votación anticipada puede cambiar día a día.

Elecciones en EE.UU: ¿Qué es la votación anticipada?

La votación anticipada es una herramienta electoral que permite a los ciudadanos emitir su voto previo a los comicios del 5 de noviembre, que elegirá al próximo presidente de los Estados Unidos. La fecha varía dependiendo del Estado y tiene como objetivo que quienes no puedan presentarse el día de las elecciones tengan la posibilidad de sufragar previamente.

Existen dos opciones para poder votar anticipadamente: voto por correo y voto “ausente”. El primero está disponible para la mayoría de los ciudadanos y no exige justificación. Para poder realizarlo, se debe solicitar la boleta por correo, completarla y enviarla por aquella vía o entregarla en persona.

Cabe destacar que esta opción es la más utilizada en esta ocasión, con los demócratas superando a los republicanos en el número de boletas enviadas por este medio. En un análisis de 25 estados que reportan la afiliación partidaria, se observó que los demócratas devolvieron aproximadamente 1.3 millones más de boletas por correo que los votantes registrados del Partido Republicano.

En algunas regiones se necesita una boleta de sufragio en ausencia para poder votar por adelantado. Este voto “ausente” está destinado para aquellas personas que se encuentran fuera del país, tienen problemas de salud o están sirviendo en el ejército. El modo de emitir el voto puede ser tanto por correo como presencial.

Nueve estados ya comenzaron con la votación anticipada y muchos de ellos permitirán que los ciudadanos puedan sufragar de esta manera hasta el día anterior a las elecciones. Los que ya lo habilitaron son: Alaska; Arkansas; Connecticut; Idaho; Georgia; Carolina del Norte; Carolina del Sur; Texas; los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el sur de Florida.

