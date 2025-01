El oficialismo no logra consolidar los acuerdos con aliados, pero tampoco quiere dar concesiones

Sin acuerdos sólidos con la oposición más permeable a la conversación, en tensión con aliados y, a priori, sin brindar concesiones. Así se para el Gobierno ante uno de sus primeros desafíos de este 2025: salir ileso de las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzarán a partir de este lunes.

En un territorio hostil como el Parlamento, que le supo regalar derrotas categóricas y le generó crisis puertas adentro al por mayor durante 2024, el oficialismo todavía no logró armar una mesa de trabajo legislativo con los bloques dialoguistas para sondear posiciones en torno a las iniciativas a debatir. En plena preparación del temario, la intención pasaba por abrir un ámbito de discusión la última semana, con una convocatoria al PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal.

Pero los borradores de ciertos proyectos, como el de Ficha Limpia, que recién La Libertad Avanza dio a conocer el viernes por la noche, y la Ley de compensación e índice de actualización de quebrantos, no aparecieron a tiempo y la reunión se frustró. La promesa que surge desde Balcarce 50 es que finalmente, con todos los textos listos, este martes comience la ronda de conversaciones liderada por Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, tal como ocurrió en los días previos a la sanción de la ley Bases, y Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete de Interior, quien en los últimos meses aceitó su relación con gobernadores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De todos modos, no se descarta que Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno, entre en escena estableciendo contactos con la oposición, como sucedió en otras oportunidades. Las negociaciones no serán sencillas porque la relación entre la administración Milei y los bloques aliados atraviesa turbulencias de todo tipo y los dardos cruzados son constantes.

En el caso del PRO que responde a Mauricio Macri, en la Casa Rosada prometen charlas con Cristian Ritondo, el titular del bloque de la Cámara baja, y creen que habrá acompañamiento en las iniciativas más importantes, como la eliminación de las primarias y Ficha Limpia. Aunque, al mismo tiempo, hay una tensión evidente con la apertura de un proceso que el Gobierno califica como “natural” que se basa en el desembarco de figuras amarillas a las filas libertarias. Algo que piensan que se profundizará a lo largo de los próximos meses, antes de los comicios legislativos, y que Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, inauguró.

“El PRO va camino a de-saparecer”, suelen señalar en Balcarce 50 e insisten en que el ala más “dura” del partido amarillo, que encarna Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ya está trabajando con LLA. La fuerza opositora, en tanto se quejó de que el Presupuesto 2025 no haya sido incluido, un tema que desde el entorno del jefe de Estado “dan por saldado”.

A su vez, el vínculo con Miguel Ángel Pichetto, titular de Hacemos Coalición Federal, también aparece atravesado por rispideces. El rionegrino acusa por lo bajo al Gobierno de personalista, cuestiona modos y sostiene ante los suyos que no puede ir siempre “a todo o nada”. Su último gesto, el de rechazar una reunión en Casa Rosada y debatir las iniciativas en el Parlamento, cuando en otras ocasiones asistió a las reuniones propuestas por el oficialismo, habla a las claras de cómo está la relación.

Las respuestas a esas críticas están en las filas libertarias: señalan que el diputado “siempre estuvo a la sombra de alguien” y que a medida de que fue pasando el tiempo perdió relevancia en el ámbito político.

En relación a los proyectos, en el Gobierno reconocen que el más complejo de aprobación es la reforma electoral con la eliminación de las primarias. Hay contradicciones: por un lado dicen que no piensan negociar la suspensión, que van por la eliminación “o nada” y que no se modificará una ley solamente “conveniencia electoral”, aunque sigue en estado latente la chance de que se sancione la supresión solo por este año y que Milei no la vete.

Los pliegos de los jueces que LLA propuso para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, son prioridad, sobre todo para que el funcionamiento del máximo tribunal de Justicia funcione. Con ese marco, descuentan que Lijo tenga el visto bueno del Senado y se analiza que García Mansilla sea designado vía decreto del Presidente si no encuentra eco entre los legisladores.

Un proyecto dedicado a CFK

Finalmente, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, la administración Milei dio a conocer su proyecto de Ficha Limpia que podría dejar fuera de competencia electoral a Cristina Kirchner: se establece la doble instancia de condena para evitar una candidatura antes del año electoral.

Con este tema, la Casa Rosada exhibió idas y vueltas: rechazó desde un comienzo que la Justicia “digite candidatos” y prometió un proyecto superador, pero si se aprueba el texto, la exmandataria no podrá ser postulante. Desde la UCR consideraron que esta versión de Ficha Limpia “incorpora cosas interesantes como la extensión del impedimento a actores que no son elegidos democráticamente” como funcionarios.

Según el proyecto, no podrán ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados por “los delitos previstos en los Capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII”. Tampoco los condenados podrán ser funcionarios designados por un gobierno.