El Gobierno define los detalles de un nuevo proyecto de Ficha Limpia que impediría a Cristina Kirchner ser candidata

El Gobierno, en colaboración con sectores de la oposición, define los detalles de un nuevo proyecto de Ficha Limpia, cuya presentación está prevista para los próximos días. Este proyecto podría inhabilitar a la ex presidenta Cristina Kirchner para postularse como candidata en las elecciones legislativas de este año. De esta manera, el Ejecutivo también buscaría quitarse la "mancha" que el PRO y todos los espacios políticos disidentes al kirchnerismo le reclamaron cuando no apoyaron dicho proyecto. En aquel entonces, acusaron a La Libertad Avanza de hacer un "pacto" con ese mismo bloque.

Fuentes de Presidencia informaron que la iniciativa será debatida en sesiones extraordinarias, programadas a partir del 20 de enero. El proyecto contempla la prohibición de competir en elecciones a personas con condenas confirmadas en segunda instancia, salvo que esas resoluciones judiciales hayan sido dictadas durante un año electoral. En el caso de Cristina Kirchner, cuya condena fue emitida en 2024, esta normativa la excluiría de participar en los comicios.

El nuevo texto se distingue del elaborado previamente por la diputada del PRO, Silvia Lospennato, cuyo tratamiento fracasó en noviembre pasado debido a desacuerdos entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Según las mismas fuentes, esta diferencia representa un aspecto clave del proyecto que se dará a conocer próximamente.

Versiones de "un nuevo proyecto de Ficha Limpia, el de Milei" cerraron un día duro para LLA en redes

Vale recordar que uno de los voceros "no oficiales" del Gobierno, el líder de la tropa digital conocido como "Gordo Dan", posteó criticando duramente esa iniciativa al decir que "Trump no hubiera podido competir" con un proyecto de Ficha Limpia. "No se coman la curva", advirtió.

No obstante, ante la eufórica reacción del PRO, que asumía un acuerdo con sus aliados para impulsar el proyecto, sumado a las acusaciones de pacto de la Coalición Cívica, entre otros, las redes sociales se cargaron de críticas contra el oficialismo por tomar una decisión que indirectamente protegía a la líder del Partido Justicialista. Horas después, Milei tuvo que salir a aclarar que habría un nuevo proyecto con algunas correcciones.

El Ejecutivo buscará apoyos parlamentarios

Es así como el próximo martes, representantes del Gobierno mantendrán reuniones con diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, con el fin de avanzar en la agenda parlamentaria para las sesiones extraordinarias. En este periodo, que se extenderá hasta el 21 de febrero, se prevé discutir un total de siete proyectos, de los cuales dos aún deben ser enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso. Uno de ellos es precisamente el de Ficha Limpia.

El Gobierno desmintió un pacto entre Javier Milei y Cristina Kirchner para no tratar Ficha Limpia

De acuerdo con la legislación vigente, una persona solo puede ser inhabilitada para postularse a un cargo electivo si su sentencia está firme, es decir, cuando no existen recursos judiciales pendientes de resolución. Sin embargo, el nuevo proyecto busca modificar este criterio y establece un umbral más restrictivo para las candidaturas.

El ministro de Defensa, Luis Petri, fue designado para liderar la redacción formal del proyecto. La iniciativa busca prohibir la candidatura de individuos condenados por delitos de corrupción, entre otros.

El lunes pasado, el presidente Javier Milei y el ministro Petri se fotografiaron juntos durante una reunión en la Quinta de Olivos, donde se avanzó en los detalles finales del proyecto. La imagen, difundida en redes sociales, subrayó la importancia del compromiso político en torno a la implementación de Ficha Limpia.

