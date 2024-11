Versiones de "un nuevo proyecto de Ficha Limpia, el de Milei" cerraron un día duro para LLA en redes

El jueves 28 de noviembre de 2024 quedará marcado en letras rojas en el universo de redes que maneja el Gobierno, como parte de su tantas veces publicitada "batalla cultural"... Es que el soporte vital de esa cruzada es "LLA lucha contra la casta", sea esta política, sindical, mediática, la que fuere, y como muy pocas veces, tal vez como nunca, La Libertad Avanza en general y el presidente Javier Milei en particular se vieron tan estrechamente asociados en miles de posteos a las palabras "decepción", "son parte de la casta", o "pactaron con el kirchnerismo"...

Fue luego que varios de los legisladores oficialistas ayudarán con sus ausencias a "vaciar" la sesión que impulsaba el PRO en Diputados para tratar el discutido proyecto del PRO de "Ficha Limpia".

No hubo quórum, y las esquirlas para el oficialismo en redes fueron durísimas, con numerosas "tendencias" en X que se fueron alternando durante la jornada, cuestionando a Milei y recordando su discurso de la Asamblea Legislativa, aplaudido mientras prometía la ley de Ficha Limpia, que LLA había dinamitado este mismo jueves a la hora de la verdad.

La situación era difícil de defender y los propios voceros del Gobierno en redes mezclaban interpretaciones, algunos asociaban que no votarla "era lo mejor, porque acá la Justicia puede inventar causas", otros citaban los casos de Bolsonaro en Brasil o el mismo Trump en EE.UU., todo en medio de las "explicaciones" que intentaban algunos de los legisladores libertarios que no habían dado quórum, en casos hasta risibles. Todo para decir "no pero sí...".

Incluso las lágrimas que intentó la "defenestrada" Lourdes Arrieta, expulsada del Bloque de LLA no hace mucho, cuando la sesión ya había caído (y ella había entre quienes no habían dado quórum), señalando que "bajaba a dar dar la cara, porque no le debía nada a nadie", apenas si sirvió para memes y respuestas lapidarias, agrupados en una tendencia contundente: "Traidora".

'Ficha Limpia' es un caramelo ácido para el propio sistema, muchos de quienes tienen que levantar esas manos podrían terminar alguna vez como "patos de la boda" si afrontaran en el futuro causas judiciales, pero la noticia ya por la noche la dio un breve mensaje de la cuenta @TraductorTeAma, habitualmente vinculada a la defensa de las posiciones, y decisiones, libertarias, dando cuenta de un supuesto nuevo proyecto del oficialismo sobre el asunto. "El de Milei, bien redactado y sin trampas radicales", señaló el posteo casi a las 10 de la noche:

Las respuestas no se hicieron esperar, con muchos usuarios libertarios señalando que "los que dudaron del Javo van a tener que pedirle perdón de rodillas", es decir todos quienes habían deslizado que la caída de la sesión se veía como parte "un posible pacto del Presidente con CFK" para que ella quede habilitada para las elecciones del año próximo, pero también había muchos que ironizaban sobre la movida anticipada por 'Traductor' como que el Gobierno "está reculando en chancletas"...

Y más tarde, otra cuenta siempre cercana a posiciones libertarias, Escuela Austríaca de Economía, dijo que "siempre hay que confiar en Milei", destacó que "en política toca dar tiempo al tiempo, hacer análisis SERIO", realzando esta palabra e insinuando también que el oficialismo intentará alguna salida con el tema, para no quedar asociado a que "defiende los corruptos". Y el detalle saliente fue que lo retuiteó el propio Milei:

Queda entonces esperar a ver de qué se trata. Resulta obvio que el Gobierno algo debe hacer para retomar la iniciativa en el tema, porque las menciones negativas de esa falta de quórum en Diputados fueron demasiadas. Si hasta Mauricio Macri se animó a preguntar "¿Queremos un país sin corrupción?", piedra claramente dirigida a la ventana libertaria.

HB