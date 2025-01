Adorni anticipó que Milei firmó el nuevo proyecto de 'Ficha Limpia' antes de irse a EE.UU.

Al filo de subirse al avión en el que iniciaría otra gira internacional, esta vez con la participación en la asunción de Donald Trump como objetivo primordial, el presidente, Javier Milei, firmó el nuevo proyecto de ley de 'Ficha Limpia', que al menos en los papeles podría prohibirle a Cristina Fernández de Kirchner presentarse en las próximas elecciones. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en las últimas horas del viernes, y en esos mensajes el funcionario se encargó de tratar de desdibujar las acusaciones que algunos opositores le hacen al gobierno, indicando que "habría pacdado con CFK."

“Dijeron de todo pero nada fue cierto: el Presidente de la Nación ha firmado hace instantes el proyecto de ley denominado ficha limpia”, afirmó Adorni. Tras las acusaciones de un acuerdo con el kirchnerismo, intentó correr todo manto de sospecha y agregó: “El verdadero ‘pacto’ es con todos los que quieren un país libre y próspero”.

El mensaje publicado en las redes sociales del funcionario fue acompañado con la foto del proyecto que lleva la firma digital de Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El documento será presentado próximamente ante el Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias, pautadas desde el 20 de enero al 21 de febrero.

Al igual que la iniciativa que había presentado el PRO y que no prosperó -incluso por falta de quórum de diputados de La Libertad Avanza-, el proyecto firmado por Milei, prohíbe que las personas que tengan una condena penal por corrupción, confirmada en segunda instancia, puedan presentarse en las elecciones.

Sin embargo, el proyecto oficialista suma un elemento más que fortalecería el direccionamiento de la reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos hacia la expresidenta: el impedimento electoral sólo se aplicaría a quienes hayan sido condenados el año anterior a las elecciones.

Es decir, cualquier condenado en segunda instancia durante el 2025 podría candidatearse en las elecciones legislativas. Ese no es el caso de Fernández de Kirchner, ya que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó su culpabilidad el año pasado en la Causa Vialidad.

“El supuesto previsto en el presente inciso se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral”, dice el proyecto que publicó Adorni. Habrá que ver si prospera en el recinto legislativo.

Contradicciones

La reciente insistencia del Gobierno con Ficha Limpia, luego de que en noviembre de 2024 hiciera fracasar la sesión donde iba a tratarse el proyecto de Silvia Lospennato, llama la atención. Más aún si se tiene en cuenta que, el vocero "no oficial" del oficialismo e influencer Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", había criticado duramente esa iniciativa legislativa. "Trump no hubiera podido competir. No se coman la curva", había dicho en ese momento.

De la misma manera, Guillermo Francos había expresado en una entrevista con TN : "Estamos de acuerdo con Ficha Limpia, pero puede llegar a interpretarse como una proscripción (...) No puede aplicarse a Cristina Kirchner porque la condena de la expresidenta sería anterior a la sanción de la ley”.

No obstante, horas después de la caída de la sesión, Milei salió a aclarar que habría un nuevo proyecto con algunas correcciones. Algunas de las hipótesis sostienen que las acusaciones de "pacto" y las críticas en redes sociales hicieron cambiar de decisión al Gobierno. Lo que lo llevó finalmente a incluir Ficha Limpia en el temario de las sesiones extraordinarias y elaborar un proyecto propio para el que fue designado el ministro de Defensa, Luis Petri.

