Luego de que el Senado decidiera la remoción del legislador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay en posesión de miles de dólares sin declarar, el oficialismo busca reactivar el debate de senadores con antecedentes judiciales abiertos para suspender a Oscar Parrilli, uno de los más cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner. En ese sentido, está en la mira retomar el tratamiento del proyecto de "Ficha Limpia".

“Yo propuse de entrada votar la separación de los dos senadores juntos, y después avanzar con el desafuero de Kueider", había manifestado el formoseño Francisco Paoltroni, exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta, hoy parte del monobloque “Libertad, Trabajo y Progreso”.

La senadora radical Carolina Losada también puso a Parrilli bajo la lupa cuando cuestionó al kirchnerismo por los casos de la actual titular del PJ en la causa Vialidad -con condena confirmada por Casación en la Causa Vialidad-, el exvicepresidente Amado Boudou -sentenciado por corrupción-, y el exsenador y exgobernador tucumano José Alperovich -condenado a prisión por abuso sexual-.

Guadalupe Tagliaferri: "con Kueider no discutimos lo judicial, sino lo moral"

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, presentó un pedido de suspensión para el exsecretario General de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero no logró la mayoría para tratarlo. "Parrilli está procesado en la causa de la AMIA, está acusado por Traición a la Patria, un hecho gravísimo y es protegido por el kirchnerismo", dijo el libertario al medio TN.

"Habrá que seguirlo en las comisiones respectivas el próximo año; nosotros entendemos que el senador, con las acusaciones y el proceso que tiene, no está a la altura moral para ser miembro de esta casa”, agregó.

El senador nacional de Unión por la Patria, Oscar Parrilli.

El proyecto de resolución presentado por Abdala destaca que los delitos que se le imputan a Parrilli, que también fue director de la ex AFI (Agencia Federal de Inteligencia) son de "carácter público y tipificados en el Código Penal como delitos contra la Administración Pública". Estos son abuso de autoridad y encubrimiento agravado.

Durante la sesión que finalmente determinó la expulsión de Kueider, el legislador de Unión por la Patria expresó que no tenía problema en que se tratara su casa. “Tengo para mostrar las causas judiciales que me inventaron, como cuando se habló de la expresidenta Cristina Kirchner que está condenada, la verdad que lo que pasó fue que ella fue absuelta en todas las causas y ahora se le reiniciaron", sostuvo Parrilli.

El proyecto de "Ficha Limpia"

El Senado aprobó la expulsión de Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido en Paraguay desde el 4 de diciembre, con 61 votos a favor, 5 en contra y una abstención. El legislador oriundo de Entre Ríos asumió como senador en 2019 y tenía mandato hasta diciembre de 2025, por lo que en su lugar debería asumir la diputada provincial Stefanía Cora (de Unión por la Patria).

Su situación trajo nuevamente a debate el tratamiento del proyecto de "Ficha Limpia", que propone que personas condenadas por delitos penales no puedan acceder a cargos electivos. A fines de noviembre fracasó el intento de debatir la iniciativa presentada por la diputada del PRO Silvia Lospennato.

Bartolomé Abdala, presidente previsional del Senado.

“Está en la agenda de la campaña, se hace lo que se puede, nos hubiera encantado presentarla este año, presentar un modelo de Ficha Limpia superador al que se quiso tratar en la Cámara de Diputados", sostuvo Abdala durante el reportaje, donde reconoció la dificultad del oficialismo para construir mayorías ya que en la Cámara Alta solo tiene seis legisladores.

“Siempre planteamos que la actitud anti decorosa de Kueider merecía una sanción. No escuché a ningún senador que aceptara aprobar la licencia que pidió el propio Kueider. Por eso todo el debate giró en la suspensión o la expulsión. La balanza se inclinó por la expulsión”, concluyó.

La normativa presentada por Lospennato propone una incorporación en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la cual manifiesta que no podrán ser candidatas aquellas personas condenadas por una serie de delitos (cohecho, defraudación pública, etc.) y para esto no es necesaria una condena firme sino “cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior”.

